Разница в зарплатах богатых и бедных сократилась до минимума с 2000 года

На рынке труда вырос спрос на рабочих и низкоквалифицированный труд, поэтому работодатели повышают зарплаты на позициях, которые традиционно были малооплачиваемыми.

В 2025 году разрыв между размером зарплат богатых и бедных россиян сократился до 12,7 раза. Это минимальный показатель с 2000 года. Тогда разница была 30-кратной.

10% самых бедных сотрудников получали 25 тыс. рублей, тогда как обеспеченные — свыше 315 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что разрыв сокращается за свет роста самых низких зарплат на фоне дефицита кадров в отраслях, где сотрудники традиционно получали немного.

Работодатели перестали искать высокооплачиваемых руководителей, тогда как спрос стал выше на рабочих и низкоквалифицированный труд (курьеры, водители, строители). Чтобы удержать сотрудников на рабочих местах, компаниям приходилось повышать оклад и делать условия труда более привлекательными.

Зарплаты топовых специалистов растут медленнее. В 2023 и в 2025 годах оплата дорогих сотрудников выросла на 25% и на 32% соответственно. Для сравнения, оклад бедных вырос на 29% и на 36,5%.

Также сокращение разницы в зарплатах связывают не с быстрым обогащением сотрудников, которые зарабатываю мало, а с корректировкой рынка труда. Власти повышают МРОТ. В 2026 году он будет 27 093 рубля, или на 20% выше, чем в 2025 году.