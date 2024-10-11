💥 Выплаты самозанятым как признак нарушения ТК, новый нюанс досрочного выхода из декрета, методичка ФНС про НДС на УСН и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

📖 ФНС готовит методичку по применению НДС на УСН

В помощь бухгалтерам в октябре выйдут разъяснения ФНС по новым НДС-правилам для упрощенцев с 2025 года.

📌 Какие отчеты сдавать бухгалтеру за III квартал 2024: список для ООО и ИП на ОСНО и УСН

25 октября – крайний срок сдачи отчетов за сентябрь и третий квартал (9 месяцев) 2024. Мы собрали в таблицу перечень отчетов, которые надо сдать бухгалтеру.

🔢 По совместительству может быть много трудовых договоров по 0,5 ставки каждый

У сотрудника может быть только один трудовой договор по основному месту работы и сколько угодно – по совместительству.

💰 Продажа доли в ООО дороже 50 млн рублей облагается НДФЛ при любом сроке владения. Но можно применить вычет

Минфин пришел к выводу, что вычет в 250 млн рублей применяется к сумме превышения над 50 млн руб. при продаже доли в ООО.

📅 В графике отпусков можно указывать только месяц, а не конкретную дату

Законодательство не содержит положения об обязательном указании в графике отпусков конкретной календарной даты начала отпуска работника. Но кадровики не понимают, как на практике оповещать об отпуске, если неизвестна его дата.

❎ При продлении отпуска по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет не надо сдавать ЕФС-1

Если сотрудница идет в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, надо сдать подраздел 1.2 формы ЕФС-1 с типом «Назначение выплат по ОСС». Если она потом продлевает отпуск с 1,5 до 3 лет, то снова сдавать отчет с таким типом сведений не надо.

👶 Досрочный выход с декрета возможен только при добровольном возврате пособия

Хотя в законе не прописана возможность прервать отпуск по БиР и выйти на работу, но и такого запрета в ТК нет. Однако пособие придется вернуть, причем добровольно.

📄 Вычет НДС можно получить и по счету-фактуре старой формы

Новый показатель графы 14 не влияет на расчет налоговой базы по НДС, и его отсутствие в полученном от поставщика счете-фактуре не может служить отказом в принятии вычета у покупателя.

❗ Выплаты 35 самозанятым по 35 тыс. рублей станут признаком нарушения ТК

Появится новый признак нарушений ТК: взаимодействие более чем с 35-ю самозанятыми с выплатами им в среднем более 35 тыс. руб. и продолжительностью работы более 3 месяцев, если доля доходов от данной организации или ИП в доходах самозанятого – от 90%.