🌞 Хотят увеличить МРОТ и декретные. В мае надо пораньше выплатить зарплату. Топ новостей за неделю

🙉 По уточненному ЕНП-уведомлению налоговики повторно начисляют налог
Чтобы уточненное уведомление на аванс по УСН за 1 квартал не делало повторное начисление, налоговики предлагают сделать его отрицательным на сумму разницы. Между тем, отрицательных уведомлений на УСН за 1 квартал в принципе быть не может.
💰 В Госдуме предлагают увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей
С 1 января 2025 года МРОТ может вырасти с 19 242 до 30 000 рублей. Законопроект находится на рассмотрении правительства.
👍 Увеличат размер декретных для уволенных женщин
Увеличат пособие по беременности и родам для женщин, уволенных при ликвидации компании или закрытии ИП. Минтруд начал разработку проекта.
❌ Названы признаки злоупотребления самозанятыми. Налоговые оценивают реальность договоров и ищут притворность
Из тех компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, около 4% имеют признаки незаконной минимизации зарплатных налогов.
📝 ФНС привела самые распространенные ошибки при заполнении 3-НДФЛ
При сдаче первичной декларации указывают код уточненки, а при сдаче уточненки не указывают вычеты из первичной декларации.
🚩 Как майские праздники влияют на выплату зарплаты за апрель: таблица
В начале мая много выходных и праздничных дней. Если срок выплаты аванса или зарплаты за 2-ую половину месяца выпадает на эти дни, то выплатить надо накануне.
Начать дискуссию