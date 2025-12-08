👓 Страховые взносы с МРОТ за гендира с 2026 года, изменения с декабря 2025 и в 2026 году, переходные положения по НДС: топ-10 новостей на «Клерке» (01-07.12.2025)
❓❓❓ У ФНС спрашивают, где взять деньги для уплаты страховых взносов за директора, если вообще нет доходов
✅✅✅ Все основные изменения с 2026 года для бухгалтера: большой обзор по налоговой реформе и не только
👔 Какие разъяснения дала ФНС по страховым взносам с МРОТ за директора с 2026 года: обзор
❓ Нужно ли платить страховые взносы, если с директором нет трудового договора: ответ ФНС
С 1 января 2026 года меняются правила назначения единого пособия
😮 Отменят отчетность в СФР о приеме на работу новых сотрудников
❗ ФНС: нужно ли платить на АУСН страховые взносы за директора
👀 Какие переходные положения будут действовать по НДС в 2025-2026 году
💣 ФНС подтвердила, что за гендира без зарплаты в 2026 году придется платить страховые взносы
Как видно, нашу аудиторию интересуют изменения с декабря 2025 и в 2026 году, уплата взносов за гендира, отчетность в СФР.
