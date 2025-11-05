ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
🔴 Вебинар: НДС, УСН, ПСН и страховые взносы – 2026. Изменения в НК РФ →
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Сокращения персонала и рост налоговой нагрузки в 2026 году, новое в пересчете патента, изменения с ноября: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (27.10-04.11.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 27 октября по 4 ноября 2025 года.

  1. В 2026 году большинство работодателей будет сокращать персонал: какие навыки останутся востребованными

  2. 📅 Рабочий день 1 ноября 2025, суббота, будет сокращенным

  3. Экономист: россиян, которые не платят налоги, станет на 25% меньше

  4. С 2026 года патент будут пересчитывать по новым правилам

  5. Шохин: лимит доходов на УСН могут снизить до 20 млн

  6. 💢 Большинство бухгалтеров считает, что в 2026 году налоговая нагрузка на бизнес вырастет на 20%

  7. ФНС ответила про льготы для пенсионеров по транспортному налогу

  8. ❔ Можно ли применять одну кассу на трех торговых точках: ФНС ответила

  9. Минтруд пояснил, можно ли вместо обеденного перерыва раньше уходить с работы

  10. Отправлять в командировки можно не всех, а кого-то в особом порядке

Как видно, нашу аудиторию интересуют сокращение кадров и увеличение налоговой нагрузки с 2026 года, обсуждение лимита доходов для УСН без НДС. А также — 👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

6 подписчиков32 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Клеверенс
Автоматизация учета

Инвентаризация — это только начало. Почему учет перемещений и списаний важнее годовой сверки

Многие компании ограничиваются ежегодной инвентаризацией, упуская из виду ежедневные перемещения и списания активов, что приводит к хаосу и финансовым потерям. Узнайте, почему непрерывный учет жизненного цикла имущества гораздо важнее, и как современные технологии могут упростить этот процесс.

Инвентаризация — это только начало. Почему учет перемещений и списаний важнее годовой сверки

Начать дискуссию

Главная Тарифы