👓 Приняты важнейшие законы на 2026 год, для МСП сократят отчетность, Егоров предрек снижение расходов бизнеса на бухгалтеров: топ-10 новостей на «Клерке» (24-30.11.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 24 по 30 ноября 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с декабря 2025 и 2026 года, упрощение отчетности для МСП, принятые налоговые изменения 2026 в рамках реформы, затраты бизнеса на бухгалтеров, как с 2026 года по-новому платить взносы за гендира и др.

Добавлю, что к вечеру 28 ноября Президент подписал: