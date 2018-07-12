«Ночной бухгалтер». Контроль за счетами, пенсионная реформа и правила СЗВ-М: почему все опять запуталось

Второй день мы едва успеваем размещать опровержения госорганов о том, что они к «желтым новостям» отношения не имеют. А поводы для таких новостей очень серьезные – контроль за вашими личными счетами, повышение пенсионного возраста и штрафы за отчетность.

Утка № 1. Которая, кажется, совсем не утка: ФНС хочет видеть поступления на ваши карточки

Вчера прошла новость – налоговая хочет получить доступ к счетам физлиц вне рамок проверок.

Минфин моментально заявил: ничего мы не хотим. Все инструменты контроля у нас есть. Все враки.

ФНС явно напугана июньский шумихой про то, что с 1 июля начался тотальный контроль за «физиками» (мы писали, почему та новость – полная утка). Служба оправдывалась даже в новостях на «Первом».

Наш автор, адвокат Михаил Хаймович высказался:

«Привет, Оруэлл! Знамение времени: если силовая структура РФ, или близкая к ней по смыслу (речь о ФНС), требует себе дополнительных полномочий по контролю – она их получит. Налоговики добиваются полномочий на получение от банков информации о движении средств на счетах граждан в автоматическом режиме. В этом случае ФНС сможет загрузить данные по счетам всех налогоплательщиков в программу АСК НДС-3, которая выявит лиц, возможно, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность. В первую очередь, это затронет интересы арендодателей, «самозанятых» и ИП-шников, использующих личные счета для расчетов с контрагентами. Помните: Большой Брат с вами».

Утка № 2. Которая и правда утка. Будет снижение планки для выхода на пенсию

Вчера СМИ сообщили: пенсионный возраст для женщин не будут поднимать так высоко.

Но замглавы Минтруда Алексей Пудов сразу ответил: реформу пересматривать не собираются.

Мы взяли интервью у эксперта по правовым вопросам Совета при Президенте РФ по правам человека. Он считает: «Предоставление работодателям льгот при приеме возрастных граждан противоречит Конституции».

Поэтому разговоры о том, что трудоустроиться людям пожилого возраста будет просто, могут так и остаться разговорами.

Но обещают, что после пенсионной реформы максимальная пенсия будет 34 тысячи.

Утка № 3. Которая тоже утка. ПФР не будет штрафовать за СЗВ-М

В начале апреля ПФР ошарашил бухгалтеров новостью о том, что, начиная с отчета за март, надо сдавать СЗВ-М на директора-учредителя без зарплаты.

Некоторые бухгалтеры поздно узнали об этом и задержали отчет на несколько дней.

ПФР успокаивал и обещал не штрафовать.

Но, как вы уже догадались, это обещание тоже оказалось уткой.

Не утки

Ваша уставшая от таких новостей редакция