Для тех, кто применяет УСН и ПСН: шесть важных советов

Президиум ВС РФ 4 июля 2018 года утвердил «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 262 и 265 Налогового Кодекса РФ в отношении субъектов малого и среднего бизнеса».
Ценность данного обзора в том, что выводы, сделанные в обзоре, фактически обязательны для применения судами при рассмотрении подобных дел. Если следовать рекомендациям, указанным в обзоре, то значительно легче будет добиться положительного решения в случае спора с налоговыми органами в суде.
Обзор довольно объемный и в рамках одной статьи невозможно рассмотреть его полностью, обратим внимание только на 6 моментов из 20.
1. Налоговый орган не вправе ссылаться на несвоевременность уведомления вновь созданным субъектом предпринимательства о применении упрощенной системы налогообложения, если ранее им фактически признана обоснованность применения специального налогового режима налогоплательщиком.
Если вы не подали вовремя уведомление о применении УСН, но фактически применяете упрощенную систему налогообложения (уплачиваете авансовые платежи по данному налоговому режиму, не исчисляете и не уплачиваете налоги по общей системе налогообложения, в том числе не предъявляете налог на добавленную стоимость контрагентам), и при этом отсутствуют возражения со стороны налогового органа в течение всего первого налогового периода своей деятельности, то своим поведением, в течение налогового периода, налоговый орган фактически признает правомерность применения упрощенной системы налогообложения.
Соответственно, инспекция утрачивает право ссылаться на положения подпункта 19 пункта 3 статьи 34612 Налогового кодекса в обоснование изменения статуса налогоплательщика.2. Организация, созданная в результате преобразования юридического лица, применявшего упрощенную систему налогообложения, и продолжившая использовать данный специальный налоговый режим, не может быть переведена на общую систему налогообложения вопреки ее волеизъявлению.
Волеизъявление налогоплательщика относительно сохранения за ним права на применение упрощенной системы налогообложения должно быть учтено налоговым органом, поскольку применение данного специального налогового режима носит уведомительный, а не разрешительный характер, и, согласно пункту 1 статьи 7 Закона о развитии малого и среднего предпринимательства, выступает одной из мер, предусмотренных в целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.
Вывод полезен предприятиям при проведении реорганизации, особенно путем присоединения общества на ОСНО к предприятию на УСН.3. Сам по себе факт взаимозависимости налогоплательщика и его контрагентов не является основанием для консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения данными лицами, если каждый из налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность.
Данный вывод полезен предприятиям, которым необходимо «дробление» бизнеса. Если соблюдать условия, приведенные в обзоре, можно избежать претензий со стороны налоговых органов. Расписано очень подробно, рекомендую ознакомиться.
4. В целях определения права на применение упрощенной системы налогообложения в соответствии с пунктом 4 статьи 34613 Налогового кодекса, по общему правилу, учитывается реально полученный налогоплательщиком доход, а не причитающиеся ему суммы (дебиторская задолженность).
В целях определения права на применение упрощенной системы налогообложения в соответствии с пунктом 4 статьи 34613 Налогового кодекса учитывается реально полученный налогоплательщиком доход, а не причитающиеся ему суммы (дебиторская задолженность).
При отсутствии между налогоплательщиком и его контрагентом признаков взаимозависимости, и налогоплательщик не оказывает влияние на хозяйственную деятельность контрагента, то в такой ситуации само по себе непринятие мер по истребованию задолженности у контрагента не может служить признаком получения необоснованной налоговой выгоды со стороны налогоплательщика.
Вывод полезен для организаций, у которых доход за налоговый период приближается к критическому.5. Доходы, относящиеся к деятельности, облагаемой по патентной системе налогообложения, но полученные в период применения упрощенной системы налогообложения, формируют налоговую базу по упрощенной системе.
Верховный суд разъяснил, что доходом, полученным в рамках патентной системы налогообложения, являются денежные средства, поступившие на расчетный счет налогоплательщика с момента, когда индивидуальный предприниматель находился на патентной системе налогообложения, и до момента, когда истекло действие патента.
В том случае, когда оплата за ранее выполненные работы поступает в период применения упрощенной системы налогообложения, на основании пункта 1 статьи 34617 Налогового кодекса поступившие суммы должны учитываться при формировании налоговой базы по указанному специальному налоговому режиму.
6. Денежные средства, поступившие налогоплательщику в качестве обеспечения исполнения обязательства, учитываются при определении налоговой базы по упрощенной системе налогообложения, если они выполняют функцию аванса.
Данный вывод полезен предприятиям (ИП) сдающим имущество в аренду. При правильной формулировке договора аренды, «гарантийные» платежи, поступившие от арендаторов можно не включать в доход при УСН и не платить налог с аванса.
Повторю, что выводы сделанные ВС РФ в данном обзоре, очень своевременные и полезные для всех кто ведет предпринимательскую деятельность, а не только ИП. Рекомендую изучить и использовать в своей работе.