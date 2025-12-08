🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Страховые взносы с МРОТ за гендира с 2026 года, изменения с декабря 2025 и в 2026 году, переходные положения по НДС: топ-10 новостей на «Клерке» (01-07.12.2025)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 1 по 7 декабря 2025 года.

  1. ❓❓❓ У ФНС спрашивают, где взять деньги для уплаты страховых взносов за директора, если вообще нет доходов

  2. ✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только

  3. 👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор

  4. ❓ Нужно ли платить страховые взносы, если с директором нет трудового договора: ответ ФНС

  5. С 1 января 2026 года меняются правила назначения единого пособия

  6. 😮 Отменят отчетность в СФР о приеме на работу новых сотрудников

  7. ❗ ФНС: нужно ли платить на АУСН страховые взносы за директора

  8. 👓 Какие изменения с декабря 2025 года для бухгалтера: обзор

  9. 👀 Какие переходные положения будут действовать по НДС в 2025-2026 году

  10. 💣 ФНС подтвердила, что за гендира без зарплаты в 2026 году придется платить страховые взносы

Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с декабря 2025 и в 2026 году, уплата взносов за гендира, отчетность в СФР.

Информации об авторе

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

6 подписчиков36 постов

