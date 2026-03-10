✅ Новые разъяснения по взносам за директора, новый риск работы с самозанятыми, усиление проверок, изменения по поставкам: топ-10 новостей на «Клерке» (02-08.03.2026)

Вы еще ведете табели в Excel? Почему пора перейти на связку 1С + Битрикс24

Управление рабочим временем сотрудников — важная составляющая успешного бизнеса. Система Битрикс24 предлагает удобный инструмент для решения этой задачи — табель учета рабочего времени. Разберем, как настроить и использовать табель в Битрикс24, расскажем о его функциональных возможностях и интеграции с 1С.