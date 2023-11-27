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Все, что вы хотели знать про 1С. Обзор лучших инструкций на «Клерке»

Каждый день мы помогаем бухгалтерам и делаем их жизнь проще. На «Клерке» много полезных инструкций по практической работе бухгалтера, в том числе по 1С. Собрали для вас подборку самых полезных материалов. Пользуйтесь.
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Все, что вы хотели знать про 1С. Обзор лучших инструкций на «Клерке»
Создано с помощью ИИ Kandinsky © Елена Балаклицкая, Клерк.ру

А какую 1С используете вы? Обычную «коробку» или облачную? Только 1С:Бухгалтерию или 1:С ЗУП тоже? Какой бы ответ вы не дали, наверняка вы не представляете себе вашей работы без этой самой популярной программы.

Но недавно бухгалтеры узнали страшную новость — цены на 1С скоро вырастут. Объяснение простое — компания давно не индексировала стоимость продуктов, пора бы им и подорожать. Так что, поторопитесь, если давно хотели обновить ПО. Между прочим, можно воспользоваться бесплатным демо-режимом, чтобы оценить возможности программ 1С.

Новиночки

Сейчас популярность набирает комплексное решение 1С:ERP. Оно конечно появилось не вчера, но многие компании просто не прибегали к нему или использовали зарубежный софт.

1С:ERP позволяет объединить и автоматизировать все бизнес-процессы. А бухгалтеры знают — если приходится делать выгрузку из отдельных программ в бухгалтерию или наоборот, могут возникать ошибки. С 1С:ERP все проще, данные то в одной системе.

Буквально на днях вышла новость, что через 1С можно открыть расчетный счет. Причем можно выбирать между разными банками, сравнивать, анализировать, где будет выгоднее РКО, отправлять заявки, еще и контрагентам сообщать о том, что ваши реквизиты поменялись.

Все для того, чтобы вы вообще из программы не выходили 😉. Но вы не увлекайтесь, отдыхать от бухгалтерии тоже надо.

А теперь пройдемся по инструкциям!

ЕФС-1 и компания

Отчет сейчас отчаянно перепрошивает налоговая. С 2024 года он изменится и сдавать его придется чаще. А в этом году больным вопросом была подача ЕФС-1 по физлицам, которые заключили договора ГПХ. О заключении и прекращении этого договора нужно сообщать в СФР.

Больше всего вопросов было про сроки — как считать срок по договору, когда он считается прекращенным, как вообще заполнять отчет. Вот тут найдете подробную инструкцию, где все понятно и по пунктам расписано.

Несмотря на то, что с самозанятыми бизнес работает не первый год, многие бухгалтеры все равно сомневаются — как проводить операции с ними в 1С. И на этот случай у нас есть инструкция — со скринами и пошаговым описанием.

Сумасшедшие штрафы за нарушение миграционного законодательства заставляют работодателей тщательно следить за сроками, в которые подается уведомление в МВД по иностранцам-сотрудникам. В 1С:ЗУП такое уведомление можно заполнить за пару кликов.

УСН и ЕНС

Есть храбрые предприниматели, которые сами ведут учет. В этом году таких отчаянных поубавилось — спасибо ЕНС. Зато у бухгалтеров вал работы и новых клиентов. Надо спасать их от ужасов уведомлений и разбираться в личном кабинете — куда что девалось.

Для ИП и их бухгалтеров мини-ликбез, что делать со страховыми взносами на УСН «Доходы», как уменьшить на них налог. Напомним, что в этом году факт уплаты взносов для этих целей перестал иметь значение.

И, кстати, про ЕНС. В 1С:Бухгалтерия 8 можно контролировать распределение авансов, отправленных на ЕНС. Программа также подскажет, если вдруг денег на уплату налогов не хватает.

Управленка

Бухгалтеры усиленно качают скиллы по управленческому учету. Мы это видим даже по нашему курсу, очередной поток по нему стартует 1 декабря.

Если вы еще не знакомы с управленкой, начните с азов — прочитайте эту статью. Узнаете, зачем нужны управленческие отчеты и почему ваш директор так мечтает, чтобы вы их освоили ;)

Если вы же вы хотите сразу попрактиковаться — используйте штатные возможности 1С: Бухгалтерии. В ней можно формировать ряд управленческих отчетов и делать это очень легко (даже директор справится, но его к 1С лучше не подпускать).

На сегодня наш обзор закончен. Следите за главной страницей «Клерка», мы обязательно будем радовать вас другими тематическими обзорами — по кадрам, расчету зарплаты, самозанятым, налоговым проверкам и т.д.

В комментариях можете написать, какие подборки вас интересуют и мы обязательно прислушаемся. До встречи!

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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