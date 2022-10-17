Бухгалтеров мучают новыми требованиями / БухСтрим № 4

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Начнем с новостей по отчетности.

🔹 Не забудьте, что нулевой РСВ сдают с титульным листом, разделом 2 и приложением 1.

Вы знаете, что до 31 октября включительно надо сдать РСВ за 9 месяцев 2022 года. Состав расчета по страховым взносам зависит от того, были начисления в пользу физлиц или нет.

Если выплат не было, в РСВ включаются:

титульный лист;

раздел 2;

приложение 1 к разделу 2.

Если выплаты были, в РСВ обязательно включают:

титульный лист;

раздел 1;

подразделы 1.1 и 1.2 приложения 1 к разделу 1;

приложение 2 к разделу 1;

раздел 3.

🔹 Переходим к новостям по упрощенке. В 2023 году вырастет предельный доход по УСН. Стали известны коэффициенты-дефляторы.

Запоминайте: в следующем году потеря права на УСН по стандартным ставкам (до 6% или до 15%) произойдет, если доход превысил 188, 55 млн руб.

Кстати, ранее Владимир Путин давал поручение проработать вопрос по повышению лимита доходов по УСН. Но Минфин высказался против. Так что пока увеличение происходит только на коэффициент-дефлятор, как обычно.

Переходим к новостям о нашей бухгалтерской доле.

🔹 На днях Роструд сказанул, что бухгалтер должен выйти на работу в выходной, если надо уволить сотрудника. У меня нет комментариев, поэтому просто зачитаю, что сказали в ведомстве. Если увольнение, а значит и расчет выпадает на выходной день, а бухгалтер в этот день как бы отдыхает, то ему придется выйти. Работодатель обязан привлечь бухгалтера к работе в его выходной день. Ведь по статье 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, производится в день его увольнения.

Эта новость вызвала шквал комментариев. Больше всего мне лично запомнилась ремарка юзера Архимед «Бухгалтер не должен уходить с работы! Он должен там жить». А что, все именно так и происходит.

Справедливое замечание дала наша главред Елена Балаклицкая: «Я что-то не понимаю. Выход на работу в выходные — только по согласию сотрудника, исключая какие-то ЧП. Но увольнение вряд ли можно как ЧП рассматривать».

В общем, вопросов к такому разъяснению Роструда немало. Посмотрим, повлияет ли на последующие разъяснения народно-бухгалтеский гнев.

🔹 Следующая новость тоже про то, что бухгалтеры всем должны. Оказывается, некоторые руководители считают, что главбух, уволенный в течение квартала, обязан сдать отчеты за этот квартал. Главбух подбила все первичку, провела все в 1С, загрузила банковские выписки, начислила зарплату. И написала заявление на увольнение.

Увольнение состоялось, но директор требует, чтобы уже бывший главбух сдал все отчеты за 3 квартал. То есть фактически человеку предлагают работать еще месяц, причем без оплаты.

По мнению руководителя, отчетность за прошедший квартал — это зона ответственности главбуха, который в этот период работал.

По нормам ТК директор, безусловно, неправ. А вы как считаете, пишите в комментах.

Следующая новость тоже вызвала волну недовольства у бухгалтеров.

🔹 Директора стали винить бухгалтеров даже в блокировках счета, ведь кто платежки заполняет? Бухгалтер, вот он значит и виноват. Опять комментариев у меня нет. Одни эмоции! Историей с нами поделился подписчик в Красном уголке бухгалтера. Это наш канал в телеге, ссылка под видео, присоединяйтесь, это сейчас прямо наша главное сообщество в соцсетях.

Директор заявил главбуху, что это она выбирает компании при переводе сумм, значит и вина за блокировку будет на ней. Но платежки-то бухгалтер делает тем контрагентам, которых ей дали. Коллеги советуют бросать такую работу, и что с такими директорам, у которых одна задача — обвинить во всем бухгалтера, надо уходить. Но не всегда есть возможность сменить работу. Поэтому есть еще вариант обезопасить себя — получать визу гендира на каждом счете на оплату. Это поможет доказать, что главбух не влиял на принятие решений по распоряжению финансами. Одна из коллег рассказала, что именно это спасло ее от уголовки по налоговому делу.

🔹 Кстати, про платежки. В Разборах — это статьи, которые доступны только подписчикам «Клерк.Премиума» рассказали о новых правилах заполнения платежных поручений на уплату налогу. Статья закрыта для неподписчиков, но я, пользуясь служебным положением, расскажу вам, что там главного написано. С 2023 года стартует новый формат уплаты налогов в виде единого налогового платежа. Платежки будут заполняться по новым правилам. Минфин разработал приказ, регламентирующий новый порядок заполнения.

В 2023 году больше не нужно будет формировать отдельные платежки по налогам и взносам. В новой платежке не будет указываться ОКТМО и период. КБК единого налогового платежа нужно будет отразить в поле 104 платежки.

В определенных полях платежного поручения на уплату ЕНП необходимо будет проставить код ноль («0»). Данный код проставляется в следующих полях:

«ИНН» получателя;

«КПП» получателя;

«Получатель»;

«КПП» плательщика;

в полях 106-109.

Поле «Плательщик» заполнять не нужно.

Еще один из бухгалтерских триггеров — ЭДО. Электронное делопроизводство — это еще та штука в наших реалиях. Все помнят шутку про то, что электронный документооборот в России — это когда ты распечатываешь документы, чтобы подписать и снова отсканировать.

Так вот, мы выяснили, что бухгалтеры распечатывают электронные отчеты и складывают их в папку. Сейчас большинство компаний сдают отчетность электронно. Но многие бухгалтеры сохранили «бумажные привычки» и хранят электронные отчеты не файлами, а в распечатанном виде.

🔹 Теперь про работу в 1С. Помните анекдот о том, как пытаясь смахнуть крошку с экрана телефона, его владелица заблокировала 247 контактов и купила трактор? Нечто подобное произошло с бухгалтером. Одно неловкое движение в базе 1С, и в ИФНС улетела декларация.

Бухгалтер чисто для справочной цели сформировала в 1С декларацию по УСН за 2022 год. Год еще не закончился, данные в декларации неполные. Это был просто черновик.

Но главбух случайно нажала не на ту кнопку, и декларация отправилась в ИФНС. Это еще полбеды. Беда в том, что налоговики эту декларацию приняли, хотя в отчетном периоде был код 34, а не 50.

То есть налоговиков ничуть не насторожило, что до окончания года беспричинно отправлена декларация за год.

Коллеги удивляются, почему такая декларация была принята и советуют отправить следом нулевую корректировку.

🔹 Идем дальше. Конечно, в последние дни по-прежнему полно новостей про частичную мобилизацию и то, как правильно все проводить работодателем. Остановлюсь на главном.

Бухгалтеры стали получать от ПФР письма с требованием дополнить сведения на ИЛС сотрудников данными о военной службе. Получается, ПФР хочет получить от работодателей данные о службе сотрудников в армии. Причем, официально ПФР об этом не объявлял. Это нам рассказали на нашем форуме.

Итак, в чем там дело. На индивидуальном лицевом счете в ПФР по каждому человеку есть сведения о периодах работы, уплаченных взносах, начисленных пенсионных баллах. Но кроме периодов работы есть еще нестраховые периоды, за которые начисляют баллы. Например, за службу в армии по призыву дают 1,8 балла за год. Но эти периоды отражены не у всех.

И вот например наша читательница через СБИС получила рассылку от ПФР с требованием дополнить ИЛС периодом воинской службы.

🔹 Есть и позитивные звоночки по мобилизации — хотя бы в части того, что бизнес сможет выжить. Мобилизованным бизнесменам помогут сохранить бизнес и дадут отсрочку по налогам. Власти разработали ряд мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией. Они касаются договорных отношений, уплаты налогов, лицензий.

Сейчас в Минэкономразвития готовится пакет изменений, которые, как обещают власти, будут приняты в ближайшее время. Из главного: призванный сможет остаться собственником бизнеса. И еще очень важно: перенесут срок уплаты налогов и сдачи деклараций для мобилизованных предпринимателей, которые продолжат вести бизнес.

🔹 Еще преференции, если можно так выразиться в текущей ситуации. Компания не попадет в реестр недобросовестных поставщиков, если не смогла выполнить контракт из-за мобилизации. Минфин предлагает разрешить изменение условий контракта, если исполнить его невозможно в текущих условиях. Если контракт не исполнен по причине мобилизации, то поставщику спишут все неустойки. Если предприятие не смогло исполнить контракт из-за частичной мобилизации, то оно будет защищено от попадания в реестр недобросовестных поставщиков.

Расширили кредитные каникулы для мобилизованных. Их будут давать и для ООО. Кредитные каникулы предоставят организации, если она относится к МСП и ее единственный владелец мобилизован.

«Клерк» узнал, что группа сенаторов и депутатов, во главе с Анатолием Аксаковым, внесли в Госдуму законопроект, который позволит распространить кредитные каникулы на малый и средний бизнес.

Кредитные каникулы предоставят ООО, если:

Выручка компании за последний год не равна нулю;

В ООО только один участник, он является единоличным исполнительным органом, и его мобилизовали после 21 сентября.

Обратиться за кредитными каникулами можно до 31 декабря 2023 года.

🔹 Идем дальше. С отсрочками по-прежнему есть вопросы.

Банковский сектор просит ускорить согласование списка сотрудников, которые имеют право на бронь от частичной мобилизации. ЦБ направил их в Минобороны еще в конце сентября, но до военкоматов они так и не дошли. До сих пор в банковском секторе продолжают призывать как рядовых сотрудников, так и руководителей подразделений, которые были включены в список ЦБ.

Важная новость для айти-компаний. Как мы знаем их сотрудники имеют право на отсрочку. Через Госуслуги можно отправить заявление на аккредитацию IT-компании. На портале заработал специальный сервис. В Минцифры пояснили, как подать заявление:

Зайдите на Госуслуги от лица компании и откройте форму для аккредитации.

Проверьте информацию о компании и руководителе, которая подтянется из личного кабинета. Если каких-то данных не хватает, внесите их.

Укажите адрес сайта компании.

К заявлению надо приложить три справки:

об отсутствии судимости у руководителя;

о доходах компании от ИТ-деятельности (кроме стартапов, которым меньше 3 лет);

о согласии на раскрытие налоговой тайны (согласие нужно заранее передать в ФНС).

🔹 Кстати, ФНС подготовила инструкцию по заполнению согласия на раскрытие налоговой тайны. Период для раскрытия налоговой тайны надо указать такой:

для всех организаций, кроме стартапов — с 01.01.2021 по 31.12.2023;

для организаций, созданных менее 3-х лет и доход которых менее 1 млн. рублей (стартапов) — с даты создания по 31.12.2023.

Форму направляют только электронно — через личный кабинет или оператора ЭДО. Раскрыть надо часть сведений с кодом 1400 «Иное». При выборе этого кода надо в дополнительном поле указать код 20009. И уже подать заявление на аккредитацию в Минцифры можно после отправки согласия в ИФНС.

Ну что, коллеги, думаю, на сегодня стрим завершаем. Информации много. Разбирайтесь. И отличной вам, беспроблемной отчетной кампании. Да прибудет с вами сила «Клерка». И требований по итогам отчетности пусть налоговики не шлют!