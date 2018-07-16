«Ночной бухгалтер». Кто из физлиц и компаний попадет под проверку. Инструкции по отчетности за полугодие

Можно рассказать про проверки физлиц и компаний без страшилок? Кто еще хочет откусить от «пенсионного пирога»? Сбербанк решается на роботизацию. А «Клерк» готовит бухгалтеров к отчетности за 6 месяцев.

Без сенсаций. Честно про проверки

Сегодня два важных материала про налоговые проверки. Без страшилок, с оглядкой на опыт юристов и внутренние документы налоговиков.

1. Для «физиков». Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется.

Действительно ли с 15 июля жизнь арендодателей недвижимости изменилась до неузнаваемости?

2. Для «юриков». Как налоговики ищут жертв для выездных проверок.

Автор объективно рассказывает, как принимается решение о выездной проверке. Исходя из приказов ФНС (включая ДСП), информации от сотрудников налоговых органов и собственного опыта сопровождения проверок.

Вкалывают роботы, а не человек

Недавно об успехах в замене бухгалтеров на роботы отчитались в «Пятерочке».

Сбербанк тоже пошел на роботизацию. Но пока о бухгалтерах речи не идет.

«Предположим, на некотором участке работают три человека, которые обслуживают три большие профессиональные счетно-сортировочные машины для банкнот. Используя коллаборативную робототехнику, мы делаем так, что эти три человека могут обслуживать не три подобных станка, а десять», – рассказал руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.

А в Китае кассиры и без роботов справляются. 550 купюр за 77 секунд!

Главный материал дня – наш недельный обзор: Так хочет ФНС видеть личные счета «физиков» или нет: эпопея недели на «Клерке».

Кто еще позарился на пенсионные деньги

Получить доступ к пенсионным деньгам планируют страховые компании.

Страховщики считают, что могли бы работать с пенсионными накоплениями на тех же условиях, что и НПФ, т.е. занять место в схеме индивидуального пенсионного капитала.

Недавно Чубайс заявил, что пенсионные деньги нужно инвестировать в нанотехнологии.

У кого еще хватит наглости?

Про отчетность за полугодие

Про РСВ

Про 6-НДФЛ

Важная информация от спонсора «НБ». Если вы уже подготовили отчеты, не спешите отправлять их в проверяющие органы. В протоколах проверок ФНС, ФСС ошибки расшифровать очень сложно. В программе «Упрощенка 24/7» разработали сервис, который укажет, в какой строке и на какую сумму надо исправить ошибку. Загрузите отчеты 4-ФСС, 6-НДФЛ и РСВ в программу и дождитесь в протокол проверки. Программа «Упрощенка 24/7» одновременно проверит все загруженные отчеты и укажет на наличие ошибок. Попробуйте бесплатно прямо сейчас. Самых активных участников весь июль ждут подарки: домой на такси, цветы в подарок, обед в офис за счет «Упрощенка 24/7».

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