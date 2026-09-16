За зарплату иностранцу наличными оштрафуют на 40%. 👷«Ночной бухгалтер» № 2264

Сегодня в выпуске:
Зарплату иностранным работникам надо платить безналом.
ФИНВ нельзя получить на ОС, приобретенные за счет субсидии.
Доход от вкладов ИП на УСН облагается НДФЛ и не идет в расчет НДС-лимита.
Трансграничные банковские переводы иностранцев предлагают облагать налогом 5%.
Скоро водительские права можно будет показывать в мессенджере MАХ.
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Зарплата иностранцев
Выплаты нерезидентам наличными — это нарушение валютного законодательства. Это касается, в том числе, зарплаты и выплат по договорам ГПХ.
Выплачивать зарплату иностранцам надо только безналом на счет в уполномоченном банке. За нарушение — штраф от 20% до 40% суммы, предупреждает ФНС.
Также безналом надо рассчитываться с иностранцами по сделкам с недвижимостью, договорам займа. Кроме того, нерезидент не может внести вклад в уставный капитал наличными.
ФИНВ
Если основное средство приобретено за счет субсидии, то применить к нему федеральный инвестиционный вычет нельзя.
Минфин уточнил, что этот запрет действует независимо от времени получения субсидии.
Ее можно получить на предстоящие расходы или компенсацию уже осуществленных. В любом случае первоначальная стоимость ОС формируется за счет субсидии, а значит ФИНВ не применяется.
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Вклады ИП
С 2026 года проценты по счетам ИП облагаются НДФЛ независимо от системы налогообложения. ИП на упрощенке не включают такие доходы в свою УСН-декларацию.
ФНС сама начислит налог на депозитные проценты (за минусом необлагаемой суммы) по ставками 13% и 15%.
В 2025 году проценты по счетам ИП облагались налогом по УСН, но в лимит для НДС они не входят, поясняет ФНС.
Поэтому если у ИП в 2025 году доходы были 24 млн, из которых 5 млн – это проценты по депозиту, в 2026 году он работает без НДС.
Банковские переводы
Если иностранец переводит деньги из РФ за границу, с них надо удерживать налог, считают депутаты.
Предложили брать 5% с банковских переводов иностранцев. Удерживать их будет банк и перечислять в федеральный бюджет.
Авторы инициативы заявляют: «Если деньги заработаны в России, их часть должна оставаться здесь и работать на нашу экономику и наших людей».
MАХ
Уже этой осенью в мессенджере MАХ заработает сервис («Цифровой ID») для предъявления водительских прав. Это будет очень удобно и практично, отметил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Техническая подготовка сервиса завершается. Напомним, ранее была принята законодательная норма, которая разрешает предъявлять через MАХ водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.
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