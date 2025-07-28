Перезагрузка отчетности в СФР: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (21-27 июля 2025)
Расчетный период для отпускных начинается с даты приема на работу
С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК
В СФР произошел сбой: бухгалтерам присылают уведомление об ошибке в коде ОКЗ. СФР дал свой комментарий «Клерку»
Налоговики требуют от малого бизнеса пояснения к балансу за 2024 год. Но сдавать их не обязательно
Минфин до 2028 года не будет бизнесу на УСН ужесточать условия уплаты НДС
Как видно, нашу аудиторию волнуют вопросы расчета отпускных, повышения пенсий, отчетности в СФР, состава бухотчетности и НДС на УСН.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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