Владимир Бельковец-Краснов
👓 Когда оштрафуют за VPN с 01.09.2025, ФНС торопит с переходом на УПД, большой обзор изменений с 1 сент.: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (18-25 августа 2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 18 по 25 августа 2025 года.

  1. Разъяснили, когда оштрафуют за использование VPN с 1 сентября 2025 года

  2. Платежные агенты под контролем ФНС: что изменится для бизнеса

  3. С 1 сентября 2025 расширится список товаров для обязательной маркировки. Собрали все, что нужно маркировать: таблица

  4. ❗ Налоговики рекомендуют переходить на использование УПД заранее

  5. 👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор

  6. В октябре 2025 года бюджетникам повысят оклады на 7,6%. Но не всем

  7. Сбер тестирует оплату через iPhone на своих терминалах

  8. Запускают новый цифровой сервис для миграционного контроля. Пока только в одном регионе

  9. 💳 Налоговики заявили, что не отслеживают каждый перевод с карты на карту в отдельности

  10. Не все доходы на УСН учитываются в целях лимита 60 млн рублей

Как видно, нашу аудиторию интересуют границы законного использования VPN-сервисов, изменения по платежным агентам, введение обязательной маркировки с 1 сентября 2025 и вообще большое количество изменений с этой даты, а также переход на УПД с 2026 года, с которым ФНС подгоняет уже сейчас.

