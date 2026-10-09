Из-за новой предельной базы в 2027 году люди заработают меньше пенсионных баллов. 📈📉«Ночной бухгалтер» № 2281

Сегодня в выпуске:
Озвучили предельную базу по взносам на 2027 год.
Сотруднику без бумажной трудовой и без записи о переходе на ЭТК надо завести дубликат.
Расходы на российское ПО можно учесть в двойном размере.
Более 200 работодателей платят сотрудникам 1 млн за рождение ребенка.
ФНС разослала людям 70 млн налоговых уведомлений.
Главред рекомендует.
Мем дня.
Подпишись на рассылку «Ночной бухгалтер»
Предельная база
Размер предельной базы по страховым взносам на 2027 год – 3 311 000 руб. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2026 года – на 11,5%. Новая предельная база влияет на такие показатели:
страховые взносы – они будут больше;
максимальные больничные, декретные – они будут больше;
необлагаемое выходное пособие – оно будет больше;
размер будущей пенсии (количество ИПК) – будет меньше.
В форме пенсионного балла предельная база – в знаменателе, то есть чем она выше, тем меньше баллов.
Электронная трудовая
Для перехода с бумажной трудовой книжки на электронную надо подать заявление, что фиксируется в ЭТК.
Если такой записи в формах СТД-Р и СТД-СФР нет, новый работодатель должен считать, что работник не подавал такое заявление.
В этом случае новому сотруднику нужно оформить дубликат трудовой книжки, пояснил Роструд. После этого можно принять заявление о переходе на ЭТК.
🔥Премия бухгалтеров «Клерк» 2026
Станьте номинантом главной профессиональной премии для бухгалтеров, кадровиков и юристов.
11 номинаций: 4 — для настоящих профи своего дела, 7 — для активных пользователей «Клерка».
Победителей ждут призы и подарки! Награждение пройдет в прямом эфире.
Заявки принимаем до 31 октября 2026 года.
Расходы на ПО
Программы для ЭВМ, включенные в реестр российского ПО, можно учитывать с повышающим коэффициентом 2. Но договор не должен позволять передавать право использования третьим лицам.
Минфин уточнил важный нюанс: должен быть лицензионный договор, соответствующий установленным требованиям. В иных видах договоров двойных расходов не будет.
Детский миллион
Выплата в связи с рождением ребенка в размере до 1 млн рублей не облагается НДФЛ, взносами и включается в расходы для налога на прибыль.
227 компаний ввели у себя такие выплаты, объявил глава Минтруда Антон Котяков. Эти компании работают в разных отраслях, каких именно – не уточняется.
А ваш работодатель платит за рождение детей?
Налоговое уведомление
До 1 декабря 2026 года россияне должны уплатить около 500 млрд руб. имущественных налогов за 2025 год.
ФНС разослала 70 млн налоговых уведомлений, из них 64 млн – в электронном виде.
Если сумма налога менее 300 рублей, уведомление направляют раз в 3 года.
Главред рекомендует
Как консультанту по 1С зарабатывать на партнерской программе.
Ответ на требование ФНС или СФР: как ИИ помогает декодировать запросы инспектора и собрать документы.
Во сколько бизнесу обойдется переквалификация договора с самозанятым в 2026–2027 году.
Как заполнить раздел 7 декларации по НДС и проверить раздельный учет.
Аванс 5-го, зарплата 20-го: как деньгам зарабатывать между выплатами.
Как включить доход от уступки права требования в КУДиР ИП на ОСНО?
Пятничный «Клерк»:
Мем дня
Ваша готовит деньги к 1 декабря для уплаты налогов редакция