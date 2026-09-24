СФР требует ЕФС-1 о приеме на работу директоров без трудового договора. 👺«Ночной бухгалтер» № 2270

Сегодня в выпуске:
СФР ждет ЕФС-1 на директора-учредителя без трудового договора.
С продажи квартир и дивидендов надо будет платить НДФЛ до 22%.
Маркетплейсы будут удерживать НДС 22% с иностранных селлеров.
За невовремя переданные сведения по больничным работодателя оштрафуют на 5 тыс. рублей.
За авиаперелет по России с пассажиров хотят дополнительно брать по 500 рублей.
Главред рекомендует.
Мем дня.
ЕФС-1 на директора
Директор-единственный учредитель может работать без трудового договора. Но него теперь надо платить взносы с МРОТ.
На этом основании СФР делает вывод, что на такого директора надо сдать ЕФС-1 с кадровым мероприятием «Прием». Если директор числится давно, дата приема должна быть 01.01.2026.
Сдать такой отчет СФР призывает в кратчайшие сроки.
При этом непонятно, как потом в подразделе 1.2 формы ЕФС-1 отражать стаж этого принятого директора без трудового договора.
НДФЛ
Некоторые доходы (дивиденды, проценты по вкладам, продажа имущества) сейчас облагаются по отдельной шкале НДФЛ со ставками 13% и 15%.
Минфин предлагает включить их в основную налоговую базу со ставками НДФЛ от 13% до 22%.
Такие поправки в НК направлены в правительство.
Таким образом, если в 2026 году с дохода от продажи квартиры в сумме 10 млн руб. надо платить 1, 452 млн руб. НДФЛ, то в 2027 году налог с этого дохода составит уже 1,602 млн.
🔥 БУХ.СОВЕТ 2027
XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие декабря для бухгалтеров — 10–11 декабря 2026 года.
За два дня разберём все важные изменения 2027 года в учёте, налогах и работе бухгалтера. Вместо того, чтобы тратить недели на поиск информации о новых правилах — просто регистрируйтесь на бесплатный эфир.
Практикующие эксперты расскажут о реальных спорах, проверках и сложных вопросах учёта. Вы сможете задать им вопросы прямо во время эфира.
Торговля через маркетплейсы
Товары электронной трансграничной торговли будут облагаться НДС по ставке 22%. Такую поправку в НК разработал Минфин.
Маркетплейсы в качестве налоговых агентов будут удерживать НДС из дохода иностранных селлеров.
Больничные
При получении от СФР данных о закрытии больничного, работодатель должен отправить недостающие сведения.
Надо обратить внимание на стаж, замену лет, районный коэффициент и продолжительность рабочего времени.
Если не уложиться в срок 3 рабочих дня, то будет штраф 5 тыс. рублей, предупреждает СФР.
Авиабилеты
С авиапассажиров хотят взимать новый сбор:
за перелеты по России – по 500 или 700 рублей;
за перелеты за – по 1 000 или 2 000 рублей.
Вырученные средства планируют направлять на льготный лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов. Предположительно, поступления от нового сбора будут от 68 до 84 млрд руб. в год.
Главред рекомендует
Как бухгалтеру правильно составить запрос к ИИ: примеры и советы.
Патент для ИП салона красоты 2026-2027: изменения, стоимость, лимиты и правила.
Планирование бюджета университета без ручной работы: автоматизация и управление потребностями.
Как бухгалтеру-аутсорсеру найти первых клиентов на свои услуги.
НДС в 2026 году: отвечаем на главные вопросы. Конспект вебинара с видео.
Приказ об удержании из заработной платы работника: образец, требования ТК и порядок действий в 2026 году.
Скидка по взносам на травматизм: образец заявления на 2027 год.
Мем дня
Ваша считает, что авиабилеты и без того недешево стоят редакция