За уведомления через Госуслуги с отправителей будут брать 125 руб. 📧«Ночной бухгалтер» № 2271

Накопительная пенсия

При расчете накопительной пенсии в 2027 году пенсионные накопления будут делить на 270 месяцев.

Законопроект с таким ожидаемым периодом выплаты накопительной пенсии внесли в Госдуму.

Пример

В 2027 году мужчине исполняется 60 лет. У него есть пенсионные накопления 540 тыс. руб.

Страховая пенсия ему пока не положена. А накопительная пенсия будет. Ее размер 540 000 / 270 = 2 000 руб.