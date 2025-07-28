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Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

Перезагрузка отчетности в СФР: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (21-27 июля 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 21 по 27 июля 2025 года.

  1. Расчетный период для отпускных начинается с даты приема на работу

  2. С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК

  3. Военным увеличат пенсии на 7,6% с 1 октября 2025 года

  4. В СФР произошел сбой: бухгалтерам присылают уведомление об ошибке в коде ОКЗ. СФР дал свой комментарий «Клерку»

  5. Налоговики требуют от малого бизнеса пояснения к балансу за 2024 год. Но сдавать их не обязательно

  6. Минфин до 2028 года не будет бизнесу на УСН ужесточать условия уплаты НДС

  7. Россиянам старше 50 лет трудно найти работу – данные опроса

  8. За 60 тыс. рублей можно купить себе 1 пенсионный балл

  9. Оплаченные билеты в командировку нужно отразить в РСВ

  10. Кому из пенсионеров прибавят пенсию с 1 августа 2025 года

Как видно, нашу аудиторию волнуют вопросы расчета отпускных, повышения пенсий, отчетности в СФР, состава бухотчетности и НДС на УСН.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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