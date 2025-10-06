👓 Изменения с октября, ноября и с 2026 года, частичная отмена ПСН, сокращение срока уплаты налогов: топ-10 новостей для бухгалтера на «Клерке» (29.09-05.10.2025)
⚡ С 2026 года отменят ПСН для торговли и грузоперевозок. Порог для применения патента будет 10 млн рублей
Фиксированные страховые взносы не получится учесть на УСН в другом периоде
Новый порядок взыскания с 1 ноября 2025 налоговой задолженности затронет самозанятых и бывших ИП
К пенсии предложили доплачивать 10 тыс. рублей за большой трудовой стаж
В 2026 году пенсионеры смогут забрать сразу все замороженные пенсионные накопления
❗ Власти пересмотрят сроки уплаты налогов и взносов в свою пользу
Законопроект 2025 о повышении утильсбора собрал почти 100 тысяч дизлайков
Как видно, нашу аудиторию интересуют очередные глобальные изменения в налоговом законодательстве с 2026 года, а также не менее важны изменения с октября и ноября 2025 + нюансы работы с УСН.
