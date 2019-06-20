«Ночной бухгалтер». Что Путин рассказал про проверки, зарплаты, пособия и посадки бизнесменов

Самое обсуждаемое событие сегодня — «Прямая линия» с Путиным. «Клерк», конечно, не мог пройти мимо. Все посмотрел, записал и рассказывает.
Главное из «Прямой линии»
- В ответ на жалобы о снижении доходов и маленьких зарплатах, Президент рассказал о реальных и располагаемых доходах и о средней положительной динамике. И вообще, во всем виноваты цены на нефть.
- Врачам надо поднимать зарплату, согласился Путин. И она уже сейчас в среднем по стране 77 тыс.рублей. Врачи опять сильно удивятся этой цифре.
- Страна завалена мусором, но Путин нас спасет — он обещал взять «мусорную реформу» под личный контроль.
- Пособие на ребенка до 3-х лет в 50 рублей заменят нормальным, в размере прожиточного минимума. Но дадут его не всем. Зато работодатели могут успокоиться — пособие будет платить государство.
- Надо стремится к тому, чтобы не было бедных, а не к тому, чтобы не было богатых. Поэтому чиновникам зарплаты не понизят.
- Путин уверен, что внеплановых проверок бизнеса стало меньше, но «Зеркальный реестр» поможет их контролировать.
- Бизнесменов будут реже сажать. Кажется, мы это уже слышали?
Не прямой линией единой
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