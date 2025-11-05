👓 Сокращения персонала и рост налоговой нагрузки в 2026 году, новое в пересчете патента, изменения с ноября: топ-10 новостей у бухгалтеров на «Клерке» (27.10-04.11.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 27 октября по 4 ноября 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию интересуют сокращение кадров и увеличение налоговой нагрузки с 2026 года, обсуждение лимита доходов для УСН без НДС. А также — 👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор.