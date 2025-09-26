Чтобы бухгалтеры всегда были в курсе самых свежих изменений и проектов, «Клерк» оперативно публикует важные новости, а также делает вебинары, мастер-классы, разборы с разъяснениями экспертов.

25 сентября 2025 года на «Клерке» зафиксировали рекордный трафик. Наш сайт посетили 380 тыс. уникальных пользователей.

Количество посетителей на «Клерке» с 26 августа по 26 сентября 2025 года. Счетчик Liveinternet.

Такой наплыв вызвали горячие темы, о которых мы писали:

Статистика сайте «Клерк.ру» по числу уникальных посетителей 25 сентября 2025 года. Счетчик Liveinternet.

«Клерк.ру» — самый крупный сайт для бухгалтеров в Рунете. Мы уже 25 лет выпускаем полезные материалы о налогах, учете, проверках, кадрах, финансах. Также мы своевременно выпускаем курсы и вебинары, чтобы бухгалтеры были готовы ко всем изменениям законодательства и работали в спокойном режиме.

Например, 24 сентября 2025 года, когда только стало известно, что Минфин всерьез хочет изменить параметры НДС, мы провели бесплатный экстренный вебинар «НДС 22% и лимит УСН для НДС с 2026 года». Сейчас можете посмотреть его в записи и получить персональный сертификат о посещении, если станете подписчиком Клерк.Премиум.