6+3 мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Обзоры для бухгалтера
Читать 2 мин
За зарплату иностранцу наличными оштрафуют на 40%. 👷«Ночной бухгалтер» № 2264

За зарплату иностранцу наличными оштрафуют на 40%. 👷«Ночной бухгалтер» № 2264

Выплаты иностранцам надо проводить безналом через счета в уполномоченных банках.

3 просмотра21 открытие

Сегодня в выпуске:

  • Зарплату иностранным работникам надо платить безналом.

  • ФИНВ нельзя получить на ОС, приобретенные за счет субсидии.

  • Доход от вкладов ИП на УСН облагается НДФЛ и не идет в расчет НДС-лимита.

  • Трансграничные банковские переводы иностранцев предлагают облагать налогом 5%.

  • Скоро водительские права можно будет показывать в мессенджере MАХ.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Зарплата иностранцев

Выплаты нерезидентам наличными — это нарушение валютного законодательства. Это касается, в том числе, зарплаты и выплат по договорам ГПХ.

Выплачивать зарплату иностранцам надо только безналом на счет в уполномоченном банке. За нарушение — штраф от 20% до 40% суммы, предупреждает ФНС.

Также безналом надо рассчитываться с иностранцами по сделкам с недвижимостью, договорам займа. Кроме того, нерезидент не может внести вклад в уставный капитал наличными.

ФИНВ

Если основное средство приобретено за счет субсидии, то применить к нему федеральный инвестиционный вычет нельзя.

Минфин уточнил, что этот запрет действует независимо от времени получения субсидии.

Ее можно получить на предстоящие расходы или компенсацию уже осуществленных. В любом случае первоначальная стоимость ОС формируется за счет субсидии, а значит ФИНВ не применяется.

🔥 БУХ.СОВЕТ 2027

XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.

За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.

Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.

Бесплатная регистрация

Вклады ИП

С 2026 года проценты по счетам ИП облагаются НДФЛ независимо от системы налогообложения. ИП на упрощенке не включают такие доходы в свою УСН-декларацию.

ФНС сама начислит налог на депозитные проценты (за минусом необлагаемой суммы) по ставками 13% и 15%.

В 2025 году проценты по счетам ИП облагались налогом по УСН, но в лимит для НДС они не входят, поясняет ФНС.

Поэтому если у ИП в 2025 году доходы были 24 млн, из которых 5 млн – это проценты по депозиту, в 2026 году он работает без НДС.

Банковские переводы

Если иностранец переводит деньги из РФ за границу, с них надо удерживать налог, считают депутаты.

Предложили брать 5% с банковских переводов иностранцев. Удерживать их будет банк и перечислять в федеральный бюджет.

Авторы инициативы заявляют: «Если деньги заработаны в России, их часть должна оставаться здесь и работать на нашу экономику и наших людей».

MАХ

Уже этой осенью в мессенджере MАХ заработает сервис («Цифровой ID») для предъявления водительских прав. Это будет очень удобно и практично, отметил глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Техническая подготовка сервиса завершается. Напомним, ранее была принята законодательная норма, которая разрешает предъявлять через MАХ водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Главред рекомендует

Мем дня

За зарплату иностранцу наличными оштрафуют на 40%. 👷«Ночной бухгалтер» № 2264

Ваша возит с собой бумажные водительские права редакция

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка