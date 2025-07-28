Перезагрузка отчетности в СФР: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (21-27 июля 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 21 по 27 июля 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию волнуют вопросы расчета отпускных, повышения пенсий, отчетности в СФР, состава бухотчетности и НДС на УСН.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.