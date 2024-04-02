Если уволенный сотрудник восстановился на работе, он не должен возвращать компенсацию отпуска

Восстановленному через суд сотруднику надо выплатить компенсацию вынужденного прогула. Из этой компенсации нельзя удерживать компенсацию отпуска, которую ему выплатили при увольнении.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 21.03.2024 № ПГ/04056-6-1.

Речь идет об увольнении по сокращению штата, которое признано незаконным. В этом случае в зачет среднего заработка за вынужденный прогул идет выходное пособие. Есть постановление Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2 по этому вопросу.

А вот с компенсацией отпуска дело обстоит по-другому. Ее нельзя удерживать из компенсации за вынужденный прогул.

Трудовым законодательством не предусмотрены основания для удержания (взыскания) из зарплаты восстановленного на работе работника суммы компенсации за неиспользованный отпуск, выплаченной ему при увольнении.

Ранее Роструд, рассматривая ситуацию по отмене увольнения, заявлял, что если работник не вернет выплаченную ему при увольнении сумму компенсации, она подлежит зачету при начислении отпускных (письмо от 01.11.2023 № ПГ/23258-6-1).

По мнению Минтруда, этот вопрос может быть урегулирован локальным нормативным актом работодателя или решен по договоренности с работником (письмо от 18.09.2023 № 14-6/ООГ-5901).

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