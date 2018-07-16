Так хочет ФНС видеть личные счета «физиков» или нет: эпопея недели на «Клерке»

Налоговая запуталась в своих желаниях: сначала она заявляет, что хочет контролировать личные счета граждан, потом идет на попятную. Но тут появляются новые подробности. С пенсионной реформой тоже неразбериха. Мы расскажем, что на самом деле. Главное за неделю на «Клерке».

Четыре темы недели

Но найти письмо, в котором налоговики открыто заявляют о необходимости ужесточнения контрола за счетами, все-таки удалось.

Верховный суд утвердил новый обзор по упрощенке и ПСН. Если следовать рекомендациям судей, отстоять свою позицию в споре с налоговиками будет намного проще.

3. Что будет с экономикой, безработицей и доходами населения после пенсионной реформы. Экономисты уже все посчитали.

А вот версия происходящего от оппозиции: Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста.

Была информация, что возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать. Но она не подтвердилась.

«Ночной бухгалтер»

За 9 июля: Публикуете вакансии в сети – ждите штрафа от центра занятости. Новый НК;

За 10 июля: Измеряем скорость бухгалтеров. Мифы о пенсионном возрасте;

За 11 июля: Компании решились заменить бухгалтеров роботами. Купите пенсионный стаж. Дешево;

За 12 июля: Контроль за счетами, пенсионная реформа и правила СЗВ-М: почему все опять запуталось;

За 13 июля: Вместо мигрантов поработают пожилые россияне. Сбер + Тинькофф.

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