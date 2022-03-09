Подходит пора сдачи годовой бухгалтерской отчётности. Рассказываем, как составить бухгалтерский баланс за 2021 год, который нужно сдать до конца марта.

Бухгалтерский баланс содержит информацию об активах и пассивах организации на отчётную дату, а также на 31 декабря прошлого и позапрошлого года. Как устроен бухгалтерский баланс мы рассказывали в этой статье. Российские компании должны составлять бухгалтерский баланс по форме, утверждённой приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. Отчётная дата для годового баланса за 2021 год — 31 декабря 2021 года. Сдать в налоговую его нужно не позднее 31 марта 2022 года. Далее подробно рассмотрим, как заполнять строки актива и пассива на основании данных бухгалтерского учёта.

Как заполнить раздел I «Внеоборотные активы»

В строке 1110 «Нематериальные активы» нужно указать информацию об остаточной стоимости нематериальных активов. Это разность между дебетовым сальдо по счёту 04 «Нематериальные активы», дебетовым сальдо по счёту 08 в части вложений в нематериальные активы (за вычетом поисковых активов) и кредитовым сальдо по счёту 05 «Амортизация нематериальных активов».

Если на счетах 04 и 05 отражены, в том числе, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и их амортизация, то эти суммы при заполнении строки 1110 нужно вычесть. Для НИОКР в балансе предусмотрена отдельная строка.

В строке 1120 «Результаты исследований и разработок» указывают разность между дебетовым сальдо по счёту 04 и кредитовым сальдо по счёту 05 в части НИОКР.

В строке 1130 «Нематериальные поисковые активы» указывают данные со счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы» в части расходов на освоение полезных ископаемых, которые в дальнейшем можно будет отнести к нематериальным активам.

В строку 1140 «Материальные поисковые активы» включают показатели со счёта 08, которые относятся к освоению полезных ископаемых. Но в данном случае речь идёт о вложениях, которые в дальнейшем будут отнесены к основным средствам.

В строке 1150 «Основные средства» отражают стоимость объектов основных средств за вычетом накопленной амортизации. Это разность между дебетовым сальдо по счёту 01 «Основные средства», дебетовым сальдо по счёту 08 в части объектов основных средств (за вычетом поисковых активов) и кредитовым сальдо по счёту 02 «Амортизация основных средств». Из сальдо по счёту 02 нужно исключить амортизацию по доходным вложениям в материальные ценности.

В строке 1160 «Доходные вложения в материальные ценности» указывают информацию об остаточной стоимости этих вложений. Это разница между дебетовым сальдо по счёту 03 «Доходные вложения в материальные ценности» и кредитовым сальдо по счёту 02 в части амортизации по этим объектам. Речь идёт об имуществе, которое компания приобрела с целью сдачи в аренду.

В строку 1170 «Финансовые вложения» вносят данные о долгосрочных (длительностью более 12 месяцев) финансовых вложениях компании:

1. Дебетовое сальдо по счёту 58 «Финансовые вложения» в части сумм, вложенных на длительный срок. Здесь отражаются, например, вклады в уставные капиталы или акции других организаций. Если компания создала резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений на счёте 59, то сумму этого резерва нужно вычесть из сальдо по счёту 58.

2. Дебетовое сальдо по счёту 55 «Специальные счета в банках» в части долгосрочных депозитов, по которым начисляются проценты.

3. Дебетовое сальдо по счёту 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» в части долгосрочных займов, выданных сотрудникам под проценты.

В строке 1180 «Отложенные налоговые активы» указывают дебетовое сальдо по одноименному счёту 09.

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражают информацию о тех активах с длительным сроком использования, которые не были включены в строки, перечисленные выше. Например, в эту строку может входить:

1. Дебетовое сальдо по счёту 07 «Оборудование к установке».

2. Дебетовое сальдо по счёту 97 «Расходы будущих периодов» в части тех расходов, которые нужно будет списать более, чем через 12 месяцев.

Несмотря на то, что сумма для многих строк раздела «Внеоборотные активы» определяется путем вычитания, данные каждой строки этого раздела должны быть положительными. Накопленная амортизация не может превышать первоначальную стоимость объекта, а сумма резерва не может быть больше, чем основной актив.

Если по какой-либо из строк раздела «Внеоборотные активы» получился отрицательный показатель, значит допущена ошибка и нужно ещё раз проверить расчёты.

Как заполнить раздел II «Оборотные активы»

В строке 1210 «Запасы» следует указать информацию о запасах, которые компания использует в текущей деятельности. Это сырьё, материалы, незавершённое производство, товары, готовая продукция.

В 2021 году действовал ФСБУ 5/2019 «Запасы», согласно которому к запасам также относятся объекты недвижимого имущества и интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

В частности, в строку 1210 нужно включить дебетовое сальдо со следующих счетов:

10 «Материалы»;

20 «Основное производство » ;

» 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;

«Полуфабрикаты собственного производства»; 23 «Вспомогательные производства»;

29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

41 «Товары». Если компания учитывает товары по ценам продаж, то нужно вычесть кредитовое сальдо по счёту 42 «Торговая наценка»;

43 «Готовая продукция»;

45 «Товары отгруженные»;

97 «Расходы будущих периодов» в части расходов, которые следует списать в течение ближайших 12 месяцев.

В строке 1220 «НДС по приобретённым ценностям» нужно учитывать дебетовое сальдо по одноимённому счету 19. Речь идет о входном НДС, который не принят к вычету по тем или иным причинам. Например, компания в целом работает без НДС или от этого налога освобождён конкретный вид товара или операция.

В строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражают все текущие задолженности перед компанией. Это могут, например, быть долги контрагентов, сотрудников, бюджета, учредителей. В частности, в строку 1230 следует включить дебетовое сальдо по следующим счетам:

60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;

62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»;

70 «Расчёты по оплате труда»;

71 «Расчёты с подотчётными лицами»;

73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям». Из данных по этому счёту, нужно исключить займы, выданные сотрудникам под проценты, если таковые есть;

76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами»;

68 «Расчёты по налогам и сборам»;

69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению».

Если компания сформировала на счёте 63 резервы по сомнительным долгам, то сумму этих резервов нужно вычесть из строки 1230.

В строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) отражают информацию о краткосрочных финансовых вложениях:

1. Дебетовое сальдо по счёту 58 «Финансовые вложения» в части сумм, вложенных на срок до 12 месяцев. Если компания создала резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений на счёте 59, то сумму этого резерва нужно вычесть из сальдо по счёту 58.

2. Дебетовое сальдо по счёту 55 «Специальные счета в банках» в части краткосрочных депозитов, по которым начисляются проценты.

3. Дебетовое сальдо по счёту 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям» в части краткосрочных займов, выданных сотрудникам под проценты.

В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» указывают сведения о деньгах в кассе и на банковских счетах компании, а также об активах, которые можно легко реализовать в любой момент по известной рыночной цене. В частности, к денежным эквивалентам относятся депозиты до востребования или краткосрочные государственные ценные бумаги.

В строку 1250 нужно включить дебетовое сальдо по следующим счетам:

50 «Касса»;

51 «Расчётные счета»;

52 «Валютные счета»;

55 «Специальные счета в банках». Если у компании на этом счёте отражены депозиты, которые уже учтены в качестве финансовых вложений, то эти суммы следует вычесть;

57 «Переводы в пути».

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» следует отражать те активы компании, которые тоже относятся к оборотным, но не попали в ни в одну из рассмотренных выше статей. Это могут быть суммы, в отношении которых на отчётную дату не принято решение об их классификации. Например, суммы недостач, учтённые на счёте 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», которые пока не отнесены на виновное лицо или не списаны на расходы.

Как заполнить раздел III «Капитал и резервы»

В строке 1310 «Уставный капитал» указывают кредитовое сальдо по одноименному счёту 80.

В строке 1320 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» отражают дебетовое сальдо по счёту 81 «Собственные акции (доли»)». Речь идёт о стоимости тех акций или долей в уставном капитале, которые само общество приобрело у акционеров или участников. При подсчёте итога по разделу показатель из строки 1320 нужно брать с минусом. Сумму в строке 1320 следует указать в круглых скобках.

В строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражают увеличение стоимости основных средств и нематериальных активов вследствие их переоценки. Эти данные берут из кредитового сальдо по счёту 83 «Добавочный капитал».

В строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» указывают информацию со счёта 83, за исключением сумм, которые уже вошли в строку 1340. Это могут быть, например, положительные курсовые разницы по валютным вкладам в уставный капитал.

В строке 1360 «Резервный капитал» нужно отразить информацию о резервных фондах компании с одноимённого счёта 82. Акционерные общества обязаны ежегодно отчислять не менее 5% чистой прибыли до полного формирования резервного капитала. ООО также могут формировать такие фонды по решению учредителей.

В строке 1370 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» следует отражать информацию о накопленном финансовом результате компании. По этой статье бухгалтерского баланса может быть, как положительный, так и отрицательный показатель. На конец года весь финансовый результат компании отражается на счёте 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)». Поэтому при заполнении годового баланса нужно просто перенести сальдо с 84 счёта в строку 1370:

дебетовое сальдо (убыток) — с минусом, указав цифру в круглых скобках;

кредитовое сальдо (прибыль) — с плюсом.

Как заполнить раздел IV «Долгосрочные обязательства»

По строке 1410 «Заёмные средства» нужно указать сведения о долгосрочных кредитах и займах с кредита счёта 67. Следует отразить задолженность как по основному долгу, так и по той части процентов, до уплаты которых осталось более 12 месяцев. Проценты, которые нужно заплатить ранее, чем через 12 месяцев, следует включить в строку 1510.

В строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» указывают сумму кредитового сальдо по одноимённому счёту 77.

Для статьи 1430 «Оценочные обязательства» нужно взять кредитовое сальдо по счёту 96 «Резервы предстоящих расходов» в части резервов под те события, которые наступят через год или позднее.

В статье 1450 «Прочие обязательства» отражают другие долгосрочные кредиторские задолженности, которые не вошли в строки, перечисленные выше. Это, например, задолженности перед поставщиками и покупателями по долгосрочным контрактам, с сотрудниками по займам, выданным на срок более года. Данные берут с кредита счетов:

60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;

62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»;

73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»;

75 «Расчёты с учредителями»;

76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами».

Как заполнить раздел V «Краткосрочные обязательства»

В строке 1510 «Заёмные средства» нужно отразить кредитовое сальдо по счёту 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам». Если есть краткосрочные проценты по долгосрочным кредитам на счёте 67, то их нужно добавить к сумме в этой строке.

В строке 1520 «Кредиторская задолженность» учитывают все основные виды краткосрочных долгов: перед контрагентами, сотрудниками, бюджетом, учредителями. Это кредитовое сальдо по следующим счетам:

60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»;

62 «Расчёты с покупателями и заказчиками»;

68 «Расчёты по налогам и сборам»;

70 «Расчёты по оплате труда»;

71 «Расчёты с подотчётными лицами»;

73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»;

75 «Расчёты с учредителями»;

76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами».

Если на перечисленных счетах есть долгосрочные задолженности, которые уже были учтены в строке 1450, то эти суммы исключают из строки 1520.

В строке 1530 «Доходы будущих периодов» отражают кредитовое сальдо по счетам:

98 «Доходы будущих периодов»;

86 «Целевое финансирование» в части средств, поступивших из бюджета, грантов и других аналогичных сумм.

В строке 1540 «Оценочные обязательства» отражают кредитовое сальдо по счёту 96 «Резервы предстоящих расходов» в части оценочных обязательств, срок исполнения которых меньше года.

В строке 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» нужно указать те обязательства компании, которые не были перечислены выше. Например, здесь следует отразить суммы целевого финансирования со счета 86, не относящиеся к бюджету или грантам. Это могут быть средства, полученные застройщиком от инвесторов, при условии, что объект следует сдать в течение ближайших 12 месяцев.