Зарплату можно выплачивать хоть каждый день. 💰«Ночной бухгалтер» № 2300

Выплата зарплаты

Нельзя платить зарплату реже 2 раз в месяц. А чаще – можно.

Роструд пояснил, что можно выплачивать зарплату каждый день. Но это условие надо прописать в трудовом договоре с указанием каждого числа выплаты.

А вы хотели бы получать зарплату каждый день?