Пенсионные баллы

Если у вас наступает пенсионный возраст, а минимума пенсионных баллов (30) у вас нет, можно их докупить.

В 2026 году минимальный добровольный взнос составляет 71 тыс. рублей. За них вам дадут примерно 1 балл.

В 2027 году увеличится МРОТ и минимальный взнос будет около 76 тыс.

В Думе предложили в 2027 году стоимость покупки пенсионных баллов сохранить на уровне 2026 года.

То есть купить пенсионные баллы можно будет по старой цене.