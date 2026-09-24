СФР требует ЕФС-1 о приеме на работу директоров без трудового договора. 👺«Ночной бухгалтер» № 2270

ЕФС-1 на директора

Директор-единственный учредитель может работать без трудового договора. Но него теперь надо платить взносы с МРОТ.

На этом основании СФР делает вывод, что на такого директора надо сдать ЕФС-1 с кадровым мероприятием «Прием». Если директор числится давно, дата приема должна быть 01.01.2026.

Сдать такой отчет СФР призывает в кратчайшие сроки.

При этом непонятно, как потом в подразделе 1.2 формы ЕФС-1 отражать стаж этого принятого директора без трудового договора.