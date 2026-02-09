8146 ОК БСН моб
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

✅ Возврат возраста выхода на пенсию, дело бухгалтера Турусиной, АУСН криво считает НДФЛ и др.: топ-10 новостей на «Клерке» (02-08.02.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 2 по 8 февраля 2026 года.

  1. 😵 Депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году

  2. 😱 С экс-бухгалтера хотят взыскать долг компании в 731 млн (!) рублей

  3. Как рассчитать НДФЛ при продаже имущества: пример 2026 от налоговой

  4. Роструд: удержать штраф из зарплаты за опоздание нельзя, но заплатить меньше можно

  5. 🍰 Роспотребнадзор подсказал, чем на 23 Февраля и 8 Марта заменить торт и конфеты

  6. 👵 Пенсии-2026: индексация, реальная прибавка и пенсионные баллы. Выпуск № 19 подкаста «Налоговое утро»

  7. ФНС ответила, нужно ли на АУСН сдавать перссведения и уведомления по ЕНП за сотрудников

  8. ФНС уточнила, как на АУСН учитывать комиссию маркетплейса. Есть нюансы

  9. Бизнес на АУСН столкнулся с проблемой формирования данных для расчета налога

  10. В 2026 году меняются условия назначения единого пособия

Как видно, нашу аудиторию интересуют вопросы пенсии, громкое дело бухгалтера Турусиной, нюансы применения АУСН.

Информации об авторе

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

