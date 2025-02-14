💝 Новая справка по ЕНС, новые контрольные соотношения по НДС и семь КБК на НДФЛ. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

📄 У справки о состоянии сальдо ЕНС теперь новая форма

ФНС внесла изменения в справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС. Новая форма начала действовать с 10 февраля 2025 года.

📈 При доходе свыше 5 млн рублей вычет по НДФЛ идет по ставке 15%

При размещении денег на ИИС типа А за 2024 год можно получить инвестиционный налоговый вычет в размере 400 тыс. рублей. Но это не значит, что вернуть можно только 52 тыс. рублей (400 000 х 13%).

🔠 Вышли контрольные соотношения для новой декларации по НДС

Если по строке 170 раздела 3 вычеты с авансов больше, чем начисленный НДС с реализации, то ФНС пришлет требование. У налоговиков будет подозрение, что суммы отработанных авансов не включены в реализацию.

❌ При концессии на УСН нельзя применять ставку НДС 5%

Ни освобождение от НДС на УСН при низких доходах, ни льготные ставки 5% и 7% не работают при заключении концессионного соглашения.

☔ НДФЛ с уральского коэффициента тоже идет по отдельной ставке НДФЛ на отдельный КБК

Не только РК на Крайнем Севере надо считать отдельно от зарплаты для целей НДФЛ. Уральские районные коэффициенты тоже облагаются по двухступенчатой шкале НДФЛ.

😲 ИП на ПСН получают отказы в уменьшении патентного налога на взносы

ИП подают уведомление на уменьшение налога по ПСН на фиксированные взносы, но в ответ получают от ИФНС отказ. В недоумении они отправляют повторное уведомление, и снова отказ.

🔢 В ЕНП-уведомлении на НДФЛ с зарплаты может быть 7 разных КБК: перечень

С 2025 года для НДФЛ с зарплаты действует пятиступенчатая шкала, а для НДФЛ с районных коэффициентов (РК) – двухступенчатая.

🙏 Бизнес на УСН просит внести в НК возможность отказа от НДС-льготы

Компании и ИП на УСН с доходом до 60 млн рублей автоматически освобождены от НДС. И эта льгота – принудительная. Отказаться от нее нельзя, а хотелось бы, чтобы было можно.