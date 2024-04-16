🌺 Уточнили проверку 6-НДФЛ, увеличили компенсацию за авто и так и не внесли ясность по НДФЛ 15%. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости этой недели, которые вы могли пропустить.

👉 За несдачу ПСФЛ оштрафуют. Но за март отчет можно не сдавать

Если не сдать персонифицированные сведения о физлицах, то будет штраф – 200 рублей. Но в разделе 3 РСВ такие же данные, как и в ПСФЛ. Поэтому за март отчет можно не сдавать.

Сколько отчетов сдают бухгалтеры, рассказываем в БухТубе.

❌ Взносы с выплат домовым активистам могут отменить

В прошлом году в НК прописали норму про начисление страховых взносов на выплаты старшим по дому. Из-за этого активисты стали в массовом порядке отказываться от такой работы. Теперь предлагают новую норму отменить.

🔢 Уточнили контрольные соотношения для 6-НДФЛ

Удержанный налог в разделе 2 формы 6-НДФЛ по строке 160 должен быть не больше, чем исчисленный по строке 140.

👐 ФНС пока точно не знает, как считать НДФЛ 15% с зарплаты и дивидендов

Уже четвертый месяц бухгалтеры ждут от ФНС и Минфина разъяснения по поводу НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей при выплате зарплаты и дивидендов. Но разъяснений все нет. ФНС ждет, что скажет Минфин.

📈 По УСН хотят сделать прогрессивные ставки налога, чтобы решить проблему с дроблением

Ставка налога по УСН должна расти в зависимости от роста выручки компании. Предложили ставки 6%, 8%, 10% на УСН «доходы» и 15%, 16%, 20% на «доходы минус расходы».

🚘 Компенсацию за личное авто увеличили в 2 раза

Размер компенсации за использование личного автомобиля сотрудников в служебных целях теперь составляет 2400 рублей. Раньше – 1200 руб.