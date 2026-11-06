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Зарплату можно выплачивать хоть каждый день. 💰«Ночной бухгалтер» № 2300

Зарплату можно выплачивать хоть каждый день. 💰«Ночной бухгалтер» № 2300

Ежедневная выплата зарплаты – это законно.

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Сегодня в выпуске:

  • Работодатель может установить ежедневные сроки выплаты зарплаты.

  • Еще больше радиоэлектронных компаний могут применять пониженные взносы.

  • Предложение: о новых налогах и повышении ставок бизнес будут предупреждать за 12 месяцев.

  • Пенсионные накопления будут выплачивать по новым правилам.

  • За час работы в выходной положен день отдыха в будни.

  • Главред рекомендует.

  • Мем дня.

Выплата зарплаты

Нельзя платить зарплату реже 2 раз в месяц. А чаще – можно.

Роструд пояснил, что можно выплачивать зарплату каждый день. Но это условие надо прописать в трудовом договоре с указанием каждого числа выплаты.

А вы хотели бы получать зарплату каждый день?

Пониженные взносы

Расширили перечень оборудования, производители которого могут применять пониженный тариф страховых взносов 7,6% для радиоэлектронных компаний.

Туда включили лазеры и лазерное оборудование для выпуска электронных модулей и радиоэлектронной продукции.

Норма заработает с 1 января 2027 года.

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Новые налоги

В Госдуму внесли законопроект, по которому новые налоги или повышение ставок будут применяться не ранее чем через 12 месяцев после официального опубликования закона.

Сейчас по нормам НК действует срок 1 месяц.

Таким образом, людям дадут время, чтобы подготовиться к новым расходам, а бизнесу – сохранить устойчивость и рабочие места.

Пенсионные накопления

С 1 апреля 2027 года пенсионные накопления россиян переведут в программу долгосрочных сбережений. Детали нового закона пока не известны.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что после перевода средства будут регулироваться правилами ПДС и договором с НПФ, а не системой обязательного пенсионного страхования.

Напомним, сейчас пенсионные накопления можно получить в 55/60 лет единовременно или в виде накопительной пенсии.

Отгулы

За работу в выходной день положена двойная оплата. Сколько часов отработано, за столько и заплатят. Вместо двойной оплаты можно выбрать отгул.

Но для отгулов правило другое: часы работы не важны, важен сам факт работы в выходной.

Работник может получить полный день отдыха, даже если отработал в выходной 1 час, пояснил Роструд.

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Мем дня

Зарплату можно выплачивать хоть каждый день. 💰«Ночной бухгалтер» № 2300

Ваша не хочет ежедневную зарплату редакция

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