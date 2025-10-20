💻 Должен ли бухгалтер работать в отпуске: мнения разделились

Многие специалисты не расстаются с ноутбуком, но некоторые знают, как полноценно отдохнуть от работы.

В нашем ТГ-канале «Красный уголок бухгалтера» коллега поделилась ситуацией: руководство настаивает, чтобы в отпуск она брала ноутбук и делала платежи. Доплачивать за это не будут, договоренности такой не было, даже намекают на увольнение при отказе.

«Это у всех так, если бухгалтер в единственном числе?», — интересуется подписчица.

Оказалось, что это очень частая ситуация. Вот о чем написали в чате:

И в отпуск, и в роддом с ноутбуком . Но это как на берегу договоритесь.

Да, но я предупреждаю что смогу в обед и потом, например, поздно вечером.

В роддоме в день родов отвечала на требования . Отпусков уже не было давно.

29 лет, один работодатель, отпуск был один раз в 98-м году . Прямо настоящий отпуск, без телефона, без ноута целых 2 недели. И с тех пор ни разу: ни отпусков, ни больничных, ни полежать без ноута в больнице, ни декретных отпусков. А теперь 500%-ное выгорание , сил больше нет.

Как можно бухгалтеру уйти полноценно в отпуск, если уведомление по НДФЛ нужно отправлять 2 раза в месяц ? 100% винить работодателя не совсем верно: наш законодатель своими законами вынуждает нас, бухгалтеров, работать в отпуске.

Я с ноутбуком, но это моя инициатива. Потому что это моя ответственность.

Я в отпуск с ноутом – но это страховка от требований. Раздражает, конечно, но деваться некуда.

Но другие бухгалтеры отстояли свое право на отдых:

Было такое. Отказалась категорически и ничуть не жалею об этом. Себя нужно ценить!

А что некого научить платежки делать? Уж это точно справятся сами.

Скоро еду в отпуск на целых 3 недели. Ноутбук не беру . Всем клиентам сказала, все адекватно отреагировали. Решила, что авансы по ЗП рассчитаю и поставлю в банк заранее.

В поездки, сказала, что не буду брать. 4-5 дней как-нибудь без платежей проживут.

Директор проводит платежи, накладные и отгрузки логист или менеджер делает. Отпуск обычно с 10 по 25 число. У нас зарплаты как раз 10 и 25, успеваю между выплатами.

Чтобы не работать в личное время, посоветовали сказать, что отпуск будет в глухой деревне, и там нет интернета.

Также рекомендуют повернуть ситуацию в свою пользу:

«Сейчас вы в отпуске 20 мин в день потратили на платежи без дополнительной оплаты, потом вам придется по личным делам с работы на пару часов уйти без удержания из зарплаты – все квиты», — подсказали в чате.

Кроме того, коллеги рекомендуют ходить в отпуск с 10 по 25 число – как раз между днями выплаты зарплаты. Но отдохнуть получится не больше двух недель.

А вы берете с собой ноутбук в отпуск? Или полностью отвлекаетесь от работы? Делитесь ниже в комментариях.