Спецрежимников заставят оформлять счета-фактуры?

Сегодня в Госдуме прошли парламентские слушания по подготовленных Минфином «Основных направлениях бюджетной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Об основных налоговых изменениях Клерк уже написал в статье «Что будет с налогами в ближайшие годы: проект Минфина». Однако в документе есть не только налоговые, но и таможенные изменения.
В частности, в самом последнем пункте Приложения 3, говорится о создании единого механизма сквозного контроля на всех этапах оборота импортных товаров. Этот контроль будет осуществляться на основании счетов-фактур и универсальных передаточных актов.
Судя по тексту документа, налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы налогообложения и продающих импортные товары, планируется обязать оформлять счета-фактуры или УПД. В связи с чем предполагается внесение изменений в часть первую и главы 21, 2 6.1, 26.2, 26.3 и 26.5 Налогового кодекса, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также изменения в налоговую декларацию по НДС.
да то )) зря что ли ндс повысили
Над.К, Вы писали:
Со всем букетом: ТКС, спецоператоры, сверки с поставщиками/покупателями и т.п.
Спецрежимники освобождены от учета НДС, зачем им счет-фактура, что за ерунда? Как они вообще это мотивируют? При чем тут оборот импортных товаров?
Речь не об НДС, а о контроле за импортными товарами. Полном контроле, от ввоза до продажи конечному покупателю.
Затем, что программа для счетов-фактур уже есть, та самая, АСК-НДС. Её и приспособят для контроля за импортным товаром.