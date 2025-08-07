До какого оборота ИП или ООО может работать без наемных сотрудников? Реальные лимиты и риски. Примеры и рекомендации

Автор: Ольга Ульянова, аудитор и эксперт по налоговой оптимизации.
👋 Приветствую, уважаемые предприниматели и коллеги!
Часто слышу вопрос: "До какого оборота я могу вести бизнес один, не нанимая сотрудников?"
Начинающие предприниматели нередко стремятся работать без найма сотрудников, избегая налогов с ФОТ (взносы 30% + от 13% НДФЛ), а также сложностей кадрового учета и необходимости сдачи дополнительной отчетности. Желание таких бизнесменов понятно.
Закон не устанавливает жесткого лимита выручки для обязательного найма. Ключевой фактор – реальная потребность бизнеса в персонале. Но есть ориентиры по отраслям и серьезные риски, о которых нужно знать! Давайте вместе разберемся, когда "один в поле воин" – это стратегия, а когда – путь к проблемам с банками и ФНС. ⚠️
Неслучайно в конце 2024 — первой половине 2025 года ФНС активно проводила проверки пунктов выдачи заказов маркетплейсов. Налоговые инспекторы документировали, кто именно осуществляет приём и выдачу товаров. В подавляющем большинстве случаев эти функции выполняли не сами предприниматели — владельцы ПВЗ, а привлечённые работники, неоформленные в штат.
По результатам проверок налоговые инспекторы вызывали предпринимателей на комиссии по легализации трудовых отношений и требовали официального оформления фактически работающего персонала.
Часто по причине недостаточности ресурсов банк блокирует расчетный счет со ссылкой на закон 115-ФЗ. Банк – не налоговая инспекция, но он обязан быть "глазами и ушами" государства в рамках закона 115-ФЗ. Его задача – выявлять подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Ну или как минимум платежи проходят мимо налогов.
Для бизнеса без сотрудников "недостаточность ресурсов" – это кодовая фраза, означающая: "Ваши расходы не соответствуют вашим доходам, и мы подозреваем, что вы выводите деньги под видом выплат физическим лицам (возможно, неучтенным сотрудникам или фирмам-однодневкам)".
Разберем, в каких случаях бизнес может обойтись без сотрудников и какие риски это несет.
Почему нет волшебной цифры?
Налоговое законодательство не содержит нормы: "Если выручка ИП/ООО превышает Х рублей, необходимо нанять сотрудника". Решение о найме всегда зависит от:
Специфики бизнеса. Онлайн-магазин требует меньше "рук" на начальном этапе, чем кафе или производство.
Интенсивности процессов. Сколько времени вы тратите на операции? Можно ли физически справиться одному?
Сезонности. Пиковые нагрузки в некоторых отраслях могут потребовать временной помощи.
Целей роста. Хотите масштабироваться – без команды не обойтись.
Давайте посмотрим на 5 разных ниш, когда технически работа "в одиночку" становится крайне затруднительной или рискованной. Конкретные цифры по выручке будут во второй таблице.
Таблица №1
Вид бизнеса
Почему сложно масштабироваться дальше?
Пример
1. Онлайн-торговля (маркетплейсы)
Обработка заказов, упаковка, логистика, общение с клиентами, закупки, учет.
ИП продает товары с AliExpress/Ozon на Wildberries и др.
Сам упаковывает, отвозит на пункт выдачи, отвечает на сообщения. При большом количестве заказов упаковка и логистика занимают весь день, ошибки растут.
2. Услуги (IT, консалтинг, дизайн)
Ограниченное рабочее время (24 часа в сутки!), сложность выполнения крупных проектов, необходимость параллельного ведения дел.
Фриланс-дизайнер создает логотипы и сайты. Берет 2-3 крупных проекта в месяц. При обороте >700 тыс. постоянно в цейтноте, качество страдает, новые проекты брать некогда.
3. Ремонтные услуги (на дому/у клиента)
Физические ограничения, время на дорогу, закупка материалов, общение, документация.
Мастер по ремонту сантехники. Сам принимает заявки, ездит по вызовам, покупает запчасти. При >10 заявок в день физически не успевает, качество падает, клиенты недовольны.
4. Небольшое производство (кустарь)
Ручной труд ограничен по времени, закупка сырья, контроль качества, упаковка, отгрузка.
ИП шьет сумки из экокожи. Сам кроит, шьет, продает через соцсети/рынки. При заказе >20 сумок в не успевает шить и искать клиентов одновременно.
5. Услуги по ведению бухгалтерии (для других ИП/микробизнеса)
Ограниченное количество клиентов, сложность ведения дел в срок, глубина экспертизы.
Бухгалтер на аутсорсе ведет 10-40 мелких ИП. Сам сдает отчеты, консультирует. При >20 клиентах риски срыва сроков и ошибок резко возрастают.
Кто-то сможет работать и при больших нагрузках, а кому-то и меньший оборот будет не по силам. Все зависит от личной эффективности, автоматизации и сложности задач. Важно понимать, что налоговая тоже понимает реальные возможности самостоятельной производительности бизнесменов.
Риски и претензии контролирующих органов
На практике изначально проблемы начинаются именно с банком, который потом успешно сливает информацию в ФНС.
Претензии банков по закону 115-ФЗ
Тревожные сигналы для банка:
- Оборот свыше 10 млн рублей без сотрудников
- Круглосуточные операции при физических ограничениях деятельности
Массовые однотипные операции
Систематические переводы физлицам
Работа с большим количеством контрагентов без логистической цепочки
Банк может:
- Запросить документы, подтверждающие реальность деятельности (как раз на этом шаге часто и прокалываются бизнесемены)
- Пояснения о способах выполнения работ одним лицом
- Справки о местах осуществления деятельности
- Заблокировать расчетный счет ООО или ИП
Претензии ФНС
Основания для доначислений:
- Несоответствие заявленной деятельности фактическим возможностям
- Отсутствие расходов на привлечение подрядчиков при больших объемах
- Работа в сферах, требующих коллективного труда
ФНС может доначислить:
- НДФЛ с скрытой заработной платы
- Страховые взносы
- Пени и штрафы
Кроме того, налоговики могут поискать как обналичиваются деньги на зарплаты в конверте. Самые примитивные способы с высоким риском доначисления страховых взносов + НДФЛ – это невозвратные подотчет и займы, выданные топ-менеджерам предприятия.
Практические рекомендации
Безопасные лимиты по оборотам:
✅ Интеллектуальные услуги: до 10 млн ₽
✅ Торговля: до 5 млн ₽
✅ Личные услуги: до 3 млн ₽
✅ Производство: до 2 млн ₽
Таблица №2
Пороги оборота для работы без сотрудников*
(*Цифры ориентировочны и зависят от автоматизации, региона и личной эффективности)
Вид бизнеса
Безопасный оборот
Рискованный оборот
Как это работает
Ключевые риски
① IT-услуги
3–12 млн ₽/год
>15 млн ₽/год
Основной специалист + аутсорс перегруза на фрилансеров (через договоры ГПХ).
ФНС запросит трудовые договоры при обороте >15 млн ₽/год.
② Маркетплейсы
Дропшиппинг
8–25 млн ₽/год
>30 млн ₽/год
Автоматизация (1С, API маркетплейсов), логистика от поставщика.
Блокировка платежей при резких скачках оборота.
③ Ремонт квартир "под ключ"
4–8 млн ₽/год
>10 млн ₽/год
Мастер-универсал + субподряд сложных работ (электрика, сантехника на ГПХ).
Налоговая проверка при частых переводах физлицам.
④ Аренда недвижимости
1–6 млн ₽/год
>7 млн ₽/год
Управление через риелтора (комиссия 10–15%) или онлайн-платформы (Авито, Циан).
Проверка НДФЛ при аренде юрлицам.
Могут доначислить еще и НДС.
⑤ Печать на сувенирах
3–9 млн ₽/год
>12 млн ₽/год
Заказы через сайт, производство на станке с ЧПУ (минимум ручного труда).
Претензии по качеству при резком росте объемов.
Вопросы от банка и ФНС.
⑥ Кондитерская
1–3 млн ₽/год
>4 млн ₽/год
Продажи через нельзяgram, вк, телеграм, доставка курьером (самозанятый или сервис).
Санкнижка и Роспотребнадзор при масштабировании.
Вопросы от банка и ФНС.
⑦ Бухгалтерский аутсорсинг
1–2 млн ₽/год
>3 млн ₽/год
Ведение 40 ИП и ООО на облачных сервисах.
Ошибки и срывы отчетности при перегрузе клиентами.
Вопросы от банка и ФНС.
⑧ Грузоперевозки
2–5 млн ₽/год
>6 млн ₽/год
Заказы через агрегаторы (Яндекс и др.), работа на собственном транспорте.
Поломка авто = простой и потеря дохода.
Вопросы от банка и ФНС.
⑨ Обучение
2–7 млн ₽/год
>10 млн ₽/год
Продажи через Дзен, Telegram + автоматизированные вебинары (GetCourse и др.).
Пиратство контента и репутационные риски.
Вопросы от банка и ФНС.
⑩ Прокат оборудования
1–4 млн ₽/год
>5 млн ₽/год
Аренда инструментов через Avito/Юла, самовывоз или доставка курьером.
Порча имущества и судебные издержки.
Вопросы от банка и ФНС.
Можно для удобства обозначить для себя некий светофор безопасности.
🟢 Зеленая: "Безопасный" оборот (обычно от 3–12 млн ₽, но смотрите вид бизнеса).
🟡 Желтая: Пограничная зона (12–15 млн ₽).
🔴 Красная: "Рискованный" оборот (>15 млн ₽).
💡 Совет: При выходе в "желтую зону" оформите хотя бы одного сотрудника на полставки. Это снизит риски блокировок и штрафов. Затраты + налоги в среднем около 60 тыс. ₽/мес. меньше, чем потери от остановки бизнеса!
В итоге, не существует универсального лимита. Цифры зависят от автоматизации, региона и личной выносливости, а также вида деятельности предприятия или ИП
Главные триггеры риска:
- Для банков массовые выплаты физлицам без договоров ГПХ (особенно при обороте >500 тыс. ₽/мес).
- Для ФНС аномально высокая выручка для "одиночки" (например, 15 млн ₽/год у мастера маникюра).
📌 Как защититься:
- Автоматизируйте рутину (CRM, онлайн-кассы).
- Для выплат ФЛ используйте договоры ГПХ, не стоит со своих личных банковских карт переводить зарплату неоформленному персоналу, такие операции несложно отследить.
- Будьте осторожны с использованием самозанятых и ИП (есть ограничения и при неверном подходе возможны налоговые риски).
- Оформляйте документы, для подтверждения бизнес-процессов.
- Использование подрядчиков для пиковых нагрузок.
- Осуществляйте постепенное масштабирование с наймом сотрудников
- Не бойтесь обращаться за помощью к профильным специалистам в вопросах налогообложения
- При выходе в "желтую зону" оформите хотя бы одного сотрудника официально.
💡 Важно! Если ваш оборот приближается к "красной зоне" – не ждите блокировки счета. Проконсультируйтесь со специалистом, например, со мной о легальном найме или переходе на аутсорсинг через самозанятых.
Заключение
Работать без сотрудников можно, но важно соблюдать разумные пределы, соответствующие специфике деятельности. При превышении указанных лимитов стоит рассмотреть оформление подрядчиков или найм персонала 👉в штат❗ для избежания претензий контролирующих органов.
Если у вас остались вопросы по вашей ситуации, не стесняйтесь обращаться.
