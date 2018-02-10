«Ночной бухгалтер». Ключевую ставку изменили. Новые сроки сдачи отчетности. Налоговики делятся схемами

С понедельника новая ставка рефинансирования. Мы сделали календарь сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года. Налоговики рассказывают о схемах с НДС. Читайте главное за сегодня.

Ключевая ставка ЦБ снижена

Сегодня ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 %.

С 12 февраля ключевая ставка равна 7,5 %.

Спланируйте следующую сдачу отчетности

Сделали удобную таблицу со сроками сдачи отчетности за 1 квартал 2018 года.

Сохраните себе календарь налогоплательщика.

Налоговики рассказали о схемах ухода от НДС

УФНС подробно рассказало, как налогоплательщики пытаются уклониться от уплаты НДС и как налоговики их ловят через АСК «НДС-2».

Посмотрите четыре основные схемы и узнайте об эксперименте с НДС.

Много разговоров о бедности

Власти и общественные деятели грустят, что в России люди живут небогато.

«Деловую Россию» огорчает, что даже работающие пенсионеры живут бедно.

А в Минтруде заявили, что зарплата россиян должна быть выше. Куда уж выше.

Когда надо наполнять бюджет

Недавно мы объявили сбор информации от клерков о случаях с беспределом в налоговых.

Сообщения в редакцию приходят каждый день.

За какую ерунду одна из компаний дважды была оштрафована налоговиками? 10 тысяч за своевременный ответ на требование ИФНС.

Отвлекитесь от бухгалтерии

Вечер пятницы, а значит, о работе можно забыть.

Посмотрите, где в преддверии Дня Святого Валентина бухгалтеры ищут любовь, а где — смеются профессиональным шуткам.

А еще судят батл блогеров. У нас противостояние сервиса НДФЛка и финансового обозревателя Александры Баязитовой.

Если вообще все надоело, поменяйте работу. «Клерк» трудоустраивает бухгалтеров.

Ваша никогда не отвлекающаяся редакция