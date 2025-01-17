🔮 Изменили НДФЛ по выходным пособиям и районным коэффициентам, самозанятым оплатят больничные и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

👈 В ТК внесут поправки по выходному пособию совместителей

Сейчас работодатель платит пособие за второй месяц только тем сокращенным сотрудникам, которые пока не нашли новую работу. Те, у кого вторая работа была и до сокращения, пособие не платят. Будут платить.

🔂 С 2025 года по-новому надо считать НДФЛ-лимит для выходных пособий

Рассчитанное выходное пособие (по сокращению, увольнению по соглашению сторон) с этого года надо еще раз рассчитать по другим правилам, чтобы определить, облагается ли оно НДФЛ.

💉 Самозанятым оплатят пособие за аборт, а за беременность – не оплатят

Новая экспериментальная система добровольного страхования предусматривает оплату больничных самозанятым. Она должна заработать с 1 января 2026 года.

❄ В 2025 году северные работодатели по-новому будут считать НДФЛ: перечень КБК для ЕНП-уведомления

С 1 января 2025 года северные надбавки для целей НДФЛ выделены в самостоятельную налоговую базу и облагаются НДФЛ по двухступенчатой шкале, тогда как основная зарплата облагается по пятиступенчатой шкале.

📑 Утверждены правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью

Список будет формироваться из компаний, у которых начиная с 1 января 2025 года будут выявлены факты подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и уклонения от оформления трудовых договоров.

📀 ФНС объяснила, как отражать операции с цифровой валютой

В декларации по налогу на прибыль организаций будет дополнительный Лист 02 для тех, кто проводит операции с цифровой валютой.

📄 Об освобождении от НДС надо будет уведомлять на новых бланках

С 20.01.2025 применяются новые формы и форматы уведомлений об использовании (о продлении использования, об отказе от использования) права на освобождение от НДС по статье 145 НК.

👪 С 2024 года нельзя одновременно быть в отпуске по уходу за ребенком и работать неполный день

Сейчас женщина также может продолжать работать неполный день и получать пособие, но уже не будучи в отпуске по уходу.