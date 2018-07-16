Так хочет ФНС видеть личные счета «физиков» или нет: эпопея недели на «Клерке»

Налоговая запуталась в своих желаниях: сначала она заявляет, что хочет контролировать личные счета граждан, потом идет на попятную. Но тут появляются новые подробности. С пенсионной реформой тоже неразбериха. Мы расскажем, что на самом деле. Главное за неделю на «Клерке».
Четыре темы недели
1. Эпопея от ФНС.
Сначала стало известно, что ФНС хочет получить доступ к банковским счетам граждан вне проверок.
Потом в Минфине заявили, что это враки. И еще налоговики рассказали про НДФЛ при переводах между физлицами с карты на карту.
Но найти письмо, в котором налоговики открыто заявляют о необходимости ужесточнения контрола за счетами, все-таки удалось.
Верховный суд утвердил новый обзор по упрощенке и ПСН. Если следовать рекомендациям судей, отстоять свою позицию в споре с налоговиками будет намного проще.
3. Что будет с экономикой, безработицей и доходами населения после пенсионной реформы. Экономисты уже все посчитали.
А вот версия происходящего от оппозиции: Мифы и вранье о повышении пенсионного возраста.
Была информация, что возраст выхода женщин на пенсию в законопроекте могут скорректировать. Но она не подтвердилась.
«Ночной бухгалтер»
За 9 июля: Публикуете вакансии в сети – ждите штрафа от центра занятости. Новый НК;
За 10 июля: Измеряем скорость бухгалтеров. Мифы о пенсионном возрасте;
За 11 июля: Компании решились заменить бухгалтеров роботами. Купите пенсионный стаж. Дешево;
За 12 июля: Контроль за счетами, пенсионная реформа и правила СЗВ-М: почему все опять запуталось;
За 13 июля: Вместо мигрантов поработают пожилые россияне. Сбер + Тинькофф.
Пять главных новостей
- Появились первые роботы-бухгалтеры. Они работают на MS Excel;
- По каким признакам банк будет блокировать карты;
- Хотят разработать новый Налоговый кодекс;
- Самозанятых пропишут в ТК;
- Налоговики предупреждают о новом виде мошенничества.
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Пять важных статей
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Почему налоговики сейчас приглашают на комиссии: лайфхаки, как не подставить себя
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