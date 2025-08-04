Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

Курс доллара осенью 2025, важные изменения с августа, новое полномочие ФНС, поликарьера: топ-10 новостей прошлой недели для бухгалтера на «Клерке» (28 июля-3 августа)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 28 июля по 3 августа 2025 года.

  1. 💲 Каким будет курс доллара осенью 2025 года: прогноз

  2. 👓 Все основные изменения с августа 2025 для бухгалтера: обзор

  3. Банки начали на месяц блокировать подозрительные счета клиентов

  4. С 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда

  5. 🙋 В России набирает обороты тренд на поликарьеру. Эксперт: следующие 5-7 лет пройдут под эгидой «ты можешь быть, кем захочешь. И на этом зарабатывать»

  6. Минфин: если изменилась ставка налога на прибыль, нельзя учесть расходы предыдущих лет

  7. В Госдуме предлагают удерживать НДФЛ там, где сотрудник живет, а не работает + опрос

  8. В КоАП предлагают ввести штрафы за доступ к запрещённым сайтам. Под угрозой — Telegram, а МАХ может стать инструментом контроля

  9. Немкин: с 1 августа 2025 можно будет отказаться от массовых рассылок, а с 1 сентября — обзвонов

  10. 📃 С 1 сентября 2025 согласие на обработку персданных нельзя добавить внизу договора мелким шрифтом

Как видно, нашу аудиторию интересует, каким будет курс доллара осенью, изменения с августа и тренд на поликарьеру.

А для вас какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

6 подписчиков22 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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