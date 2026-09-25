За уведомления через Госуслуги с отправителей будут брать 125 руб. 📧«Ночной бухгалтер» № 2271

Сегодня в выпуске:
Сообщения через Госуслуги для некоторых организаций сделают платными.
Утвердят показатель для накопительной пенсии на 2027 год.
В России внедрят еще 4 документа по МСФО.
Мобильный интернет станет в 5 раз быстрее.
Налоговики рассказали, как люди ошибаются в 3-НДФЛ.
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Мем дня.
Письма через Госуслуги
Юридически значимое сообщение в адрес организации, ИП или физлица через электронную почтовую систему на Госуслугах будет стоить 125 руб. 66 коп.
При расчете этого тарифа Минцифры отталкивалось от стоимости заказного письма через почту – 97 руб. Эту сумму проиндексировали на инфляцию 6,2% и добавили НДС 22%.
Норма заработает с 1 марта 2027 года.
Накопительная пенсия
При расчете накопительной пенсии в 2027 году пенсионные накопления будут делить на 270 месяцев.
Законопроект с таким ожидаемым периодом выплаты накопительной пенсии внесли в Госдуму.
Пример
В 2027 году мужчине исполняется 60 лет. У него есть пенсионные накопления 540 тыс. руб.
Страховая пенсия ему пока не положена. А накопительная пенсия будет. Ее размер 540 000 / 270 = 2 000 руб.
МСФО
Минфин опубликовал проект о введении в действие документов по МСФО:
Ежегодные усовершенствования стандартов финансовой отчетности МСФО;
«Договоры, связанные с электроэнергией, зависящей от природных условий. Поправки к стандартам МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 7»;
Поправки к стандарту МСФО (IFRS) 19 «Дочерние организации без обязанности отчитываться публично: раскрытие информации»;
Пересчет в гиперинфляционную валюту представления отчетности. Поправки к стандарту МСФО (IAS) 21».
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Мобильный интернет
Сейчас средняя скорость мобильного интернета в России – 24,7 Мбит/с. К 2035 году ее хотят повысить до 125 Мбит/с, то есть в 5 раз.
Но это целевой сценарий Минцифры, по базовому скорость будет 80 Мбит/с.
Рост скорости будет за счет:
перевода частот 3G на стандарт LTE;
модернизации LTE;
развертывания 5G.
Ошибки в 3-НДФЛ
При отражении дохода от продажи имущества в 3-НДФЛ надо выбрать какой-то один имущественный вычет – или 1 млн руб., или фактические расходы. Иногда люди ошибочно заявляют оба этих вычета.
Еще одна из частых ошибок – отражение дохода в сумме менее 70% кадастровой стоимости. Если вы продали квартиру дешевле ее кадастровой стоимости, надо сравнить ее либо с 70%, либо со 100% кадастра. Конкретный коэффициент зависит от региона.
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