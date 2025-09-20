Подписаться

История в интервью. Как создавался и развивался я и все мои проекты

Решил с помощью ИИ собрать в одном месте все интервью, которые я когда-нибудь давал. Материалы из разных источников — газет, журналов, сайтов и YouTube. Многие тексты сохранились только потому, что в своё время я сразу перепубликовал их на «Клерке».