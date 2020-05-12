«Ночной бухгалтер». Следить за антивирусными мерами в компаниях будет новая система

Знакомимся с новым Большим Братом и разбираемся во вчерашних заявлениях Путина.

Не подходить!

Как хорошо было вчера (фраза, актуальная последние два месяца): все работали втихую, на адреналине, с ощущением большого дела. А сегодня что — нерабочие отменили, работы нет, в голове вата.

Чтобы мы все взбодрились, власти придумали систему с пафосным названием «АнтиПандемия». Видео-система даст сигнал, если сотрудники подошли друг к другу ближе, чем на 50 см, или проводится ли дезинфекция спецодежды.

Смотрите, что еще умеет система.

Вдруг вы проспали

Если вчера у вас был настоящий выходной и вы не следили за совещанием с Путиным, рассказываем, что вы пропустили:

«Деньги на детей всем, новые кредиты на зарплату, списание налогов».

Теперь подробнее:

Реакция бизнеса ожидаемая:

«Отмена нерабочих дней: мы вступаем в очень сложный период. Начнет накатывать пессимизм и страх».

Сделали курс, который спасет ваш бизнес. Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентами. До конца мая держим скидку в 40 %.

Кто отменяет, кто вводит новые

В России временно отменили курортный сбор.

А в Таиланде думают ввести ковидный налог — с каждого туриста примерно по 700 рублей.

Масочное

В Москве ограничения действуют по 31 мая. И перчаточно-масочный режим.

И все бы ничего, но москвичи уже пожаловались на маски, продаваемые в метро. Они в открытом пакете...

Ваша с февраля в маске редакция