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За уведомления через Госуслуги с отправителей будут брать 125 руб. 📧«Ночной бухгалтер» № 2271

За уведомления через Госуслуги с отправителей будут брать 125 руб. 📧«Ночной бухгалтер» № 2271

Установили тариф для отправки юридически значимого сообщения через электронную почтовую систему.

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Сегодня в выпуске:

  • Сообщения через Госуслуги для некоторых организаций сделают платными.

  • Утвердят показатель для накопительной пенсии на 2027 год.

  • В России внедрят еще 4 документа по МСФО.

  • Мобильный интернет станет в 5 раз быстрее.

  • Налоговики рассказали, как люди ошибаются в 3-НДФЛ.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Письма через Госуслуги

Юридически значимое сообщение в адрес организации, ИП или физлица через электронную почтовую систему на Госуслугах будет стоить 125 руб. 66 коп.

При расчете этого тарифа Минцифры отталкивалось от стоимости заказного письма через почту ­– 97 руб. Эту сумму проиндексировали на инфляцию 6,2% и добавили НДС 22%.

Норма заработает с 1 марта 2027 года.

Накопительная пенсия

При расчете накопительной пенсии в 2027 году пенсионные накопления будут делить на 270 месяцев.

Законопроект с таким ожидаемым периодом выплаты накопительной пенсии внесли в Госдуму.

Пример

В 2027 году мужчине исполняется 60 лет. У него есть пенсионные накопления 540 тыс. руб.

Страховая пенсия ему пока не положена. А накопительная пенсия будет. Ее размер 540 000 / 270 = 2 000 руб.

МСФО

Минфин опубликовал проект о введении в действие документов по МСФО:

  • Ежегодные усовершенствования стандартов финансовой отчетности МСФО;

  •  «Договоры, связанные с электроэнергией, зависящей от природных условий. Поправки к стандартам МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 7»;

  • Поправки к стандарту МСФО (IFRS) 19 «Дочерние организации без обязанности отчитываться публично: раскрытие информации»;

  • Пересчет в гиперинфляционную валюту представления отчетности. Поправки к стандарту МСФО (IAS) 21».

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Мобильный интернет

Сейчас средняя скорость мобильного интернета в России – 24,7 Мбит/с. К 2035 году ее хотят повысить до 125 Мбит/с, то есть в 5 раз.

Но это целевой сценарий Минцифры, по базовому скорость будет 80 Мбит/с.

Рост скорости будет за счет:

  • перевода частот 3G на стандарт LTE;

  • модернизации LTE;

  • развертывания 5G.

Ошибки в 3-НДФЛ

При отражении дохода от продажи имущества в 3-НДФЛ надо выбрать какой-то один имущественный вычет – или 1 млн руб., или фактические расходы. Иногда люди ошибочно заявляют оба этих вычета.

Еще одна из частых ошибок ­– отражение дохода в сумме менее 70% кадастровой стоимости. Если вы продали квартиру дешевле ее кадастровой стоимости, надо сравнить ее либо с 70%, либо со 100% кадастра. Конкретный коэффициент зависит от региона.

Главред рекомендует

Пятничный «Клерк»:

Мем дня

За уведомления через Госуслуги с отправителей будут брать 125 руб. 📧«Ночной бухгалтер» № 2271

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