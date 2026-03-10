🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

✅ Новые разъяснения по взносам за директора, новый риск работы с самозанятыми, усиление проверок, изменения по поставкам: топ-10 новостей на «Клерке» (02-08.03.2026)

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 2 февраля по 8 марта 2026 года.

  1. ❓ У директора нулевая зарплата, но в отчетности указали МРОТ: не придется ли платить НДФЛ

  2. ❗ Будет еще один индикатор риска подмены трудовых отношений с самозанятыми

  3. 📦 Понятия отказа от покупки и возврата предлагают четко разграничить

  4. 😓 Слабые места бухгалтера на УСН 2026: чему учиться, чтобы избежать частых ошибок

  5. ❗ За директора на больничном надо платить взносы с МРОТ

  6. Доход больше 20 млн, но патент выдали – можно ли работать на ПСН?

  7. Силовики должны принимать участие в обелении экономики, — считает Путин

  8. ❌ Если не будет документа о предстоящей поставке, автомобиль с товаром не пустят в РФ

  9. 💅 С 30 апреля 2026 будет новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Процедуры могут подорожать

  10. Часть почтовых отделений предлагают передать маркетплейсам по франшизе. Комментарий АУРЭК — автора инициативы

Как видно, нашу аудиторию интересуют нюансы страховых взносов с МРОТ за директора, новые риски сотрудничества с самозанятыми, работа с маркетплейсами.

