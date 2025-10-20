ЦОК КПП ФСБУ 17.10 Мобильная
Владимир Бельковец-Краснов
👓 Минфин и Силуанов успокаивают по налоговым изменениям 2026, сокращения в УФНС, интерес к АУСН и др.: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (13-19.10.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 13 по 19 октября 2025 года.

  1. 🙅 С 1 января 2026 года свидетельство ИНН упраздняется

  2. Минфин: снижение порога дохода для НДС на УСН не уменьшит количество предпринимателей

  3. Силуанов: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН

  4. 🙏 Предпринимательские объединения просят власти не добивать малый бизнес НДС-ом с 2026 года

  5. 😲 В 2026 году налоговиков собираются массово сокращать

  6. С 1 ноября 2025 налоговые не будут принимать обращения через операторов ЭДО

  7. Депутат Арефьев подтвердил слухи о повышении НДС и предупредил о росте цен в 2026 году

  8. Если задвоение чека самозанятого в «Мой налог»: ФНС подсказала, что делать

  9. ФНС: нужно ли при переходе с УСН на АУСН отдельно уведомлять о снятии с упрощенки

  10. Идею Матвиенко об уплате взносов на ОМС безработными поддержали

Как видно, нашу аудиторию интересует отмена свидетельства об ИНН, грядущие налоговые изменения 2026 и позиция властей на этот счет (она вполне оптимистичная), сокращения в налоговых органах, переход с УСН на АУСН, а также повышенное внимание к безработным, которые пользуются бесплатным ОМС, но ничего на него не отчисляют.

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

