Досрочное прекращение отпуска по уходу за ребёнком до 1,5 лет: что нужно знать работодателю. Как уведомить ФСС

Чаще всего, молодым мамам приходится прерывать отпуск по уходу за ребёнком, оставлять его бабушкам и выходить на работу.

Согласно трудовому кодексу на время отпуска по уходу за ребёнком, за сотрудником сохраняется рабочее место/должность. Поэтому, сотрудник, который ушёл в отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет, имеет право прервать его и приступить к своим обязанностям задолго до окончания отпуска. Но работодателю необходимо помнить, что при досрочном выходе из отпуска по уходу, сотруднику необходимо предоставить ту же работу и должность, с которой он уходил в отпуск.

В данном случае, бухгалтеру/кадровику нужно оформить досрочное прекращение отпуска по уходу за ребёнком и подготовить необходимые документы и приказы.

Отпуск сотрудница может прекратить если возвращается к работе на полный рабочий день раньше срока. А если она будет работать неполный рабочий день, тогда она может находиться в отпуске по уходу (ч. 2 ст. 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), либо прервать отпуск временно, затем снова оформить новый отпуск по уходу за ребёнком.

Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком сохраняется, при условии, что, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, работает на условиях неполного рабочего времени и продолжает осуществлять уход за ребёнком.

Неполное рабочее время устанавливается по соглашению между работодателем и работником (Ст. 93 ТК РФ). Поскольку в рассматриваемой ситуации речь идёт о работе именно во время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком, использование данного отпуска не прерывается, и работник продолжает считаться пребывающим в нём.

Следовательно, сумма пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет не изменится и будет выплачиваться в размере, рассчитанном на момент наступления страхового случая.

Мы рассмотрим подробнее ситуацию, когда сотрудник прерывает отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет и выходит на работу на полный рабочий день.

При досрочном выходе из отпуска, сотрудник уведомляет работодателя. Сроков такого уведомления законодательство не содержит, поэтому рекомендуем закрепить их во внутренних нормативных документах. Сотруднику необходимо написать заявление о прекращении отпуска, с указанием даты и условий выхода на работу. Уведомление/заявление сотрудник может составить в произвольной форме и направить работодателю любым удобным способом подачи заявлений (лично, по почте, в электронном виде и т. п).

Работодатель не может запретить сотруднику досрочно выйти из отпуска по уходу за ребёнком. В противном случае он может быть привлечён к ответственности ст. 234 ТК РФ (незаконное лишение работника возможности трудиться), ч. 4 ст. 256 ТК (сохранение рабочего места и должности), ч. 2 ст. 256 ТК (сотрудник вправе приступить к работе в любой момент), части 1 и 2 статьи ст. 5.27 КоАП. (нарушение законодательства о труде) и т.д.

Если сотрудник выходит на условиях полного рабочего дня, то право на получение им ежемесячного пособия по уходу за ребёнком не сохраняется.

На основании заявления работодатель издаёт приказ о досрочном прекращении отпуска, с обязательным ознакомлением сотрудника. Приказ может быть составлен в произвольной форме.

Затем бухгалтер/кадровик должен внести изменения в личную карточку работника. Необходимо внести сведения об изменении даты окончания отпуска по уходу за ребёнком и количестве дней отпуска. Для этого в разделе VIII «Отпуск» указать дату выхода сотрудника, номер и дату приказа.

Также обязательно работодатель должен уведомить ФСС России о прекращении права сотрудника на пособие. В течение трёх календарных дней работодатель должен подать в территориальный орган ФСС России уведомление по форме, утв. приказом ФСС России от 04.02.2021 № 26.

Работодатель в 3-дневный срок направляет в фонд уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в случае прекращения с ним трудовых отношений, начала (возобновления) его работы на условиях полного рабочего дня, смерти его ребёнка, лишения родительских прав, когда при наступлении следующего отпуска по беременности и родам застрахованное лицо предпочтёт получить пособие по беременности и родам и в иных случаях прекращения обстоятельств, наличие которых явилось основанием для назначения и выплаты соответствующего пособия (Приложение № 4 к приказу ФСС РФ от 04.02.2021 № 26). Особенности назначения и выплаты этого пособия установлены в Положении, утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375.

Уведомление о прекращении отпуска по уходу за ребёнком направляют Реестром сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия по уходу за ребёнком и заполняется в соответствии с Приложением № 19 к приказу ФСС от 04.02.2021 № 26, порядком заполнения реестра Приложение № 20, с указанием реквизитов приказа о досрочном прекращении отпуска по уходу за ребёнком.

Отдельного реестра на прекращение отпуска по уходу за ребёнком нет. Есть возможность создать перерасчёт исходного документа, в котором рассчитывали отпуск по уходу за ребёнком, изменив дату окончания отпуска. Сформировать реестр о назначении пособия с изменёнными данными, установить признак перерасчёта с указанием причины перерасчёта и заполнить данные приказа о преждевременном выходе на работу А для тех, кто не может отправить это уведомление реестром, остаётся возможность передать уведомление лично или отправить письмо с Уведомлением о прекращении отпуска по уходу за ребёнком и Приказом на прекращение данного отпуска на электронную почту ФСС.

Екатерина Бархатова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более двух лет.

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