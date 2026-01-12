Коротко о главном:
Контент-маркетинг — это продвижение компании, ее товаров и услуг через контент.
Чаще всего контент-маркетинг выбирают компании, для которых в приоритете выстраивание долгосрочных отношений с аудиторией.
Особенность контент-маркетинга заключается в том, что компания не просто предлагает клиентам купить продукт, а мягко подводит к покупке.
Создать по-настоящему эффективный контент сложно, поэтому лучше доверить тексты профессионалам.
Что такое контент-маркетинг и зачем он вашему бизнесу
Эффективность контент-маркетинга — продвижения бизнеса через публикацию полезного контента — уже давно не нуждается в доказательствах: эту стратегию активно используют российские и зарубежные компании. Хороший текстовый контент способен заинтересовать пользователей, превратить их в покупателей, а затем и в постоянных клиентов. Назовем лишь несколько основных задач, которые способен решить контент-маркетинг:
повышение узнаваемости и укрепление имиджа;
демонстрация экспертности и формирование доверия;
расширение аудитории и генерация лидов;
увеличение продаж;
повышение лояльности.
Наш опыт показывает: полезный контент привлекает качественную аудиторию, которая остается с брендом надолго, а не просто обеспечивает разовые продажи.
Материал, который помог решить проблему, ответил на вопрос или даже просто заинтересовал читателя — лучшая демонстрация профессионализма команды. Для сбора контактов тексты можно дополнить соответствующими формами или добавить ссылки: пользователи охотнее делятся контактными данными, если уже получили какую-то ценную информацию.
Редакция «Клерка»: создаем контент, который реально работает
При всех преимуществах контент-маркетинга у него есть один «недостаток» — создать хороший востребованный контент действительно сложно. Редакция «Клерка» готова взять решение этой задачи на себя: вам не придется тратить ресурсы на поиск сотрудников и организацию работы редакции, а также переживать за сроки и качество.
Наши преимущества
Экспертиза и качество контента. Наши авторы и эксперты обладают обширным опытом написания материалов по самым сложным вопросам из области бухгалтерии, экономики, права, налогообложения, кадрового учета, автоматизации бизнеса и другим смежным темам. Умеем преподнести даже сложный материал доступно и интересно.
Полный цикл создания материала. Поможем определиться с темой и форматом, напишем текст и обеспечим графическое оформление.
Понимание специфики различных площадок. Знаем, какие темы и форматы «заходят» на конкретных площадках и умеем адаптировать тексты под различные сегменты аудитории.
Персональный подбор команды на проект. В команду входят специалисты по сопровождению, редакция, менеджеры по B2B-маркетингу, графические дизайнеры и специалисты по SEO и продвижению в B2B-секторе.
С какими текстовыми форматами работает наша редакция
Экспертные статьи
«Классика» контент-маркетинга — это экспертные статьи. Их особенность — глубокое раскрытие темы, основанное на достоверных фактах, исследованиях и примерах. Такие статьи решают проблему читателей, демонстрируют экспертность и при этом стимулируют продажи, но делают это ненавязчиво. Пример экспертной статьи можете посмотреть здесь.
Обзоры
Предоставить читателям необходимую информацию и помочь им принять решение помогают обзоры. Как правило, они содержат описания продуктов или событий, анализ их преимуществ и недостатков, а также выводы и рекомендации. Например:
Интервью
Еще один формат, который показывает высокую эффективность для продвижения бизнеса — интервью. Беседа с представителем компании, экспертом или клиентом помогает продемонстрировать сильные стороны через диалог, сформировать доверие, стать ближе к аудитории, укрепить личный бренд и бренд компании. Пример интервью можете посмотреть здесь (акцент на продвижение личного бренда) и здесь.
Продуктовые статьи
Как понятно из названия, продуктовая статья — маркетинговый текст о продукте. Причем это не просто его описание: цель текста — показать, как продукт решает проблему читателя и побудить его совершить целевое действие. Пример продуктовой статьи можете посмотреть здесь.
Пресс-релиз
Пресс-релиз — это официальное информационное сообщение для СМИ. Главное в пресс-релизе — инфоповод: событие, факт или новость, которые вызывают интерес у целевой аудитории и медиа. Целью пресс-релиза является не прямая реклама, а формирование имиджа компании. Пример можно посмотреть здесь.
PR-статьи
Пиар-статьи также работают на формирование положительного образа. Такие статьи не продают напрямую, но после их прочтения потенциальный клиент будет уверен: компания предлагает лучшие продукты на рынке. Пример PR-статьи можете посмотреть здесь.
И еще несколько форматов, с которыми работает наша редакция:
Лид-магниты. Лид-магнит — это полезный продукт, который достается клиенту условно бесплатно. Наша редакция создаст полезные материалы для ваших клиентов в виде PDF, который можно предложить читателям взамен на их контактные данные. Пример лид-магнита можете посмотреть здесь.
Квизы. Разработаем интерактивный формат для сбора лидов в форме опроса, теста, викторины или интерактивной игры. Квизы помогают в увлекательной форме прогреть клиента к покупке. Пример квиза можете посмотреть здесь.
Стоимость услуг редакции
Наименование услуги
Стоимость
Написание статьи
100 000 ₽
Подготовка лид-магнита
40 000 ₽
Подготовка квиза
85 000 ₽
У всех текстовых форматов, с которыми мы работаем (за исключением лид-магнита и квиза), одинаковая стоимость.
Редакция «Клерка» знает, какие материалы вызывают максимальный отклик у аудитории и реально продают. Напишите нам прямо сейчас, и мы начнем работу по созданию контента вашего бизнеса.
Успешный кейс
Статья от редакции собрала более 20 тыс открытий
Клиент. Сервис по комплексному поиску мер государственной поддержки бизнеса и оказанию помощи в их получении и дальнейшей сдачи отчетности.
Задача. Увеличение внутреннего и внешнего трафика на блог, сбор контактов.
Что делали. Редакция предложила клиенту решить задачу, разместив в блоге экспертную статью на тему по горячему инфоповоду. Написанием статьи занималась наша редакция:
Сформулировали тему, которая актуальна для большинства компаний и ИП и при этом хорошо подсвечивает услугу клиента.
Оперативно подготовили статью с привлечением эксперта.
Согласовали материал с клиентом и выпустили согласованный текст.
Добавили в статью форму перехода на сайт клиента на данную услугу.
Результат. С момента публикации 20.12.2025 г. статья собрала 23 тыс. открытий и 215 переходов с формы.
Ищете новые каналы для продвижения вашей компании?
Привлекайте клиентов на платформе «Клерка» с аудиторией 10 млн пользователей
Часто задаваемые вопросы
Считается, что результаты продвижения через контент видны не сразу. Это действительно так?
Мнение, что контент-маркетинг — долгосрочная стратегия, поэтому моментальных продаж ждать не стоит, получило широкое распространение. В какой-то степени это справедливо: контент-маркетинг не ставит своей целью продать продукт немедленно. В первую очередь он направлен на выстраивание прочных связей с аудиторией и формирование лояльного отношения к бренду и его продуктам. При этом качественные статьи отлично продают.
Контент-маркетинг подойдет любому бизнесу?
Прежде всего, контент-маркетинг используют компании, которые работают в B2B-сегменте или продают сложные продукты с длительным циклом принятия решения. В целом он востребован в любой сфере, где нужно сформировать спрос и доверие к продуктам, продемонстрировать экспертность. При этом не совсем оправдано вкладывать средства в контент-маркетинг локальному бизнесу с простым продуктом.
Эффект от контент-маркетинга можно посчитать?
Оценить эффективность контент-маркетинга не так просто, как, например, в случае с таргетированной рекламой, но все же возможно. С этой целью используют показатели вовлеченности (CTR, количество уникальных пользователей, повторные посещения, ERR), мониторят поисковые запросы и отслеживают трафик с публикаций при помощи UTM-меток. Смотреть следует и на отдельные публикации, и на общие показатели. Но при этом нужно учитывать, что клиент может оформить заявку на сайте самостоятельно, но к покупке его привел именно контент, который компания публиковала на протяжении длительного времени.
Какие механики вы используете для сбора заявок?
Для сбора заявок мы используем квизы, лид-формы и рекламные блоки. Квизы помогают вовлечь пользователей, понять их потребности и при этом повысить интерес к продукту. Лид-формы — формы с полями для заполнения, в которых пользователи оставляют свои контактные данные — дают возможность быстро получить контакты и легко интегрируются с CRM-системами. А рекламные блоки в нативном формате органично встраиваются в статью и призывают пользователя оставить свои данные, предлагая взамен полезную информацию.
Начать дискуссию