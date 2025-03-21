💥 Новая книга продаж можно досрочно, добро на кредитные каникулы, фикс. взносы-2024 не уменьшают УСН за 2025-й, новое в проверках адресов юрлиц. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

👌 ИП-одиночка на УСН в 2025 году не платит налоги, пока доход не превысит 1 млн рублей

ИП без работников может уменьшать налог по УСН «доходы» на взносы вплоть до нуля.

❗ ФНС разрешила заранее использовать новый формат книги продаж

В связи с введением с 2025 года новых льготных ставок НДС 5% и 7% Налоговая служба обновила формат книги продаж и дополнительного листа к ней.

🙅 ФНС: в НДФЛ с больничного не нужно выделять районный коэффициент

Районный коэффициент (РК) в составе отпускных облагается по одной шкале НДФЛ, а РК в составе больничных — по другой.

❌ На фиксированные взносы за 2024 год нельзя уменьшить налог по УСН за 2025 год

Фиксированные взносы за 2024 года (49 500 рублей) надо учесть в уменьшение налога по УСН «доходы» в 2024 году. Или в 2024 году, или никогда.

🔃 Сальдо ЕНС в личном кабинете может не сходиться с сальдо ЕНС в бухучете

Корректировка сальдо — временное решение. Для предотвращения повторных расхождений необходимо проверить учетные операции, сверки с налоговой и актуальность поданных деклараций.

👍 Для МСП и самозанятых введут кредитные каникулы: комитет ГД поддержал инициативу

Предприятия малого и среднего бизнеса, а также самозанятые смогут претендовать на кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Соответствующий законопроект, одобренный комитетом Госдумы по финансовому рынку, позволит заемщикам временно снизить долговую нагрузку.

👀 Налоговики будут проверять адреса юрлиц только при наличии обращений

Налоговые органы отказались от автоматического назначения проверок при регистрации компаний по адресам, которые числятся за десятками организаций. Основанием для контроля станут жалобы или иные законные причины.

😱 Крик души коммунальщиков на УСН: где брать деньги на НДС, который не был включен в тариф

При реализации услуг населению НДС включен в тариф. Но когда управляющие компании на УСН утверждали этот тариф, НДС у них не было. А теперь НДС есть, а тариф уже утвержден в прежнем доНДСном размере.

💡 Как учитывать доходы при УСН + ПСН: два нюанса от Минфина

Если после закрытия патента приходит оплата за ПСН-услуги, ее надо учитывать по УСН. А если в период применения ПСН приходит оплата за УСН-услуги, ее тоже надо учитывать по УСН.

📄 У деклараций НДС новый формат, а ошибки те же: топ-ошибок от налоговиков

С 1 квартала 2025 года кампании обязаны представлять декларации по НДС в обновленном формате. Налогоплательщикам необходимо тщательно проверять данные счетов-фактур, книг покупок и продаж, а также соблюдать контрольные соотношения.