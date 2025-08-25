👓 Когда оштрафуют за VPN с 01.09.2025, ФНС торопит с переходом на УПД, большой обзор изменений с 1 сент.: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (18-25 августа 2025)
Разъяснили, когда оштрафуют за использование VPN с 1 сентября 2025 года
Платежные агенты под контролем ФНС: что изменится для бизнеса
С 1 сентября 2025 расширится список товаров для обязательной маркировки. Собрали все, что нужно маркировать: таблица
❗ Налоговики рекомендуют переходить на использование УПД заранее
👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор
В октябре 2025 года бюджетникам повысят оклады на 7,6%. Но не всем
Запускают новый цифровой сервис для миграционного контроля. Пока только в одном регионе
💳 Налоговики заявили, что не отслеживают каждый перевод с карты на карту в отдельности
Не все доходы на УСН учитываются в целях лимита 60 млн рублей
Как видно, нашу аудиторию интересуют границы законного использования VPN-сервисов, изменения по платежным агентам, введение обязательной маркировки с 1 сентября 2025 и вообще большое количество изменений с этой даты, а также переход на УПД с 2026 года, с которым ФНС подгоняет уже сейчас.
