Доплата к вознаграждению за труд до МРОТ – прямая обязанность работодателя

С 01.01.2023 года федеральный МРОТ составляет 16242 руб., а аналогичный региональный показатель в денежном выражении не должен быть меньше регламентированного законом 19.12.2022 года № 522-ФЗ.

МРОТ и зарплатные составляющие

По экономической сущности МРОТ – это законодательно закрепленный минимум месячного вознаграждения за труд при исполнении трудовой функции на протяжении установленного рабочего времени (ст. 133 ТК). Если расчетный показатель заработка сотрудника получился ниже МРОТ, то работодатель обязан произвести корректировку за счет собственных источников независимо от результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Фонд оплаты труда подразделяется на три составляющих (ст. 129 ТК):

основную зарплату – вознаграждение, устанавливаемое по тарифным ставкам или окладам (для повременщиков) и сдельным расценкам (для сдельщиков) в зависимости от квалификационного уровня специалиста и степени сложности выполняемой работы;

компенсации – доплаты и надбавки, начисляемые за трудовой процесс в отличающихся от стандартных условиях (сверх установленной продолжительности, с повышенным классом вредности или опасности, в северных регионах);

стимулирующие выплаты – премии и поощрения за перевыполнение установленных нормативов, а также не связанные с производственными показателями согласно разработанным локальным актам.

Если зарплата начисляется повременщику, полностью отработавшему предусмотренное графиком рабочее время, то начисленная сумма в режиме «брутто» (без удержания НДФЛ) может оказаться ниже МРОТ, если работодатель не пересмотрел тарифы. Тогда доплата до минимума производится за счет компенсационных выплат и арифметически не отражается на начислениях сотрудника.

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Алгоритм расчета доплат до МРОТ

Субъекты РФ региональными соглашениями вправе устанавливать размер минимальной зарплаты для работников кроме специалистов организаций, пребывающих на федеральном бюджетном финансировании (ст. 133.1 ТК). При этом региональный минимум с учетом повышающих коэффициентов и корректировок не может в денежном измерении быть ниже аналогичного федерального показателя, включающего идентичные выплаты.

Доплата до федерального или регионального МРОТ – это разница между начисленной зарплатой и установленным законодательно минимумом пропорционально отработанному времени. Если сотрудник отработал месяц не полностью либо принят на должность по совместительству (ст. 285 ТК) с максимальной «половинной занятостью», то минимальная зарплата рассчитывается по формуле:

Минимально допустимая заработная плата за месяц, отработанный частично = Федеральный или региональный МРОТ в зависимости от места исполнения трудовой функции : Количество рабочих дней в месяце согласно утвержденному графику работы предприятия * Число отработанных дней сотрудником за месяц

Если начисленное вознаграждение фактически ниже рассчитанного по формуле, то до минимального уровня необходимо произвести доплату во избежание финансовых санкций, применяемых к работодателю и ответственным должностным лицам.

Налогообложение доплат до МРОТ

Поскольку производимая доплата относится к составляющим фонда оплаты труда, то фигурирует в составе налоговых расходов при формировании налогооблагаемой прибыли (ст. 255 НК).

Выплата является объектом:

удержания НДФЛ (ст. 210 НК);

начисления страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в связи с временной утратой трудоспособности (ст. 420 НК);

обложения взносами на производственный травматизм, связанный с несчастными случаями и профессиональными заболеваниями (ст. 20.1 закона № 127-ФЗ).

Судебная практика при расчете минимума опирается на запрет устанавливать наемному персоналу зарплату, размер которой с учетом компенсаций за вредность, переработку, работу в ночные смены, выходные и праздники, а также трудовую деятельность в местностях с «неблагоприятным» климатом, не превышает МРОТ.

Подобная позиция работодателей трактуется судами нарушением законодательства о труде, предусматривающем повышенный размер вознаграждения только за выполнение должностных обязанностей в отличных от нормальных условиях (постановления КС от 11.04.2019 года № 17-П и от 07.12.2017 года № 38-П).

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