Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Так хочет ФНС видеть личные счета «физиков» или нет: эпопея недели на «Клерке»

Налоговая запуталась в своих желаниях: сначала она заявляет, что хочет контролировать личные счета граждан, потом идет на попятную. Но тут появляются новые подробности. С пенсионной реформой тоже неразбериха. Мы расскажем, что на самом деле. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

1. Эпопея от ФНС.

Сначала стало известно, что ФНС хочет получить доступ к банковским счетам граждан вне проверок.

Потом в Минфине заявили, что это враки. И еще налоговики рассказали про НДФЛ при переводах между физлицами с карты на карту.

Но найти письмо, в котором налоговики открыто заявляют о необходимости ужесточнения контрола за счетами, все-таки удалось

2.  Для тех, кто применяет УСН и ПСН: шесть важных советов

Верховный суд утвердил новый обзор по упрощенке и ПСН. Если следовать рекомендациям судей, отстоять свою позицию в споре с налоговиками будет намного проще.

3. Что будет с экономикой, безработицей и доходами населения после пенсионной реформы. Экономисты уже все посчитали.

А вот версия происходящего от оппозиции: Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста.

Была информация, что возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать. Но она не подтвердилась

«Ночной бухгалтер»

За 9 июля: Публикуете вакансии в сети – ждите штрафа от центра занятости. Новый НК;

За 10 июля: Измеряем скорость бухгалтеров. Мифы о пенсионном возрасте;

За 11 июля: Компании решились заменить бухгалтеров роботами. Купите пенсионный стаж. Дешево;

За 12 июля: Контроль за счетами, пенсионная реформа и правила СЗВ-М: почему все опять запуталось;

За 13 июля: Вместо мигрантов поработают пожилые россияне. Сбер + Тинькофф.

Пять главных новостей

  1. Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel;
  2. По каким признакам банк будет блокировать карты;
  3. Хотят разработать новый Налоговый кодекс;
  4. Самозанятых пропишут в ТК;
  5. Налоговики предупреждают о новом виде мошенничества.

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Пять важных статей

1

Справка 2-НДФЛ скоро изменится

2

«Это фиаско, братан»: самые частые ошибки директоров

3

Что будет с налогами в ближайшие годы: проект Минфина

4

Почему налоговики сейчас приглашают на комиссии: лайфхаки, как не подставить себя

5

Налоговики подбираются к конфиденциальному через компании, которые хранят и уничтожают документы

Что обсуждают в блогах компаний

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Блог компании НДФЛка

  1. Подарок с подвохом: квартира от свекрови;
  2. F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на лечение;
  3. Если цена квартиры ниже рыночной, то у покупателя возникает доход для НДФЛ.

Блог Владимира Турова

  1. «Тинькофф» отказал Турову в открытии расчетного счета;
  2. Банк заблокировал счет: как выиграть суд;
  3. Владимир Туров и Павел Кудюкин: вся правда о реформе ПФР.

Блог ИПБ России

  1. ФНС разъяснила, как компаниям сверять свою налоговую нагрузку со среднеотраслевой;
  2. ИПБ России проводит аттестацию бухгалтеров компаний с обособленными подразделениями;
  3. ЦБ назвал некоторые признаки, по которым будет блокировать карты.

Блог компании «Такснет»

  1. Доверяй, но проверяй!
  2. ФНС пояснила, какие переводы между физлицами не облагаются НДФЛ;
  3. Изготовление счетов-фактур за контрагента не поможет получить вычет.

Блог «Онлайн-кассы и Платформа ОФД»

  1. Продажи кокошников за время ЧМ-2018 выросли в 5 раз.

Что обсуждают бухгалтеры на форуме и в группах «Клерка»

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