За зарплату иностранцу наличными оштрафуют на 40%. 👷«Ночной бухгалтер» № 2264

Зарплата иностранцев

Выплаты нерезидентам наличными — это нарушение валютного законодательства. Это касается, в том числе, зарплаты и выплат по договорам ГПХ.

Выплачивать зарплату иностранцам надо только безналом на счет в уполномоченном банке. За нарушение — штраф от 20% до 40% суммы, предупреждает ФНС.

Также безналом надо рассчитываться с иностранцами по сделкам с недвижимостью, договорам займа. Кроме того, нерезидент не может внести вклад в уставный капитал наличными.