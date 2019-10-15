«Ночной бухгалтер». Цветомузыка, однако! Все компании разделят на три цвета

ЦБ создаст платформу для проверки банками благонадежности компаний.

Светофор...

И к этой платформе всем юрлицам надо будет подключиться. Чтобы их всех поделили на цвета.

Банки онлайн будут следить за кармой красных компаний.

Оценивать будут более чем по 100 критериям: сомнительные операции, налоговые, репутационные, поведенческие риски.

Частушка!

Светофоры, светофоры —

Гладка дорожка,

Нам в любую сторону

Кажется немножко.

Продолжение скандала

Если помните, на прошлой неделе Сеть гудела про Тинькофф и хищение 5 лямов со счета по КТСкам?

Этой инфой поделился наш блогер Михаил Жуховицкий.

После этого Тинькофф уже успел выйти с заявлением.

И вот Миша нанес ответный удар.

А еще стало известно, что Тинькофф банк встретится в суде с адвокатом Насти Рыбки.

Трудовое

Трудовое-издевательское. Можно ли принимать заявления на увольнение с издевками и креативом работников.

Ваша яркая, как радуга, редакция