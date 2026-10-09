Из-за новой предельной базы в 2027 году люди заработают меньше пенсионных баллов. 📈📉«Ночной бухгалтер» № 2281

Предельная база

Размер предельной базы по страховым взносам на 2027 год – 3 311 000 руб. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2026 года – на 11,5%. Новая предельная база влияет на такие показатели:

страховые взносы – они будут больше;

максимальные больничные, декретные – они будут больше;

необлагаемое выходное пособие – оно будет больше;

размер будущей пенсии (количество ИПК) – будет меньше.

В форме пенсионного балла предельная база – в знаменателе, то есть чем она выше, тем меньше баллов.