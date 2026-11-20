Сегодня в выпуске:
Предложили заморозить стоимость пенсионных баллов для целей их продажи.
МРОТ в 2027 году будет 28 935 рублей.
У директора без зарплаты будут баллы для пенсии, но не будет стажа.
Недействительный сертификат на детский товар не лишит права на НДС 10% задним числом.
Тем, кто живет в большой квартире, повысят плату за отопление.
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Пенсионные баллы
Если у вас наступает пенсионный возраст, а минимума пенсионных баллов (30) у вас нет, можно их докупить.
В 2026 году минимальный добровольный взнос составляет 71 тыс. рублей. За них вам дадут примерно 1 балл.
В 2027 году увеличится МРОТ и минимальный взнос будет около 76 тыс.
В Думе предложили в 2027 году стоимость покупки пенсионных баллов сохранить на уровне 2026 года.
То есть купить пенсионные баллы можно будет по старой цене.
МРОТ-2027
В втором чтении приняли законопроект, который устанавливает величину МРОТ на 2027 год.
МРОТ в 2027 году будет 28 935 руб. Повышение по сравнению с МРОТ-2026 составит 6,8% или 1 842 руб.
Пенсия директора
Если директор ООО находится в отпуске без сохранения зарплаты, за него надо платить взносы с МРОТ. Эти взносы СФР пересчитает в пенсионные баллы. Но страховой стаж за время уплаты взносов не будет.
Дело в том, что МРОТ в данном случае – это виртуальное начисление, а не реальное. Поэтому и стаж без работы с виртуальными начислениями не идет.
Аналогичная ситуация с директорами, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет и теми, кто руководит организацией без трудового договора. Таблица – тут.
НДС 10%
Детские товары облагаются НДС 10%, если сведения о сертификате или декларации есть в соответствующем реестре.
Если сертификат стал недействительным, применять НДС 10% с этой даты нельзя. Но НДС по товарам, отгруженным до этой даты, пересчитывать не нужно, сообщила ФНС.
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Тарифы ЖКХ
Региональные власти смогут устанавливать разные надбавки к коммунальным тарифам в зависимости от категории потребителей. Так, в частности, планируется отменить для части населения ограничение роста платы предельным индексом.
Начнут с отопления. Критерием может стать норматив площади жилья. Если площадь большая, тариф будет выше. Далее на очереди – водоснабжение и водоотведение.
Дополнительные средства пойдут на модернизацию сетей и сокращение региональных расходов на компенсации коммунальщикам.
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