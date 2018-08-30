«Ночной бухгалтер». Звонит бухгалтер – жди плохого. Что уже делают из-за обращения Путина

Про смягчение пенсионной реформы второй день вещают из каждого утюга. Но вопрос важный, поэтому сегодня это тоже главная тема. Вторая по популярности — плохое настроение директоров, когда им звонит главбух.
Реакция чиновников на обращение Президента
— Министр финансов: про то, сколько денег на все это надо (грустный комментарий);
— Пресс-служба ПФР: про то, что фонд не будет продавать свои шикарные офисы (ожидаемо);
— Министр труда и социальной защиты: про то, лишат ли работающих пенсионеров пенсии (только этого не хватало);
— Вице-премьер: про штраф за увольнение предпенсионеров (большой);
— Глава Счетной палаты: про национальную идею (льстиво);
— Правительство: про пособие по безработице (с молниеносной скоростью).
А ваш директор грустит, когда вы ему звоните?
В «КУБе», устав от пенсионных новостей, бухгалтеры обсуждают стиль общения своих директоров.
Выяснилось, что большинство директоров боится, когда звонит главбух.
По хорошему поводу бухгалтер звонить не может, уверены руководители. А если на семинар бухгалтер попросился — точно жди плохих новостей.
А у вас такие же пессимистичные руководители?
Для бухгалтеров, которым надоел такой подход и хочется другой работы, эксперт приготовил обзор: «Куда пойти учиться главному бухгалтеру».
Он понятно разобрал известные во всем мире, но при этом русскоязычные квалификации для финансовых специалистов.
Что еще
— Электронные трудовые книжки могут ввести скорее.
Бизнес-сообщество за скорейший переход на «цифру».
— 54-ФЗ: новое понимание «расчетов».
Обстоятельная статья. Теперь в 54-ФЗ новое определение «расчетов», и теперь в него включены любые безналичные расчеты, а не только расчеты электронными средствами платежа. А также операции по зачету авансов, «товарные» займы и «бартер» в любой форме.
— Какой документ бухгалтер должен знать наизусть?
Эксперт про важное письмо налоговой службы.
— Несколько историй про то, как в Сбербанке пропадают пластиковые карты клиентов.
Чего стоит перевыпустить карту?
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