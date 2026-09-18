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Трудовые отношения
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Роструд ответил, должен ли дистанционщик отрабатывать время, потерянное из-за технических сбоев у работодателя

Работодатель обязан обеспечивать персонал оборудованием для исполнения трудовых обязанностей.

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Роструд разобрал ситуацию: удаленный сотрудник работает по выставленному работодателем графику.

Но случаются ситуации, когда работник делает все необходимое: проверяет доступы к системе, корректность работы ПК, стабильность интернета, но система работодателя не пускает приступить к работе.

Должен ли сотрудник отрабатывать время, которое не работал из-за этой ошибки доступа, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Не должен, поскольку работодатель обязан обеспечивать оборудованием для исполнения ими трудовых обязанностей», — ответил Роструд.

Обязанность работодателя обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей предусмотрена абз. 5 ч. 2 ст. 22 ТК.

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