✅ Новые разъяснения по взносам за директора, новый риск работы с самозанятыми, усиление проверок, изменения по поставкам: топ-10 новостей на «Клерке» (02-08.03.2026)
❓ У директора нулевая зарплата, но в отчетности указали МРОТ: не придется ли платить НДФЛ
❗ Будет еще один индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми
📦 Понятия отказа от покупки и возврата предлагают четко разграничить
😓 Слабые места бухгалтера на УСН 2026: чему учиться, чтобы избежать частых ошибок
Доход больше 20 млн, но патент выдали – можно ли работать на ПСН?
Силовики должны принимать участие в обелении экономики, — считает Путин
❌ Если не будет документа о предстоящей поставке, автомобиль с товаром не пустят в РФ
💅 С 30 апреля 2026 будет новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Процедуры могут подорожать
Часть почтовых отделений предлагают передать маркетплейсам по франшизе. Комментарий АУРЭК — автора инициативы
Как видно, нашу аудиторию интересуют нюансы страховых взносов с МРОТ за директора, новые риски сотрудничества с самозанятыми, работа с маркетплейсами.
