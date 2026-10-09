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Из-за новой предельной базы в 2027 году люди заработают меньше пенсионных баллов. 📈📉«Ночной бухгалтер» № 2281

Из-за новой предельной базы в 2027 году люди заработают меньше пенсионных баллов. 📈📉«Ночной бухгалтер» № 2281

В 2027 году предельная база вырастет на 11,5% до 3 311 000 руб.

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Сегодня в выпуске:

  • Озвучили предельную базу по взносам на 2027 год.

  • Сотруднику без бумажной трудовой и без записи о переходе на ЭТК надо завести дубликат.

  • Расходы на российское ПО можно учесть в двойном размере.

  • Более 200 работодателей платят сотрудникам 1 млн за рождение ребенка.

  • ФНС разослала людям 70 млн налоговых уведомлений.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

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Предельная база

Размер предельной базы по страховым взносам на 2027 год – 3 311 000 руб. Рост по сравнению с аналогичным показателем 2026 года – на 11,5%. Новая предельная база влияет на такие показатели:

  • страховые взносы – они будут больше;

  • максимальные больничные, декретные – они будут больше;

  • необлагаемое выходное пособие – оно будет больше;

  • размер будущей пенсии (количество ИПК) – будет меньше.

В форме пенсионного балла предельная база – в знаменателе, то есть чем она выше, тем меньше баллов.

Электронная трудовая

Для перехода с бумажной трудовой книжки на электронную надо подать заявление, что фиксируется в ЭТК.

Если такой записи в формах СТД-Р и СТД-СФР нет, новый работодатель должен считать, что работник не подавал такое заявление.

В этом случае новому сотруднику нужно оформить дубликат трудовой книжки, пояснил Роструд. После этого можно принять заявление о переходе на ЭТК.

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Расходы на ПО

Программы для ЭВМ, включенные в реестр российского ПО, можно учитывать с повышающим коэффициентом 2. Но договор не должен позволять передавать право использования третьим лицам.

Минфин уточнил важный нюанс: должен быть лицензионный договор, соответствующий установленным требованиям. В иных видах договоров двойных расходов не будет. 

Детский миллион

Выплата в связи с рождением ребенка в размере до 1 млн рублей не облагается НДФЛ, взносами и включается в расходы для налога на прибыль.

227 компаний ввели у себя такие выплаты, объявил глава Минтруда Антон Котяков. Эти компании работают в разных отраслях, каких именно – не уточняется.

А ваш работодатель платит за рождение детей?

Налоговое уведомление

До 1 декабря 2026 года россияне должны уплатить около 500 млрд руб. имущественных налогов за 2025 год.

ФНС разослала 70 млн налоговых уведомлений, из них 64 млн – в электронном виде.

Если сумма налога менее 300 рублей, уведомление направляют раз в 3 года.

Главред рекомендует

Пятничный «Клерк»:

Мем дня

Из-за новой предельной базы в 2027 году люди заработают меньше пенсионных баллов. 📈📉«Ночной бухгалтер» № 2281

Ваша готовит деньги к 1 декабря для уплаты налогов редакция

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