👓 Минфин и Силуанов успокаивают по налоговым изменениям 2026, сокращения в УФНС, интерес к АУСН и др.: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (13-19.10.2025)
Минфин: снижение порога дохода для НДС на УСН не уменьшит количество предпринимателей
Силуанов: 85% бизнеса как работали, так и будут работать после снижения лимита доходов на УСН
🙏 Предпринимательские объединения просят власти не добивать малый бизнес НДС-ом с 2026 года
С 1 ноября 2025 налоговые не будут принимать обращения через операторов ЭДО
Депутат Арефьев подтвердил слухи о повышении НДС и предупредил о росте цен в 2026 году
Если задвоение чека самозанятого в «Мой налог»: ФНС подсказала, что делать
ФНС: нужно ли при переходе с УСН на АУСН отдельно уведомлять о снятии с упрощенки
Идею Матвиенко об уплате взносов на ОМС безработными поддержали
Как видно, нашу аудиторию интересует отмена свидетельства об ИНН, грядущие налоговые изменения 2026 и позиция властей на этот счет (она вполне оптимистичная), сокращения в налоговых органах, переход с УСН на АУСН, а также повышенное внимание к безработным, которые пользуются бесплатным ОМС, но ничего на него не отчисляют.
