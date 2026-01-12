Что такое контент-маркетинг и зачем он вашему бизнесу

Эффективность контент-маркетинга — продвижения бизнеса через публикацию полезного контента — уже давно не нуждается в доказательствах: эту стратегию активно используют российские и зарубежные компании. Хороший текстовый контент способен заинтересовать пользователей, превратить их в покупателей, а затем и в постоянных клиентов. Назовем лишь несколько основных задач, которые способен решить контент-маркетинг:

повышение узнаваемости и укрепление имиджа;

демонстрация экспертности и формирование доверия;

расширение аудитории и генерация лидов;

увеличение продаж;

повышение лояльности.

Наш опыт показывает: полезный контент привлекает качественную аудиторию, которая остается с брендом надолго, а не просто обеспечивает разовые продажи.