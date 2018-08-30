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«Ночной бухгалтер». Звонит бухгалтер – жди плохого. Что уже делают из-за обращения Путина

Про смягчение пенсионной реформы второй день вещают из каждого утюга. Но вопрос важный, поэтому сегодня это тоже главная тема. Вторая по популярности — плохое настроение директоров, когда им звонит главбух.

Реакция чиновников на обращение Президента

— Министр финансов: про то, сколько денег на все это надо (грустный комментарий);

— Пресс-служба ПФР: про то, что фонд не будет продавать свои шикарные офисы (ожидаемо);

— Министр труда и социальной защиты: про то, лишат ли работающих пенсионеров пенсии (только этого не хватало);

— Вице-премьер: про штраф за увольнение предпенсионеров (большой);

— Глава Счетной палаты: про национальную идею (льстиво);

— Правительство: про пособие по безработице (с молниеносной скоростью).

А ваш директор грустит, когда вы ему звоните?

В «КУБе», устав от пенсионных новостей, бухгалтеры обсуждают стиль общения своих директоров.

Выяснилось, что большинство директоров боится, когда звонит главбух.

По хорошему поводу бухгалтер звонить не может, уверены руководители. А если на семинар бухгалтер попросился — точно жди плохих новостей.

А у вас такие же пессимистичные руководители?

Для бухгалтеров, которым надоел такой подход и хочется другой работы, эксперт приготовил обзор: «Куда пойти учиться главному бухгалтеру».

Он понятно разобрал известные во всем мире, но при этом русскоязычные квалификации для финансовых специалистов.

Что еще

— Электронные трудовые книжки могут ввести скорее.

Бизнес-сообщество за скорейший переход на «цифру».

— 54-ФЗ: новое понимание «расчетов».

Обстоятельная статья. Теперь в 54-ФЗ новое определение «расчетов», и теперь в него включены любые безналичные расчеты, а не только расчеты электронными средствами платежа. А также операции по зачету авансов, «товарные» займы и «бартер» в любой форме.

— Какой документ бухгалтер должен знать наизусть?

Эксперт про важное письмо налоговой службы.

— Несколько историй про то, как в Сбербанке пропадают пластиковые карты клиентов.

Чего стоит перевыпустить карту?

Ваша оптимистичная редакция

 

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