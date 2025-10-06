ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Владимир Бельковец-Краснов
👓 Изменения с октября, ноября и с 2026 года, частичная отмена ПСН, сокращение срока уплаты налогов: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (29.09-05.10.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 29 сентября по 5 октября 2025 года.

  1. ⚡ С 2026 года отменят ПСН для торговли и грузоперевозок. Порог для применения патента будет 10 млн рублей

  2. ФНС уточнила, какая при УСН дата получения доходов

  3. Фиксированные страховые взносы не получится учесть на УСН в другом периоде

  4. Новый порядок взыскания с 1 ноября 2025 налоговой задолженности затронет самозанятых и бывших ИП

  5. Законопроект об увеличении НДС до 22% уже в Госдуме

  6. К пенсии предложили доплачивать 10 тыс. рублей за большой трудовой стаж

  7. 👓 Какие изменения с октября 2025 года для бухгалтера: обзор

  8. В 2026 году пенсионеры смогут забрать сразу все замороженные пенсионные накопления

  9. ❗ Власти пересмотрят сроки уплаты налогов и взносов в свою пользу

  10. Законопроект 2025 о повышении утильсбора собрал почти 100 тысяч дизлайков

Как видно, нашу аудиторию интересуют очередные глобальные изменения в налоговом законодательстве с 2026 года, а также не менее важны изменения с октября и ноября 2025 + нюансы работы с УСН.

