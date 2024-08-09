🌷 На УСН без НДС будут счета-фактуры и книги продаж, неполный день совместителя не отражают в ЕФС-1. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

🔢 С 2025 года налоговики будут контролировать общий лимит дохода для стандартного вычета по НДФЛ

Со следующего года будут новые размеры стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей и новый лимит дохода. И если человек получил лишний вычет, ему придет налоговое уведомление.

❎ При приеме совместителя в ЕФС-1 не надо ставить код НЕПД

В ЕФС-1 не надо указывать, что совместитель работает неполный день. Работать полный день он все равно не может.

💬 УИН в платежке не спасет от списания денег в счет долга на ЕНС

УИН нужен для идентификации налогоплательщика. Он не закрепляет деньги за конкретным налогом.

👐 Налоговикам запретили необоснованно штрафовать импортеров за несдачу расчетов по агентскому налогу на прибыль

С этого года налоговики начали требовать сдачу расчетов по выплатам иностранным организациям со всех подряд, кто сотрудничает с иностранными фирмами. Но это неправильно.

📓 Освобожденные от НДС упрощенцы будут составлять счета-фактуры и книги продаж

Бизнес на УСН с доходами до 60 млн рублей в 2025 году платить НДС не будет, но от счетов-фактур и книги продаж их не освободили.

❓ Тройная зарплата при увольнении не облагается взносами. Но есть вопросы по ее расчету

Выходное пособие при увольнении облагается страховыми взносами только в части, превышающей трехкратный размер среднего заработка. Для лимита по НДФЛ введут особый расчет среднего, а для лимита по взносам ничего менять не стали.

😜 При увольнении после выписки из психбольницы положено выходное пособие

Если по заключению врачей работника признают полностью неспособным к труду, его можно уволить с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка.