Уведомление о начале отпуска можно заменить ознакомлением с приказом

Работник, который ознакомился с приказом об отпуске под роспись, уже знает точное время отдыха, поэтому ему не обязательно делать дополнительные уведомления.

Специалисты Роструда объяснили, что работодатель должен издавать приказы об отпусках до их начала и знакомить с ними сотрудников, которые собираются уйти на отдых.

Согласно ч. 3 ст. 123 ТК, о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. При этом дополнительных уведомлений об отпуске можно не делать.

«Достаточным будет ознакомление работника с приказом о предоставлении отпуска, если такое ознакомление произойдет не позднее, чем за две недели до начала отпуска», — сказано на сайте Онлайнинспекция.рф.

Недавно Роструд отвечал на вопрос, можно ли сократить сотрудника в отпуске или на больничном.