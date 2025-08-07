До какого оборота ИП или ООО может работать без наемных сотрудников? Реальные лимиты и риски. Примеры и рекомендации

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и эксперт по налоговой оптимизации.

👋 Приветствую, уважаемые предприниматели и коллеги!

Часто слышу вопрос: "До какого оборота я могу вести бизнес один, не нанимая сотрудников?"

Начинающие предприниматели нередко стремятся работать без найма сотрудников, избегая налогов с ФОТ (взносы 30% + от 13% НДФЛ), а также сложностей кадрового учета и необходимости сдачи дополнительной отчетности. Желание таких бизнесменов понятно.

Закон не устанавливает жесткого лимита выручки для обязательного найма. Ключевой фактор – реальная потребность бизнеса в персонале. Но есть ориентиры по отраслям и серьезные риски, о которых нужно знать! Давайте вместе разберемся, когда "один в поле воин" – это стратегия, а когда – путь к проблемам с банками и ФНС. ⚠️

Неслучайно в конце 2024 — первой половине 2025 года ФНС активно проводила проверки пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Налоговые инспекторы документировали, кто именно осуществляет приём и выдачу товаров. В подавляющем большинстве случаев эти функции выполняли не сами предприниматели — владельцы ПВЗ, а привлечённые работники, неоформленные в штат. По результатам проверок налоговые инспекторы вызывали предпринимателей на комиссии по легализации трудовых отношений и требовали официального оформления фактически работающего персонала.

Часто по причине недостаточности ресурсов банк блокирует расчетный счет со ссылкой на закон 115-ФЗ. Банк – не налоговая инспекция, но он обязан быть "глазами и ушами" государства в рамках закона 115-ФЗ. Его задача – выявлять подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Ну или как минимум платежи проходят мимо налогов.

Для бизнеса без сотрудников "недостаточность ресурсов" – это кодовая фраза, означающая: "Ваши расходы не соответствуют вашим доходам, и мы подозреваем, что вы выводите деньги под видом выплат физическим лицам (возможно, неучтенным сотрудникам или фирмам-однодневкам)".

Разберем, в каких случаях бизнес может обойтись без сотрудников и какие риски это несет.