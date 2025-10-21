👓 Какие изменения с ноября 2025 года для бухгалтера: обзор

Производственный календарь на ноябрь 2025 с праздниками и выходными
В ноябре будет рабочая суббота и трехдневная рабочая неделя: новость.
С 1 ноября 2025 года
Налоговики не будут принимать по ТКС обращения в свободной форме
Использование 02-го типа документооборота для письменных обращений в налоговую по ТКС через операторов ЭДО будет прекращено: новость.
Новый порядок взыскания налоговых долгов
Вводится внесудебный порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц. Он будет применяться только к бесспорным задолженностям. См. новость, а также здесь и тут. Также важно знать:
Какая налоговая задолженность с 1 ноября 2025 не попадает под бесспорное взыскание: перечень.
Новый порядок взыскания с 1 ноября 2025 налоговой задолженности затронет самозанятых и бывших ИП.
С 1 ноября 2025 спорные налоговые начисления не спишут с ЕНС, пока вопрос не решится в досудебном или судебном порядке.
Новые формы документов для взыскания налоговой задолженности без суда
ФНС введет обновленную форму требования об уплате задолженности. В ней добавлены: строка со сроком уплаты, QR-код для быстрой идентификации документа, прямая ссылка на сервис разъяснений. Также см. новость.
Особый график выплат пенсий и пособий в ноябре 2025
Из-за праздника 4 ноября (День народного единства) изменится график выплат: новость с датами.
Проиндексируют пенсии
Индексация пенсии с ноября положена тем, кто достиг возраста 80 лет, инвалидам I группы, летчикам и шахтерам: детали.
С 1 ноября 2025 в Новгородской области можно применять АУСН
Переходить на автоУСН отдельные категории новгородских налогоплательщиков могут уже с 01.11.2025: разъяснения налоговиков.
Новый срок подачи в СФР заявления о возмещении расходов на оплату предупредительных мер
Страхователь может направить заявление до 15 ноября текущего календарного года. Ранее срок был до 15 декабря. См. новость.
Вводится ограничение по числу сим-карт на человека
С 1 ноября 2025 на одного человека можно оформить не более 20 sim-карт. Проверить список оформленных карт можно на Госуслугах. Есть пояснения МВД об этом новшестве.
Через Госуслуги станет проходить больше налоговых сведений
Упростится взаимодействие налоговых органов с пользователями ЛК портала Госуслуг, в том числе по вопросам налогообложения имущества: подробнее.
Выявлять автомобили без ОСАГО по камерам с 1 ноября 2025 не будут
Вопрос автоматического обнаружения машин без ОСАГО еще обсуждают.
Ситибанк с 1 ноября 2025 перестанет платить проценты по вкладам
Банк сокращает бизнес в РФ, поэтому отказался платить вкладчикам доход: новость.
Изменения в маркировке товаров
С 1 ноября:
стартует пилот по маркировке промышленного оборудования: дизельных и газопоршневых генераторов, двигателей внутреннего сгорания, синхронных генераторов и подшипников. Он продлится до августа 2026 года.
начинается обязательная передача сведений в «Честный знак» для производителей и поставщиков растительных масел и кормов для животных.
С 5 ноября 2025
У брокеров новые обязанности
Они обязаны заранее информировать клиентов о потенциальных рисках, им запрещено навязывать дополнительные финансовые инструменты при недостаточной информированности клиентов. Брокеры должны будут объяснять риски простым языком.
Сроки и качество реакции на обращения, жалобы и претензии должны быть улучшены в связи с новыми правилами от ЦБ. Они же регламентируют контроль квалификации сотрудников и оценку уровня подготовки инвесторов (тестировать неквалифицированных инвесторов).
С 24 ноября 2025
Новая обязанность нотариусов
Теперь они должны проверять наличие кредитных долгов у умерших и сообщать их наследникам о долгах или их отсутствии до вступления в наследство (Федеральный закон от 23.11.2024 № 407-ФЗ). Это будут бумажные или электронные уведомления. Запросы нотариусы станут направлять автоматически в Центральный каталог кредитных историй. См. новость.
