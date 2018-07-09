Клерк.Ру
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Спецрежимников заставят оформлять счета-фактуры?

Сегодня в Госдуме прошли парламентские слушания по подготовленных Минфином «Основных направлениях бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Об основных налоговых изменениях Клерк уже написал в статье «Что будет с налогами в ближайшие годы: проект Минфина». Однако в документе есть не только налоговые, но и таможенные изменения.

В частности, в самом последнем пункте Приложения 3, говорится о создании единого механизма сквозного контроля на всех этапах оборота импортных товаров. Этот контроль будет осуществляться на основании счетов-фактур и универсальных передаточных актов.

Судя по тексту документа, налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы налогообложения и продающих импортные товары, планируется обязать оформлять счета-фактуры или УПД.  В связи с чем предполагается внесение изменений в часть первую и главы 21, 2 6.1, 26.2, 26.3 и 26.5 Налогового кодекса, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также изменения в налоговую декларацию по НДС.

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Мнения
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8 мнений
<b>Модератор</b>
Над.К
Ну, ЕСХН по сути уже лишили автоматического освобождения от НДС с 2019 года. Так что первопроходец естьъ
Впрочем, могут обязать составлять с/ф и без обязанности платить НДС. Просто чтобы в базе прослеживать движение товаров
Клерк
Старый ворчун

Над.К, Вы писали:


Впрочем, могут обязать составлять с/ф и без обязанности платить НДС. Просто чтобы в базе прослеживать движение товаров

 Со всем букетом: ТКС, спецоператоры, сверки с поставщиками/покупателями и т.п.

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Аноним
, Волгоград

Спецрежимники освобождены от учета НДС, зачем им счет-фактура, что за ерунда? Как они вообще это мотивируют? При чем тут оборот импортных товаров?

<b>Модератор</b>
Над.К
Это же только импорт и входной ндс

 Речь не об НДС, а о контроле за импортными товарами. Полном контроле, от ввоза до продажи конечному покупателю.

Спецрежимники освобождены от учета НДС, зачем им счет-фактура, что за ерунда?

 Затем, что программа для счетов-фактур уже есть, та самая, АСК-НДС. Её и приспособят для контроля за импортным товаром.

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