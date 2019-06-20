«Ночной бухгалтер». Что Путин рассказал про проверки, зарплаты, пособия и посадки бизнесменов

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Самое обсуждаемое событие сегодня — «Прямая линия» с Путиным. «Клерк», конечно, не мог пройти мимо. Все посмотрел, записал и рассказывает.

Главное из «Прямой линии»

Не прямой линией единой

Ловите подборку полезных статей.

1. От наших коллег из «Бухгуру»: о том, почему возврат по НДС не поступает на счет через 2 месяца.

2. От блога МоегоСклада о том, какие новые заботы появятся в июле по онлайн-кассам.

3. От налогового эксперта Николая Петелина о том, как планируемые изменения в НК станут ловушкой для бизнеса.
 
4. От экспертов по трудовому праву о том, за что чаще всего сейчас штрафует ГИТ.
 

Как снизить затраты на кассовую технику, если у вас много курьеров, агентов или водителей?

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Ваша уставшая от прямой линии редакция

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