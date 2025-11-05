👓 Сокращения персонала и рост налоговой нагрузки в 2026 году, новое в пересчете патента, изменения с ноября: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (27.10-04.11.2025)
В 2026 году большинство работодателей будет сокращать персонал: какие навыки останутся востребованными
Экономист: россиян, которые не платят налоги, станет на 25% меньше
💢 Большинство бухгалтеров считает, что в 2026 году налоговая нагрузка на бизнес вырастет на 20%
ФНС ответила про льготы для пенсионеров по транспортному налогу
❔ Можно ли применять одну кассу на трех торговых точках: ФНС ответила
Минтруд пояснил, можно ли вместо обеденного перерыва раньше уходить с работы
Отправлять в командировки можно не всех, а кого-то в особом порядке
Как видно, нашу аудиторию интересуют сокращение кадров и увеличение налоговой нагрузки с 2026 года, обсуждение лимита доходов для УСН без НДС. А также — 👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор.
