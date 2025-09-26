💢 На «Клерке» рекордный трафик! Больше 380 тысяч уникальных пользователей за 25 сентября 2025 года
25 сентября 2025 года на «Клерке» зафиксировали рекордный трафик. Наш сайт посетили 380 тыс. уникальных пользователей.
Такой наплыв вызвали горячие темы, о которых мы писали:
Порог для освобождения от НДС снизят с 60 млн до 10 млн рублей с 1 января 2026 года.
Налоговики никак не комментируют, что личные кабинеты не работают. Но пользователи нашли способ в них войти.
31 декабря 2025 — выходной день. Как будем отдыхать в 2026 году: Мишустин подписал документ.
Обзор главных бухгалтерских тем недели 22-26.09.2025 здесь.
