Для тех, кто применяет УСН и ПСН: шесть важных советов

Президиум ВС РФ 4 июля 2018 года утвердил «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 262 и 265 Налогового Кодекса РФ в отношении субъектов малого и среднего бизнеса».

Ценность данного обзора в том, что выводы, сделанные в обзоре, фактически обязательны для применения судами при рассмотрении подобных дел. Если следовать рекомендациям, указанным в обзоре, то значительно легче будет добиться положительного решения в случае спора с налоговыми органами в суде.

Обзор довольно объемный и в рамках одной статьи невозможно рассмотреть его полностью, обратим внимание только на 6 моментов из 20.

1. Налоговый орган не вправе ссылаться на несвоевременность уведомления вновь созданным субъектом предпринимательства о применении упрощенной системы налогообложения, если ранее им фактически признана обоснованность применения специального налогового режима налогоплательщиком.

Если вы не подали вовремя уведомление о применении УСН, но фактически применяете упрощенную систему налогообложения (уплачиваете авансовые платежи по данному налоговому режиму, не исчисляете и не уплачиваете налоги по общей системе налогообложения, в том числе не предъявляете налог на добавленную стоимость контрагентам), и при этом отсутствуют возражения со стороны налогового органа в течение всего первого налогового периода своей деятельности, то своим поведением, в течение налогового периода, налоговый орган фактически признает правомерность применения упрощенной системы налогообложения.

Соответственно, инспекция утрачивает право ссылаться на положения подпункта 19 пункта 3 статьи 34612 Налогового кодекса в обоснование изменения статуса налогоплательщика.

Волеизъявление налогоплательщика относительно сохранения за ним права на применение упрощенной системы налогообложения должно быть учтено налоговым органом, поскольку применение данного специального налогового режима носит уведомительный, а не разрешительный характер, и, согласно пункту 1 статьи 7 Закона о развитии малого и среднего предпринимательства, выступает одной из мер, предусмотренных в целях реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.

Вывод полезен предприятиям при проведении реорганизации, особенно путем присоединения общества на ОСНО к предприятию на УСН.

Данный вывод полезен предприятиям, которым необходимо «дробление» бизнеса. Если соблюдать условия, приведенные в обзоре, можно избежать претензий со стороны налоговых органов. Расписано очень подробно, рекомендую ознакомиться.

4. В целях определения права на применение упрощенной системы налогообложения в соответствии с пунктом 4 статьи 34613 Налогового кодекса, по общему правилу, учитывается реально полученный налогоплательщиком доход, а не причитающиеся ему суммы (дебиторская задолженность).

В целях определения права на применение упрощенной системы налогообложения в соответствии с пунктом 4 статьи 34613 Налогового кодекса учитывается реально полученный налогоплательщиком доход, а не причитающиеся ему суммы (дебиторская задолженность).

При отсутствии между налогоплательщиком и его контрагентом признаков взаимозависимости, и налогоплательщик не оказывает влияние на хозяйственную деятельность контрагента, то в такой ситуации само по себе непринятие мер по истребованию задолженности у контрагента не может служить признаком получения необоснованной налоговой выгоды со стороны налогоплательщика.

Вывод полезен для организаций, у которых доход за налоговый период приближается к критическому.

5.

Верховный суд разъяснил, что доходом, полученным в рамках патентной системы налогообложения, являются денежные средства, поступившие на расчетный счет налогоплательщика с момента, когда индивидуальный предприниматель находился на патентной системе налогообложения, и до момента, когда истекло действие патента.

В том случае, когда оплата за ранее выполненные работы поступает в период применения упрощенной системы налогообложения, на основании пункта 1 статьи 34617 Налогового кодекса поступившие суммы должны учитываться при формировании налоговой базы по указанному специальному налоговому режиму.

6. Денежные средства, поступившие налогоплательщику в качестве обеспечения исполнения обязательства, учитываются при определении налоговой базы по упрощенной системе налогообложения, если они выполняют функцию аванса.

Данный вывод полезен предприятиям (ИП) сдающим имущество в аренду. При правильной формулировке договора аренды, «гарантийные» платежи, поступившие от арендаторов можно не включать в доход при УСН и не платить налог с аванса.

Повторю, что выводы сделанные ВС РФ в данном обзоре, очень своевременные и полезные для всех кто ведет предпринимательскую деятельность, а не только ИП. Рекомендую изучить и использовать в своей работе.