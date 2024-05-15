🌞 Хотят увеличить МРОТ и декретные. В мае надо пораньше выплатить зарплату. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости последней недели, которые вы могли пропустить.

🙉 По уточненному ЕНП-уведомлению налоговики повторно начисляют налог

Чтобы уточненное уведомление на аванс по УСН за 1 квартал не делало повторное начисление, налоговики предлагают сделать его отрицательным на сумму разницы. Между тем, отрицательных уведомлений на УСН за 1 квартал в принципе быть не может.

💰 В Госдуме предлагают увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

С 1 января 2025 года МРОТ может вырасти с 19 242 до 30 000 рублей. Законопроект находится на рассмотрении правительства.

👍 Увеличат размер декретных для уволенных женщин

Увеличат пособие по беременности и родам для женщин, уволенных при ликвидации компании или закрытии ИП. Минтруд начал разработку проекта.

❌ Названы признаки злоупотребления самозанятыми. Налоговые оценивают реальность договоров и ищут притворность

Из тех компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, около 4% имеют признаки незаконной минимизации зарплатных налогов.

📝 ФНС привела самые распространенные ошибки при заполнении 3-НДФЛ

При сдаче первичной декларации указывают код уточненки, а при сдаче уточненки не указывают вычеты из первичной декларации.

🚩 Как майские праздники влияют на выплату зарплаты за апрель: таблица

В начале мая много выходных и праздничных дней. Если срок выплаты аванса или зарплаты за 2-ую половину месяца выпадает на эти дни, то выплатить надо накануне.