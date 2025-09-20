ЦОК ОК ВУ 19.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как ИИ помогает бухгалтеру выйти на аутсорс и зарабатывать больше →
Борис Мальцев
Интервью

История в интервью. Как создавался и развивался я и все мои проекты

Решил с помощью ИИ собрать в одном месте все интервью, которые я когда-нибудь давал. Материалы из разных источников — газет, журналов, сайтов и YouTube. Многие тексты сохранились только потому, что в своё время я сразу перепубликовал их на «Клерке».
История в интервью. Как создавался и развивался я и все мои проекты

В подборке хорошо видны две знаковые вехи: продажа «Живой Кубани» и конфликт Клерка с ФНС.

📚 Хронологический каталог интервью и публикаций про Бориса Мальцева

2002

2004

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016–2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

  1. Признан иноагентом на территории РФ

Информации об авторе

Борис Мальцев

Борис Мальцев

налоговый консультант в Клерк.Ру

6 367 подписчиков8 346 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
Главная Тарифы