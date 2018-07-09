Спецрежимников заставят оформлять счета-фактуры?

Сегодня в Госдуме прошли парламентские слушания по подготовленных Минфином «Основных направлениях бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Об основных налоговых изменениях Клерк уже написал в статье «Что будет с налогами в ближайшие годы: проект Минфина». Однако в документе есть не только налоговые, но и таможенные изменения.

В частности, в самом последнем пункте Приложения 3, говорится о создании единого механизма сквозного контроля на всех этапах оборота импортных товаров. Этот контроль будет осуществляться на основании счетов-фактур и универсальных передаточных актов.

Судя по тексту документа, налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы налогообложения и продающих импортные товары, планируется обязать оформлять счета-фактуры или УПД. В связи с чем предполагается внесение изменений в часть первую и главы 21, 2 6.1, 26.2, 26.3 и 26.5 Налогового кодекса, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также изменения в налоговую декларацию по НДС.