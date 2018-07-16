«Ночной бухгалтер». Кто из физлиц и компаний попадет под проверку. Инструкции по отчетности за полугодие

Можно рассказать про проверки физлиц и компаний без страшилок? Кто еще хочет откусить от «пенсионного пирога»? Сбербанк решается на роботизацию. А «Клерк» готовит бухгалтеров к отчетности за 6 месяцев.
Без сенсаций. Честно про проверки
Сегодня два важных материала про налоговые проверки. Без страшилок, с оглядкой на опыт юристов и внутренние документы налоговиков.
1. Для «физиков». Сдал квартиру и спи спокойно: налоговый ад отменяется.
Действительно ли с 15 июля жизнь арендодателей недвижимости изменилась до неузнаваемости?
2. Для «юриков». Как налоговики ищут жертв для выездных проверок.
Автор объективно рассказывает, как принимается решение о выездной проверке. Исходя из приказов ФНС (включая ДСП), информации от сотрудников налоговых органов и собственного опыта сопровождения проверок.
Вкалывают роботы, а не человек
Недавно об успехах в замене бухгалтеров на роботы отчитались в «Пятерочке».
Сбербанк тоже пошел на роботизацию. Но пока о бухгалтерах речи не идет.
«Предположим, на некотором участке работают три человека, которые обслуживают три большие профессиональные счетно-сортировочные машины для банкнот. Используя коллаборативную робототехнику, мы делаем так, что эти три человека могут обслуживать не три подобных станка, а десять», – рассказал руководитель лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов.
А в Китае кассиры и без роботов справляются. 550 купюр за 77 секунд!
Главный материал дня – наш недельный обзор: Так хочет ФНС видеть личные счета «физиков» или нет: эпопея недели на «Клерке».
Кто еще позарился на пенсионные деньги
Получить доступ к пенсионным деньгам планируют страховые компании.
Страховщики считают, что могли бы работать с пенсионными накоплениями на тех же условиях, что и НПФ, т.е. занять место в схеме индивидуального пенсионного капитала.
Недавно Чубайс заявил, что пенсионные деньги нужно инвестировать в нанотехнологии.
У кого еще хватит наглости?
Про отчетность за полугодие
Про РСВ
- Как правильно заполнить РСВ: инструкция от налоговиков;
- Контрольные соотношения помогут сдать расчет по страховым взносам.
Про 6-НДФЛ
- 6-НДФЛ за полугодие 2018: полный справочник бухгалтера с примерами;
- При заполнении 6-НДФЛ в коде ОКТМО должно быть 8 знаков;
- Как заполнить 6-НДФЛ по дивидендам и при выплатах уволенному сотруднику.
Важная информация от спонсора «НБ».
Если вы уже подготовили отчеты, не спешите отправлять их в проверяющие органы.
В протоколах проверок ФНС, ФСС ошибки расшифровать очень сложно. В программе «Упрощенка 24/7» разработали сервис, который укажет, в какой строке и на какую сумму надо исправить ошибку.
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