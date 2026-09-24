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СФР требует ЕФС-1 о приеме на работу директоров без трудового договора. 👺«Ночной бухгалтер» № 2270

СФР требует ЕФС-1 о приеме на работу директоров без трудового договора. 👺«Ночной бухгалтер» № 2270

Директор-учредитель много лет управляет своей компанией, но не состоит с ней в трудовых отношениях. Это нормально. Но СФР решил, что такой директор с 01.01.2026 должен быть принят на работу.

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Сегодня в выпуске:

  • СФР ждет ЕФС-1 на директора-учредителя без трудового договора.

  • С продажи квартир и дивидендов надо будет платить НДФЛ до 22%.

  • Маркетплейсы будут удерживать НДС 22% с иностранных селлеров.

  • За невовремя переданные сведения по больничным работодателя оштрафуют на 5 тыс. рублей.

  • За авиаперелет по России с пассажиров хотят дополнительно брать по 500 рублей.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

ЕФС-1 на директора

Директор-единственный учредитель может работать без трудового договора. Но него теперь надо платить взносы с МРОТ.

На этом основании СФР делает вывод, что на такого директора надо сдать ЕФС-1 с кадровым мероприятием «Прием». Если директор числится давно, дата приема должна быть 01.01.2026.

Сдать такой отчет СФР призывает в кратчайшие сроки.

При этом непонятно, как потом в подразделе 1.2 формы ЕФС-1 отражать стаж этого принятого директора без трудового договора.

НДФЛ

Некоторые доходы (дивиденды, проценты по вкладам, продажа имущества) сейчас облагаются по отдельной шкале НДФЛ со ставками 13% и 15%.

Минфин предлагает включить их в основную налоговую базу со ставками НДФЛ от 13% до 22%.

Такие поправки в НК направлены в правительство.

Таким образом, если в 2026 году с дохода от продажи квартиры в сумме 10 млн руб. надо платить 1, 452 млн руб. НДФЛ, то в 2027 году налог с этого дохода составит уже 1,602 млн.

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Торговля через маркетплейсы

Товары электронной трансграничной торговли будут облагаться НДС по ставке 22%. Такую поправку в НК разработал Минфин.

Маркетплейсы в качестве налоговых агентов будут удерживать НДС из дохода иностранных селлеров.

Больничные

При получении от СФР данных о закрытии больничного, работодатель должен отправить недостающие сведения.

Надо обратить внимание на стаж, замену лет, районный коэффициент и продолжительность рабочего времени.

Если не уложиться в срок 3 рабочих дня, то будет штраф 5 тыс. рублей, предупреждает СФР.

Авиабилеты

С авиапассажиров хотят взимать новый сбор:

  • за перелеты по России ­– по 500 или 700 рублей;

  • за перелеты за – по 1 000 или 2 000 рублей.

Вырученные средства планируют направлять на льготный лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов. Предположительно, поступления от нового сбора будут от 68 до 84 млрд руб. в год.

Главред рекомендует

Мем дня

СФР требует ЕФС-1 о приеме на работу директоров без трудового договора. 👺«Ночной бухгалтер» № 2270

Ваша считает, что авиабилеты и без того недешево стоят редакция

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