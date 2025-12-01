ЦОК КПП ОСНО 13.10 Мобильная
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Приняты важнейшие законы на 2026 год, для МСП сократят отчетность, Егоров предрек снижение расходов бизнеса на бухгалтеров: топ-10 новостей на «Клерке» (24-30.11.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 24 по 30 ноября 2025 года.

  1. ❗❗ Малый и средний бизнес будет сдавать только годовую отчетность

  2. Глава ФНС: бизнес будет тратить меньше денег на налоговое сопровождение

  3. Пенсионеров могут освободить от НДФЛ

  4. ✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только

  5. В торговле все же будет можно применять ПСН в 2026 году

  6. ⚡ Совет Федерации одобрил закон с поправками 2026 в НК по налоговой реформе

  7. 💡 С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить страховые взносы с МРОТ, однако этого можно избежать

  8. 👓 Какие изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

  9. Матвиенко высказалась о возвращении статьи за тунеядство на фоне своих прошлых заявлений

  10. Налоговики объяснили, чем отличается АУСН от УСН

Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с декабря 2025 и 2026 года, упрощение отчетности для МСП, принятые налоговые изменения 2026 в рамках реформы, затраты бизнеса на бухгалтеров, как с 2026 года по-новому платить взносы за гендира и др.

Добавлю, что к вечеру 28 ноября Президент подписал:

