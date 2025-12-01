👓 Приняты важнейшие законы на 2026 год, для МСП сократят отчетность, Егоров предрек снижение расходов бизнеса на бухгалтеров: топ-10 новостей на «Клерке» (24-30.11.2025)
❗❗ Малый и средний бизнес будет сдавать только годовую отчетность
Глава ФНС: бизнес будет тратить меньше денег на налоговое сопровождение
✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только
⚡ Совет Федерации одобрил закон с поправками 2026 в НК по налоговой реформе
💡 С 2026 года за директора «нулевки» нужно платить страховые взносы с МРОТ, однако этого можно избежать
Матвиенко высказалась о возвращении статьи за тунеядство на фоне своих прошлых заявлений
Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с декабря 2025 и 2026 года, упрощение отчетности для МСП, принятые налоговые изменения 2026 в рамках реформы, затраты бизнеса на бухгалтеров, как с 2026 года по-новому платить взносы за гендира и др.
Добавлю, что к вечеру 28 ноября Президент подписал:
закон о ставке НДС 22% и остальных налоговых изменениях в рамках реформы;
законы о МРОТ-2026 и федеральном бюджете на 2026, 2027-2028 годы.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию