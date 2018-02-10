«Ночной бухгалтер». Ключевую ставку изменили. Новые сроки сдачи отчетности. Налоговики делятся схемами

С понедельника новая ставка рефинансирования. Мы сделали календарь сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года. Налоговики рассказывают о схемах с НДС. Читайте главное за сегодня.
Ключевая ставка ЦБ снижена
Сегодня ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 %.
С 12 февраля ключевая ставка равна 7,5 %.
Спланируйте следующую сдачу отчетности
Сделали удобную таблицу со сроками сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года.
Сохраните себе календарь налогоплательщика.
Налоговики рассказали о схемах ухода от НДС
УФНС подробно рассказало, как налогоплательщики пытаются уклониться от уплаты НДС и как налоговики их ловят через АСК «НДС-2».
Посмотрите четыре основные схемы и узнайте об эксперименте с НДС.
Много разговоров о бедности
Власти и общественные деятели грустят, что в России люди живут небогато.
«Деловую Россию» огорчает, что даже работающие пенсионеры живут бедно.
А в Минтруде заявили, что зарплата россиян должна быть выше. Куда уж выше.
Когда надо наполнять бюджет
Недавно мы объявили сбор информации от клерков о случаях с беспределом в налоговых.
Сообщения в редакцию приходят каждый день.
За какую ерунду одна из компаний дважды была оштрафована налоговиками? 10 тысяч за своевременный ответ на требование ИФНС.
Отвлекитесь от бухгалтерии
Вечер пятницы, а значит, о работе можно забыть.
Посмотрите, где в преддверии Дня Святого Валентина бухгалтеры ищут любовь, а где — смеются профессиональным шуткам.
А еще судят батл блогеров. У нас противостояние сервиса НДФЛка и финансового обозревателя Александры Баязитовой.
Если вообще все надоело, поменяйте работу. «Клерк» трудоустраивает бухгалтеров.
Ваша никогда не отвлекающаяся редакция