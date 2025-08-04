Курс доллара осенью 2025, важные изменения с августа, новое полномочие ФНС, поликарьера: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (28 июля-3 августа)
👓 Все основные изменения с августа 2025 для бухгалтера: обзор
Банки начали на месяц блокировать подозрительные счета клиентов
С 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда
🙋 В России набирает обороты тренд на поликарьеру. Эксперт: следующие 5-7 лет пройдут под эгидой «ты можешь быть, кем захочешь. И на этом зарабатывать»
Минфин: если изменилась ставка налога на прибыль, нельзя учесть расходы предыдущих лет
В Госдуме предлагают удерживать НДФЛ там, где сотрудник живет, а не работает + опрос
В КоАП предлагают ввести штрафы за доступ к запрещённым сайтам. Под угрозой — Telegram, а МАХ может стать инструментом контроля
Немкин: с 1 августа 2025 можно будет отказаться от массовых рассылок, а с 1 сентября — обзвонов
📃 С 1 сентября 2025 согласие на обработку персданных нельзя добавить внизу договора мелким шрифтом
Как видно, нашу аудиторию интересует, каким будет курс доллара осенью, изменения с августа и тренд на поликарьеру.
А для вас какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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