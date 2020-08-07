Что такое основные средства, нематериальные активы и вложения во внеоборотные активы

Очередной выпуск бухгалтерского ликбеза. Начинаем разбираться с отдельными статьями бухгалтерской отчётности. Простым языком с примерами для тех, кто только начал изучать бухучёт, хочет узнать что-то новое о привычных бухгалтерских категориях или просто научиться читать баланс.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Бухгалтерскую отчётность читают все, кто хочет понять состояние дел компании. Но чтобы не просто читать отчётность, а еще и правильно интерпретировать ее нужно четко представлять:

1) что стоит за названиями статей отчётности;

2) как определяются суммы по статьям.

Если вы не до конца уверены, что можете ответить на эти вопросы, ближайшие выпуски ликбеза будет вам полезны. Даже если вы не бухгалтер и не собираетесь им становиться, а просто хотите смотреть в баланс или отчет о финансовых результатах и понимать куда движется бизнес. Сначала разберу экономический смысл основных статей бухгалтерской отчётности, затем перейду к вопросам оценки. Сегодня разберёмся с тремя видами внеоборотных активов.

Основные средства

Основные средства (Fixed Assets или Property, Plant and Equipment) обычно ассоциируются со зданиями, сооружениями, машинами и оборудованием. Отчасти так оно и есть: их разновидности описаны в Общероссийском классификаторе основных фондов (Приказ Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст) или в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1). Там даже животные и системы вооружений упомянуты. Но подобные активы не всегда отражаются в бухучёте как основные средства.

Отделить основные средства от других активов помогает Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств», которое по планам Минфина с 2021 года заменит Федеральный стандарт бухгалтерского учета (ФСБУ) «Основные средства». Но эти документы тяжело читать даже профессиональным бухгалтерам, поэтому перевожу с бухгалтерского на русский.

Чтобы бухгалтеру отнести актив к основным средствам, нужно проверить его на соответствие так называемым критериям признания. Таких критериев три.

Актив будет использоваться в компании (в производстве, управлении или сдаваться в аренду). Планируется использовать его больше года. Не планируется его продажа.

При этом, как любой другой актив, основное средство должно приобретаться для получения экономических выгод. Иначе это не актив, а просто имущество (различия — в прошлом выпуске ликбеза).

Если хотя бы один из критериев признания не выполняется, то в бухучёте появляется не основное средство, а какой-то другой объект. Поэтому физически идентичные активы могут классифицироваться бухгалтером по-разному.

Пример 1.

Автосалон приобретает два одинаковых автомобиля. На первом будет ездить директор, второй продадут. Первый — основное средство, потому что выполняются все критерии признания. Второй — не основное средство, потому что не соблюдён третий критерий. В бухучёте он будет классифицирован как запас.

Есть еще один устойчивый миф об основных средствах. Миф этот связан с тем, что не все бухгалтеры читают бухгалтерскую нормативку — некоторых заботят только налоги. Часто от таких ребят можно услышать, что активы, которые стоят меньше 100 тыс. руб. не являются основными средствами. На самом деле, это полуправда. Не относятся к основным средствам они только в налоговом учёте, который ведётся для определения налогооблагаемой прибыли. В бухгалтерском учёте стоимостного критерия нет. Есть опция, разрешающая вести учёт основных средств дешевле 40 тыс. руб. по упрощённым правилам. Но её нужно выбрать в учетной политике. И я рекомендую делать это всем, кто не хочет начислять амортизацию, проводить переоценки и осуществлять прочие прелести учета «взрослых» основных средств в отношении каких-нибудь лопат или дыроколов.

Нематериальные активы

Нематериальные активы (Intangible Assets) — самый сложный для понимания вид внеоборотных активов. Они как тот зайчик из фильма «ДМБ»:

— Видишь суслика?

— Нет.

— И я не вижу. А он есть.

В 2010-е годы роль нематериальных активов в получении доходов и их удельный вес в структуре активов компаний быстро выросла. В информационной экономике традиционные активы типа основных средств становятся менее важны, чем знания и технологии. Пара студентов с макбуками в коворкинге могут зарабатывать больше металлургического завода в маленьком уральском городке. Например, в финансовой отчетности Facebook за 2018 г. доля нематериальных активов в общей стоимости активов — 20%, а на конец 2011 г. она составляла лишь 2%.

Нематериальными активами могут быть товарные знаки, базы данных, компьютерные программы, ноу-хау, патенты на изобретения и т.п. Но лишь при соблюдении критериев признания. Их аж шесть — так установлено ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», на смену которому с 2021 г. должен прийти ФСБУ «Нематериальные активы».

Первые три уже знакомы вам по основным средствам.

Актив будет использоваться в компании (в производстве, управлении или сдаваться в аренду). Планируется использовать его больше года. Не планируется его продажа.

Еще три критерия специфичны только для нематериальных активов.

Актив не имеет материальной формы (он может существовать в виде текста, рисунка, программного кода и т.п.). Актив можно отделить от других активов и точно определить его стоимость. У компании есть документы, подтверждающие контроль над активом (эти документы подтверждают, что только компания может использовать актив для получения дохода).

При этом, нематериальный актив, как любой другой, должен приобретаться для получения экономических выгод.

Пример 2.

У компании есть клиентская база, регулярно приносящая доход. Это — не нематериальный актив. Во-первых, отсутствует контроль над ней — другая компания может переманить клиентов. Во-вторых, невозможно точно определить ее стоимость — платёжеспособность клиентов сложно спрогнозировать.

Пример 3.

Компания купила лицензионную копию компьютерной программы, например, 1С: Бухгалтерия предприятия. Это — не нематериальный актив. Контроль над ней отсутствует — компания не может, например, легально продавать копию копии этой программы. Такое право есть у фирмы 1С. Программа — её нематериальный актив.

Пример 4.

Дизайнер разработал логотип и зарегистрировал товарный знак компании. Это —нематериальный актив. Все шесть критериев выполняются. Из неочевидных: стоимость определяется как сумма затрат на разработку логотипа (зарплата дизайнера и отчисления государству с нее) и регистрацию товарного знака.

Среди всех нематериальных активов особняком стоит гудвил (Goodwill). В российской нормативке его называют деловой репутацией. Это превышение цены покупки компании над стоимостью ее чистых активов (суммы, в которую оцениваются активы компании после выплаты всех её долгов). Гудвил интересен тем, что покупатель платит не за приобретённые активы, а за будущие доходы приобретённой компании.

Вложения во внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы — это будущие основные средства и нематериальные активы. По ним уже понесены какие-то затраты, например:

начислена зарплата сотрудникам, создающим объект;

использованы материалы;

работала техника;

привлекались подрядчики.

При этом использовать по назначению такие объекты еще нельзя. Для ввода в эксплуатацию с ними ещё предстоит что-то сделать и понести дополнительные затраты.

Пример 5.

Вы планируете построить здание для нового цеха. Пока успели только пригнать экскаватор и вырыть котлован под фундамент. Котлован — это вложения во внеоборотные активы. Его стоимость складывается из зарплаты экскаваторщика, амортизации экскаватора и стоимости сожжённой солярки. Когда здание будет достроено, оно станет основным средством.

На Западе от выделения вложений во внеоборотные активы в отдельный объект учета отказались. Основные средства и нематериальные активы сразу становятся сами собой, минуя эту промежуточную стадию. Россия пошла особым путем. Первоначальный вариант проекта ФСБУ «Основные средства» Минфин отверг. Одной из причин было отсутствие такого разделения. Разработчикам пришлось учесть мнение регулятора, и с 2021 г. учет вложений во внеоборотные активы должен регулироваться отдельным ФСБУ «Незавершённые капитальные вложения».

В следующем выпуске ликбеза продолжу знакомить вас с внеоборотными активами. На очереди доходные вложения в материальные ценности и финансовые вложения. Подписывайтесь на наш блог, скучно не будет! А если хотите знать как интернет-бухгалтерия «Моё дело» помогает бухгалтеру с учётом основных средств, нематериальных активов и вложений во внеоборотные активы, оставьте свои контакты ниже, и мы всё вам расскажем.