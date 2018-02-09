Налоговики поделились основными схемами ухода от НДС

Управление ФНС Республики Бурятия подробно рассказало о том, как налогоплательщики пытаются уклониться от уплаты НДС и как налоговики их ловят с использованием системы АСК «НДС-2».

С 2015 года налоговая служба перешла на автоматизированный риск-контроль, в основе которого лежит зеркальное отражение каждой сделки (операции) у продавца и покупателя.

С момента приёма декларации по НДС происходит автоматизированный учёт и сопоставление записей, по результатам, при выявлении несоответствий налогоплательщикам направляются автотребования для представления пояснений. По результатам отработки представленных пояснений остаются разрывы, в которых налоговым органом усматриваются признаки получения необоснованной налоговой выгоды. В отношении таких налогоплательщиков, сформировавших «сложные» расхождения, налоговыми органами в рамках камеральных налоговых проверок проводятся мероприятия налогового контроля в соответствии со ст. 31, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации (осмотры, допросы, истребование документов у плательщика, у контрагента и т.д.).

Таким образом, с помощью АСК «НДС-2» по результатам анализа выявляемых нарушений в рамках камеральных налоговых проверок налоговой отчётности по НДС, установлены основные виды схем ухода от уплаты НДС, которые можно поделить на следующие четыре основных типа.

1-я схема, когда налогоплательщики пытаются заявить вычет по одной счет-фактуре в разных налоговых периодах.

Следует отметить, что данную ошибку нельзя совершить случайно, это действие наверняка является умышленным в целях увеличения вычета по НДС. Данное нарушение легко устанавливается с помощью программного комплекса «АСК НДС-2»;

2-я схема, когда налогоплательщики в налоговой отчётности за текущей налоговый период пытаются заявлять вычет по счетам-фактурам, выписанным более трёх лет назад.

Согласно положений ст. 172 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трёх лет после принятия на учёт приобретённых налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезённых им на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

Начиная с 2018 года, налогоплательщики могут заявлять счёт-фактуры, датированные с 2015 года и поиск таких счёт-фактур будет происходить в автоматическом режиме, так как налоговые декларации по НДС с 2015 года представляются в электронном виде.

Таким образом, данное нарушение также легко отслеживается и применяются меры по ее пресечению.

3-я схема по наращиванию цены товара (работ, услуг) посредством привлечения в цепочку взаимоотношений подставных фирм, обладающих признаками «транзитных» организаций.

Недобросовестный налогоплательщик формирует фиктивный документооборот, для чего привлекает взаимозависимое лицо в качестве посредника для приобретения товаров или работ у третьих лиц, либо, наоборот, для продажи продукции налогоплательщика третьим лицам. При этом расчёты проводятся в безналичном порядке, в целях легализации сделки. Единственное предназначение третьих лиц - искусственно увеличить цену, чтобы Общество имело право отразить якобы произведённые расходы в налоговой отчётности, уменьшив доходы от реализации, и заявить вычеты по НДС. В ходе проведения камеральных налоговых проверок в отношении всех заявленных контрагентов проводятся мероприятия налогового контроля по исследованию вопросов подтверждения реальности осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также проверяется вопрос подконтрольности (взаимозависимости) контрагентов, свидетельствующих о согласованности действий участников сделки, по результатам следует отказ в применении данных налоговых вычетах, применяются меры ответственности за совершение налогового правонарушения.

4-я схема по созданию искусственных налоговых вычетов, по товарам (работа или услугам), приобретённым у контрагентов, применяющих специальные налоговые режимы или выполненные своими силами.

Данная схема является самой распространённой. Налогоплательщик приобретает товар (работы, услуги) у контрагента, применяющего специальный налоговой режим, при этом возможность уменьшить налоговую базу по НДС по понесённым расходам в данном случае отсутствует, т.к. спецрежимник не является плательщиком НДС. С целью минимизации налоговых обязательств, налогоплательщик фиктивно заключает договор с взаимозависимым лицом, который фактически является фирмой «однодневкой», применяющей общий налоговый режим, на поставку данного товара (работ или услуг), который выступает промежуточным звеном в данной сделке.

Аналогичная ситуация прослеживается по операциям, выполняемым налогоплательщиком своими собственными силами. Налогоплательщик фиктивно заключает договор с взаимозависимым лицом, который фактически является фирмой «однодневкой» применяющим общий налоговый режим, по выполнению работ или услуг, которые сам плательщик уже осуществил самостоятельно. Данная схема часто применяется плательщиками, участвующими в исполнении государственных контрактов.

Чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов, Управление рекомендует отказаться от схем и проявлять должную осмотрительность