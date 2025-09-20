История в интервью. Как создавался и развивался я и все мои проекты
В подборке хорошо видны две знаковые вехи: продажа «Живой Кубани» и конфликт Клерка с ФНС.
📚 Хронологический каталог интервью и публикаций про Бориса Мальцева
2002
Интервью для журнала «Расчёт» (20.08.2002)
Самое раннее интервью: про запуск и ранние шаги.
2004
«Сальдо интернета» — журнал "Формула Карьеры" март 2004г.
2006
«Святой человек» — Бизнес-журнал
2007
«Хобби превращается… в основной бизнес» Журнал Консультант
2009
2010
2011
«Портал „Живая Кубань“ может перейти к краевой администрации» — ФедералПресс 🔴 продажа «Живой Кубани»
«Владелец „Живой Кубани“ рассказал, что заставило его продать сайт» — Юга.ру 🔴 продажа «Живой Кубани»
«Владелец Клерк.Ру продал свой второй проект — ИА „Живая Кубань“» — Клерк.Ру 🔴 продажа «Живой Кубани»
«Живая Кубань нашла покупателя» — Прайм 🔴 продажа «Живой Кубани»
«Кубанским блогерам не дают разгуляться» — Радио Свобода1 🔴 продажа «Живой Кубани»
«ИА „Живая Кубань“ не прогибается, но продаётся» — LiveJournal (Сурен Газарян) 🔴 продажа «Живой Кубани»
2012
«Живая Кубань в пути» — блог 🔴 продажа «Живой Кубани»
«Интервью с владельцем „Живой Кубани“ Борисом Мальцевым» — LiveJournal (28.06.2012) 🔴 продажа «Живой Кубани»
2013
Крестница губернатора Кубани грозит судом ресторанному критику – Юга.ру (14.02.2013)
«Видео. Дискуссионный клуб. Борис Мальцев и Тахир Холикбердиев» — Кублог (06.06.2013)
2014
«Краснодарский медиа-бизнесмен объявил о возможном закрытии „Кублога“» — ДГ.Юг
«Новый гендиректор „Живой Кубани“ рассказал о…» — Юга.ру 🔴 продажа «Живой Кубани»
Любовь Бориса Мальцева – Кублог
2015
«Сто лет одиночества Бориса Мальцева, основателя Клерк.Ру» — Клерк (22.04.2015)
«Столичных полицейских заинтересовало содержимое сумки гендиректора Клерк.Ру» — Клерк (09.11.2015)
2016–2017
2018
«Руководитель „Клерка“ дал интервью про боль бухгалтеров» — «Что делать Консалт» (01.10.2018)
2019
Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС – Клерк (27.05.2019) 🔴 начало конфликта с ФНС
РБК Краснодар: «Удали мои печали…» (28.05.2019) 🔴 конфликт с ФНС
Коммерсантъ: «Налоговая отследила коллажи» (28.05.2019) 🔴 конфликт с ФНС
Юга.ру: «ФНС прокомментировала заявление…» (29.05.2019) 🔴 конфликт с ФНС
Daily Афиша: «Прикрыть на год…» (28.05.2019) 🔴 конфликт с ФНС
Владелец издания для бухгалтеров klerk.ru заявил об угрозах из-за карикатур на чиновников и критики ФНС (28.05.2019) 🔴 конфликт с ФНС
Сайт для бухгалтеров «Клерк.ру» получил угрозы с требованием удалить коллажи, высмеивающие налоговую (27.05.2019) 🔴 конфликт с ФНС
Владельцу издания для бухгалтеров «Клерк.ру» пригрозили тюрьмой из-за карикатур и критики ФНС (28.05.2019) 🔴 конфликт с ФНС
Meduza1: Владелец сайта «Клерк.ру» рассказал об угрозах тюрьмой из-за карикатур на чиновников и критики ФНС (28.05.2019) 🔴 конфликт с ФНС
«СМИ рассказали о давлении на „Клерк“. Спасибо, коллеги!» — Клерк (28.05.2019) 🔴 конфликт с ФНС
2020
«Раскрываем кухню „Клерка“. Интервью владельца портала» — Клерк (28.05.2020)
2021
2022
🎧 Подкаст «Здесь на ты» — первый выпуск Прокаченный офис «Клерка» и новый аудиоподкаст про его команду» (23.11.2022)
2023
«Краснодар — город бухгалтеров!» — Business FM (21.06.2023)
2024
«Вернуться назад в наём всегда можно» — KtoStudent (12.02.2024)
