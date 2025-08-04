Курс доллара осенью 2025, важные изменения с августа, новое полномочие ФНС, поликарьера: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (28 июля-3 августа)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 28 июля по 3 августа 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию интересует, каким будет курс доллара осенью, изменения с августа и тренд на поликарьеру.

А для вас какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.