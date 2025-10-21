👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор

В ноябре будет рабочая суббота и трехдневная рабочая неделя: новость .

С 1 ноября 2025 года

Налоговики не будут принимать по ТКС обращения в свободной форме

Использование 02-го типа документооборота для письменных обращений в налоговую по ТКС через операторов ЭДО будет прекращено: новость.

Новый порядок взыскания налоговых долгов

Новые формы документов для взыскания налоговой задолженности без суда

ФНС введет обновленную форму требования об уплате задолженности. В ней добавлены: строка со сроком уплаты, QR-код для быстрой идентификации документа, прямая ссылка на сервис разъяснений. Также см. новость.

Особый график выплат пенсий и пособий в ноябре 2025

Из-за праздника 4 ноября (День народного единства) изменится график выплат: новость с датами.

Проиндексируют пенсии

Индексация пенсии с ноября положена тем, кто достиг возраста 80 лет, инвалидам I группы, летчикам и шахтерам: детали.

С 1 ноября 2025 в Новгородской области можно применять АУСН

Переходить на автоУСН отдельные категории новгородских налогоплательщиков могут уже с 01.11.2025: разъяснения налоговиков.

Новый срок подачи в СФР заявления о возмещении расходов на оплату предупредительных мер

Страхователь может направить заявление до 15 ноября текущего календарного года. Ранее срок был до 15 декабря. См. новость.

Вводится ограничение по числу сим-карт на человека

С 1 ноября 2025 на одного человека можно оформить не более 20 sim-карт. Проверить список оформленных карт можно на Госуслугах. Есть пояснения МВД об этом новшестве.

Через Госуслуги станет проходить больше налоговых сведений

Упростится взаимодействие налоговых органов с пользователями ЛК портала Госуслуг, в том числе по вопросам налогообложения имущества: подробнее.

Выявлять автомобили без ОСАГО по камерам с 1 ноября 2025 не будут

Вопрос автоматического обнаружения машин без ОСАГО еще обсуждают.

Ситибанк с 1 ноября 2025 перестанет платить проценты по вкладам

Банк сокращает бизнес в РФ, поэтому отказался платить вкладчикам доход: новость.

Изменения в маркировке товаров