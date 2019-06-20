«Ночной бухгалтер». Что Путин рассказал про проверки, зарплаты, пособия и посадки бизнесменов

Как снизить затраты на кассовую технику, если у вас много курьеров, агентов или водителей?

Чтобы не покупать кассы по количеству сотрудников, используйте облачный сервис Мобика. Это решение соответствует закону 54-ФЗ и подходит для интернет-магазинов, служб доставки, таксопарков.

Узнайте подробности тут.