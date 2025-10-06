👓 Изменения с октября, ноября и с 2026 года, частичная отмена ПСН, сокращение срока уплаты налогов: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (29.09-05.10.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию интересуют очередные глобальные изменения в налоговом законодательстве с 2026 года, а также не менее важны изменения с октября и ноября 2025 + нюансы работы с УСН.