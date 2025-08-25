👓 Когда оштрафуют за VPN с 01.09.2025, ФНС торопит с переходом на УПД, большой обзор изменений с 1 сент.: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (18-25 августа 2025)

Как видно, нашу аудиторию интересуют границы законного использования VPN-сервисов, изменения по платежным агентам, введение обязательной маркировки с 1 сентября 2025 и вообще большое количество изменений с этой даты, а также переход на УПД с 2026 года, с которым ФНС подгоняет уже сейчас.